Зачем поварам высокие колпаки: неочевидный ответ удивит

Вы узнаете:
- Что означает высота колпака повара
- Какие головные уборы сейчас носят на кухнях ресторанов
Во многих фильмах поваров ресторанов высокой кухни показывают в кителях и головных уборах. Однако последние у всех разные - у кого-то они стандартного размера, а у некоторых поваров очень высокие колпаки.
Главред узнал, почему повара носят такие длинные колпаки и для чего они вообще предназначены. Этот секрет раскрыли на YouTube-канале Zack D. Films.
От чего зависит высота колпака повара
Ключевое, что означает колпак у повара - это его "ранг" на кухне. Чем выше статус повара, тем выше будет его колпак. То есть, у шеф-повара он будет самый высокий, следующим по высоте будет колпак су-шефа, а самым низким - рядового повара.
Каково назначение поварского колпака
Франсуа-Режи Годри в книге "Париж на тарелке" рассказал, что повара надевают головные уборы по нескольким причинам. Прежде всего речь идет о гигиене. Шапочка, кепка или колпак впитывают в себя пот и не дают волосам упасть в блюдо.
Кроме этого раньше считалось, что расширенные кверху колпаки охлаждают повара. Еще одной причиной является необходимость показать статус повара, о чем шла речь выше.
Как выглядят головные уборы поваров сегодня
Мода на высокие колпаки уже вышла и их носят повара разве что в элитных заведениях с историей. Зато в других современных ресторанах и кафе повара одевают кепки, банданы, или же вообще оставляют голову неприкрытой.
Смотрите видео о том, почему у поваров такие высокие колпаки:
Об источнике: Zack D. Films
Zack D. Films - это популярный YouTube-канал, известный своими короткими, интересными видео, которые объясняют повседневные явления и скрытые функции обычных вещей. На канал подписалось 23,2 млн пользователей. Благодаря коротким видео, которые длятся до 60 секунд, канал стал одним из лидеров в жанре образовательного контента.
