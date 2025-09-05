Зачем поварам высокие колпаки: неочевидный ответ удивит

Почему поварские колпаки высокие объясняется не только необходимостью соблюдать гигиену.

Вы узнаете:

Что означает высота колпака повара

Какие головные уборы сейчас носят на кухнях ресторанов

Во многих фильмах поваров ресторанов высокой кухни показывают в кителях и головных уборах. Однако последние у всех разные - у кого-то они стандартного размера, а у некоторых поваров очень высокие колпаки.

Главред узнал, почему повара носят такие длинные колпаки и для чего они вообще предназначены. Этот секрет раскрыли на YouTube-канале Zack D. Films.

От чего зависит высота колпака повара

Ключевое, что означает колпак у повара - это его "ранг" на кухне. Чем выше статус повара, тем выше будет его колпак. То есть, у шеф-повара он будет самый высокий, следующим по высоте будет колпак су-шефа, а самым низким - рядового повара.

Каково назначение поварского колпака

Франсуа-Режи Годри в книге "Париж на тарелке" рассказал, что повара надевают головные уборы по нескольким причинам. Прежде всего речь идет о гигиене. Шапочка, кепка или колпак впитывают в себя пот и не дают волосам упасть в блюдо.

Кроме этого раньше считалось, что расширенные кверху колпаки охлаждают повара. Еще одной причиной является необходимость показать статус повара, о чем шла речь выше.

Как выглядят головные уборы поваров сегодня

Мода на высокие колпаки уже вышла и их носят повара разве что в элитных заведениях с историей. Зато в других современных ресторанах и кафе повара одевают кепки, банданы, или же вообще оставляют голову неприкрытой.

Смотрите видео о том, почему у поваров такие высокие колпаки:

Об источнике: Zack D. Films Zack D. Films - это популярный YouTube-канал, известный своими короткими, интересными видео, которые объясняют повседневные явления и скрытые функции обычных вещей. На канал подписалось 23,2 млн пользователей. Благодаря коротким видео, которые длятся до 60 секунд, канал стал одним из лидеров в жанре образовательного контента.

