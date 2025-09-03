Как отказаться от подарка и не выглядеть грубым: правила этикета

Если вы получили в подарок то, что вам не понравилось, нужно знать, как действовать.

Принимать подарки может быть так же сложно, как и дарить их - особенно если подарок неожиданный или подарили то, что вам совершенно не нужно. Согласно правилам этикета, не существует вежливого способа отказаться от подарка. Однако выход из ситуации все же есть. Эксперты по этикету и организаторы мероприятий рассказали изданию Martha Stewart, как избежать неловких ситуаций и не обидеть дарителя.

Как предотвратить нежелательные подарки

Самый простой способ получить в подарок то, что вы действительно хотите, это составить список подарков и отправить его своим гостям или сделать в приглашению пометку, которая даст возможность понять, какой подарок будет уместным.

Например, в списке подарков на свадьбу или день рождения можно указать: "Обратите внимание, мы — семья трезвых". Также часто пишут: "Вместо цветов можно сделать пожертвования…" или "Ваше присутствие — лучший подарок, но если вы хотите внести свой вклад, пожалуйста, рассмотрите возможность поддержать [благотворительность/фонд]". Эти деликатные намёки подталкивают гостей к осмысленным альтернативам.

Как сказать "нет" нежелательным подаркам

Несмотря на все ваши усилия, кто-то из гостей всё равно может прийти с подарком. В большинстве случаев лучше принять его вежливо, даже если он вам не по вкусу.

Сосредоточьтесь на том, что человек хотел доставить вам радость, а не на самом подарке. Обычно достаточно улыбки и простого "спасибо", чтобы отблагодарить дарителя. Позже вы сможете решить, что делать с подарком.

Если подарок противоречит вашим ценностям или создаёт обязательства, которые вы не можете взять на себя, от него уместно отказаться. Однако отказ всё равно должен быть сделан с добротой и признательностью.

Как красиво отказаться от подарка

Отказ от подарка не должен испортить ваши отношения с дарителем.

Эксперты по этикету советуют всегда начинать с признания щедрости человека, который принес вам подарок. Далее говорите прямо и ясно, и в идеале обсудите это лично, а не по СМС или электронной почте.

Если вас спросят, почему вы отказываетесь от подарка, назовите одну простую и правдивую причину, не вдаваясь в излишние объяснения. Затем тепло завершите разговор, подчеркнув, что вы цените этот жест, даже если вы его не приняли.

