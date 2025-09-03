Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как отказаться от подарка и не выглядеть грубым: правила этикета

Анна Ярославская
3 сентября 2025, 11:48
50
Если вы получили в подарок то, что вам не понравилось, нужно знать, как действовать.
Подарок, правила этикета
Можно ли по этикету отказаться от подарка / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Когда уместно не принять подарок
  • Как вежливо отказаться от подарка

Принимать подарки может быть так же сложно, как и дарить их - особенно если подарок неожиданный или подарили то, что вам совершенно не нужно. Согласно правилам этикета, не существует вежливого способа отказаться от подарка. Однако выход из ситуации все же есть. Эксперты по этикету и организаторы мероприятий рассказали изданию Martha Stewart, как избежать неловких ситуаций и не обидеть дарителя.

Если вам интересно, что нельзя дарить на день рождения, читайте материал: Что ни в коем случае нельзя дарить: топ-5 неудачных подарков.

видео дня

Как предотвратить нежелательные подарки

Самый простой способ получить в подарок то, что вы действительно хотите, это составить список подарков и отправить его своим гостям или сделать в приглашению пометку, которая даст возможность понять, какой подарок будет уместным.

Например, в списке подарков на свадьбу или день рождения можно указать: "Обратите внимание, мы — семья трезвых". Также часто пишут: "Вместо цветов можно сделать пожертвования…" или "Ваше присутствие — лучший подарок, но если вы хотите внести свой вклад, пожалуйста, рассмотрите возможность поддержать [благотворительность/фонд]". Эти деликатные намёки подталкивают гостей к осмысленным альтернативам.

Как сказать "нет" нежелательным подаркам

Несмотря на все ваши усилия, кто-то из гостей всё равно может прийти с подарком. В большинстве случаев лучше принять его вежливо, даже если он вам не по вкусу.

Сосредоточьтесь на том, что человек хотел доставить вам радость, а не на самом подарке. Обычно достаточно улыбки и простого "спасибо", чтобы отблагодарить дарителя. Позже вы сможете решить, что делать с подарком.

Если подарок противоречит вашим ценностям или создаёт обязательства, которые вы не можете взять на себя, от него уместно отказаться. Однако отказ всё равно должен быть сделан с добротой и признательностью.

Как красиво отказаться от подарка

Отказ от подарка не должен испортить ваши отношения с дарителем.

Эксперты по этикету советуют всегда начинать с признания щедрости человека, который принес вам подарок. Далее говорите прямо и ясно, и в идеале обсудите это лично, а не по СМС или электронной почте.

Если вас спросят, почему вы отказываетесь от подарка, назовите одну простую и правдивую причину, не вдаваясь в излишние объяснения. Затем тепло завершите разговор, подчеркнув, что вы цените этот жест, даже если вы его не приняли.

Ранее Главред писал, какие подарки нельзя дарить, чтобы не ошибиться с выбором.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

подарок правила этикета этикет
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дожди внезапно возвращаются в Украину: синоптик рассказала, где изменится погода

Дожди внезапно возвращаются в Украину: синоптик рассказала, где изменится погода

11:50Синоптик
"Непростой лабиринт": названы две страны, которые могут завершить войну в Украине

"Непростой лабиринт": названы две страны, которые могут завершить войну в Украине

11:47Война
Путин показывает безнаказанность: Зеленский сделал важное заявление после атаки

Путин показывает безнаказанность: Зеленский сделал важное заявление после атаки

10:56Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

Настя Каменских повторила судьбу Ани Лорак - детали

Настя Каменских повторила судьбу Ани Лорак - детали

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Мобилизация по-новому: в Украине готовят масштабные изменения, что известно

Мобилизация по-новому: в Украине готовят масштабные изменения, что известно

"Непростой лабиринт": названы две страны, которые могут завершить войну в Украине

"Непростой лабиринт": названы две страны, которые могут завершить войну в Украине

Последние новости

13:05

Возвращение старых трендов и дерзкие акценты: фэшн-гуру назвали самую модную обувь 2025

12:46

Съедобный и очень полезный: в Украине растет редкий древесный грибВидео

12:46

"Заговоры против США никто не устраивал": в Кремле дерзко ответили Трампу

12:41

США могут убедить Китай поддержать заморозку войны в Украине - аналитик

12:36

Чудом уцелел: страшное падение известного украинского певца шокировало сетьВидео

Россию ждут плохие новости, осенью там будет много "интересного", прочувствует и Москва – ЗагороднийРоссию ждут плохие новости, осенью там будет много «интересного», прочувствует и Москва – Загородний
12:27

