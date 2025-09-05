Большинство заблуждается: сколько можно дарить цветов на праздник

Единицы знают, можно ли дарить 15 цветков на похороны, а 20 на праздник.

Можно ли принести на похороны нечетное количество цветов

Что символизирует четное количество цветов

В Украине многие люди придерживаются правила, что четное количество цветов можно приносить на похороны, а нечетное - лучше дарить на праздники, такие как дни рождения, свадьбы и т.п.

Однако не все так однозначно. Главред узнал, можно ли дарить 11 цветов на похороны и что будет означать букет из четного количества цветов на день рождения. Об этом на YouTube-канале рассказал священник ПЦУ Юлиан Тимчук.

Народные верования о четном и нечетном количестве цветов

Тымчук рассказал, что в народе существует воздух, якобы четное количество цветов означает окончание жизненного цикла, в то время как нечетные числа считаются признаком бесконечности и продолжительности человеческой жизни.

Церковные правила относительно количества цветов

Священник пояснил, что как и в церковных правилах, так и в Библии, нет никаких упоминаний о том, что нельзя дарить четное или нечетное количество цветов. Это не более чем суеверие. Поэтому те люди, которые верят в то, что количество цветов прописаны в церковных правилах, ошибаются.

Четное количество цветов в мире

Во многих странах мира существует другое верование относительно значения четного количества цветов в букете, чем в Украине. Считается, что они являются символом жизни и приносят счастье.

О персоне: Юлиан Тимчук Юлиан Тимчук - священник небольшого прихода в горном селе Ростоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в ТikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитву с людьми онлайн.

