Они появились во второй раз за много лет: в Чернобыле зафиксировали редких летучих мышей

Вы узнаете:
- Какие редкие виды летучих мышей появились в Чернобыле
- Как фиксируют поведение и численность рукокрылых
- Почему широкоухий европейский встречается только второй раз за 11 лет
В зоне отчуждения Чернобыля завершилась ежегодная полевая экспедиция по изучению рукокрылых, которую провели специалисты ГНИУ "Чернобыльский центр по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии" совместно с Центром реабилитации рукокрылых "Фельдман Экопарк". Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.
Главред решил рассказать об уникальном исследовании летучих мышей в Чернобыльской зоне отчуждения
Исследование левобережной части зоны
В этом году ученые сосредоточили внимание на левобережной части зоны отчуждения - наименее изученном регионе. Летучих мышей ловили безопасными сетями, проводили описание, кольцевание и отпускали обратно в природу. За время экспедиции исследователи зафиксировали 420 особей.
Ежедневно специалисты использовали ультразвуковые записывающие устройства для фиксации вокализации летучих мышей. Это позволяет идентифицировать виды, оценивать численность популяций и изучать суточные и сезонные изменения в поведении рукокрылых. Сейчас записи обрабатываются, а результаты будут анализироваться в течение года.
"Стремительное восстановление природы в зоне отчуждения является объектом большого научного интереса. Агентство поддерживает исследования процессов возрождения территорий и влияния радиации на флору и фауну. Надеюсь, что с созданием заповедника научных исследований их количество будет расти, а уникальное биоразнообразие украинского Полесья будет сохранено", - отметил председатель ГАЗО Виталий Петрук.
Редкие виды летучих мышей
По словам заместителя директора ГНИУ "Чернобыльский центр" Сергея Гащака, во время экспедиции было зафиксировано 9 редких видов летучих мышей, включая рыжую и малую вечерницы, позднюю летучую мышь, лесную нетопыря, нетопыря-пигмея, двухцветную лилику, водяную ночницу, обыкновенную ушанку и широкоухую европейскую - последнего за 11 лет удалось зафиксировать во второй раз.
Все эти виды занесены в Красную книгу Украины, а широковух имеет высокий охранный статус в Европе. Аудиозаписи также подтвердили присутствие гигантской вечерницы - самой большой и чрезвычайно редкой летучей мыши Европы.
Все результаты экспедиции будут переданы Чернобыльскому радиационно-экологическому биосферному заповеднику для усиления охраны редких видов животных на территории зоны отчуждения.