"Это снова взаимно": Александра Кучеренко сделала громкое заявление

12:26

Почему кот ворует еду со стола: такое поведение может быть опасным признаком

11:50

Дожди внезапно возвращаются в Украину: синоптик рассказала, где изменится погода

11:48

Как отказаться от подарка и не выглядеть грубым: правила этикета

Реклама
11:47

"Непростой лабиринт": названы две страны, которые могут завершить войну в Украине

11:41

Украинцам начали приходить платежки за газ на более 60 000 гривен: какая причина

11:09

Путинист Михаил Ефремов развелся: неожиданная причина краха брака

11:00

Китайский гороскоп на завтра 4 августа: Лошадям - проблемы, Козлам - трудности

10:56

Путин показывает безнаказанность: Зеленский сделал важное заявление после атакиФото

10:48

Спиливать не стоит: как омолодить старую яблонюВидео

10:43

США и Россия согласовывают новую встречу Трампа с Путиным: чего хочет Кремль

10:33

"Ответил на дипломатию пощечиной": как Путин оскорбил Меланию Трамп - WPФото

10:21

Орбан потеряет миллиарды евро: ЕС готовится наказать Венгрию из-за Украины

10:07

Перешла на другой язык: чем Каменских занимается в США на самом деле

09:52

Семь знаков зодиака, которые чаще всего сталкиваются с денежными проблемами

Реклама
09:20

ВСУ нашли слабое место: почему РФ начнет переговоры уже осенью, детали Politico

09:17

Отправит ли Германия своих солдат в Украину: Мерц поставил точку

09:14

Более 70 прилетов на 14 локациях: детали массированного удара РФ по Украине

09:09

Реанимация Януковича: как Путин отчаянно пытается найти выходмнение

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 сентября (обновляется)

08:30

"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

08:13

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

07:59

Большой военный парад в Пекине: Трамп обвинил РФ, Китай и КНДР в планировании заговораФото

07:02

Обломки дрона упали между многоэтажками: что известно об атаке РФ на Киевщину

06:29

Атака РФ на Кировоградщину: пострадали 5 человек, часть жителей без светаФото

06:05

Си отлично усваивает уроки русского бесстыдствамнение

05:50

Суперголоволомка: найдите 5 отличий на картинке с детьми на пляже за 53 секунды

05:22

Жир и нагар исчезнут за считанные минуты: хитрый способ очистки духовки от грязи

04:44

Гороскоп на завтра 4 сентября: Тельцам - ошибка, Девам - сумасшедший день

04:09

Смешные, странные и загадочные: какая самая редкая фамилия в УкраинеВидео

03:30

Какие породы собак не следует заводить новичкам: самые проблемые вариантыВидео

02:27

Европе грозят цунами и колоссальные землетрясения: катастрофический прогноз ученых

01:30

Бывшая девушка Бруклина Бекхэма женилась на своей подруге - детали

01:24

Россия атакует дронами Украину: в крупных городах раздаются взрывы, работает ПВО

00:43

Герасимов появился не просто так: эксперт раскрыл планы Кремля на фронте

Реклама
02 сентября, вторник
23:57

Школа за миллион: сколько украинским звездам стоит обучать своих детей

23:56

Угроза комбинированной атаки: РФ может ударить ракетами по Украине

23:36

Его появление не случайно: в одном из городов Украины заметили редкую птицу

23:33

Трамп заговорил об "интересных вещах" после разговора с Путиным

22:36

"Всплыли ужасные обстоятельства": новые подробности по делу ПарубияВидео

22:25

Усик контролирует все пояса, но есть нюанс: промоутер Джошуа дал неожиданный прогноз

22:18

Сбрила все "под ноль": Эмма Стоун с лысым черепом удивила фанатовВидео

22:02

Мобилизация по-новому: в Украине готовят масштабные изменения, что известно

21:43

Вымышленная реальность убийцы Парубия как симптом временимнение

21:26

Юная девушка Остапа Ступки показала домашние кадры с ним: "Согласилась добровольно"

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять