Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с сонной собакой за 45 секунд

Виталий Кирсанов
5 сентября 2025, 03:00
9
Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Итак, вы готовы к следующему испытанию? Взгляните на две картинки милой собаки, которая только что проснулась и трёт глаз. На первый взгляд эти изображения могут показаться одинаковыми, но на них есть 3 крошечных отличия, которые искусно спрятаны. Думаете, сможете найти все отличия всего за 45 секунд? Проверьте, насколько острое у вас зрение.

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Ваша задача: найти все три отличия до истечения времени! Различия могут быть где угодно, например, в цвете, форме или даже в расположении самых маленьких предметов. Будьте внимательны, сосредоточены и не упустите ничего из виду.

видео дня

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
