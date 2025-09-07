Звонят и молчат: что на самом деле происходит во время "немых" звонков

Как вести себя с незнакомыми номерами, чтобы избежать неприятностей.

https://glavred.info/life/zvonyat-i-molchat-chto-na-samom-dele-proishodit-vo-vremya-nemyh-zvonkov-10696049.html Ссылка скопирована

Почему телефон может звонить и молчать без видимой причины / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему звонят и молчат в трубку

Какие цели преследуют аферисты

Как правильно реагировать на "немые" звонки

В Украине все чаще абоненты сталкиваются со странной ситуацией: телефон звонит, но на другом конце провода молчат. Подобные вызовы нередко повторяются по несколько раз в день и поступают с незнакомых номеров. Об этом пишет НСН.

Главред решил выяснить, зачем совершаются такие "немые" звонки.

видео дня

Когда молчание в трубке - не признак мошенничества

Иногда молчание во время звонка возникает из-за технических проблем - перегрузки мобильной сети или плохой связи. Также телефон может "сам" осуществить случайный вызов, если экран не заблокирован. В подобных случаях обычно звонят абоненты из вашей телефонной книги.

Зачем мошенники совершают "немые" звонки

Однако если звонок поступает от неизвестного номера, с большой вероятностью речь идет о мошеннической схеме. Самые распространенные причины таких звонков:

проверка актуальности номера;

попытка получить дополнительную информацию об абоненте;

запись образца голоса для дальнейшего использования;

провокация на обратный звонок.

По нескольким словам можно определить пол, возраст и социальную категорию человека. Это позволяет злоумышленникам адаптировать сценарий мошенничества под конкретную "цель".

Почему важно не разговаривать лишнего

Специалисты предупреждают: современные технологии искусственного интеллекта способны озвучить любой текст вашим голосом, если есть даже несколько секунд записи. Именно поэтому молчаливые звонки нередко сопровождаются попыткой зафиксировать образцы вашей речи.

Кроме того, если абонент перезванивает на неизвестный номер, это может стоить немало: за первые секунды соединения часто снимается значительная сумма средств.

Как реагировать на "немые" звонки

Самая безопасная тактика - игнорировать подозрительные вызовы. Если мошенники не получают реакции, номер со временем исчезает из их базы. При этом следует учитывать: звонок может быть и действительно важным - например, от знакомого человека, который сменил номер или оказался в затруднительной ситуации.

Решение - брать трубку или нет - каждый абонент принимает сам, но осторожность может защитить от финансовых потерь и мошеннических манипуляций.

Почему на самом деле звонят и молчат - смотрите в видео.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред