Куда поставить орхидею в квартире: флорист назвала популярную ошибку

В каком месте лучше ставить орхидею в квартире.

https://glavred.info/life/kuda-postavit-orhideyu-v-kvartire-florist-nazvala-populyarnuyu-oshibku-10695557.html Ссылка скопирована

Куда поставит орхидею в комнате / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

По какому критерию подбирать место для орхидей

Где категорически нельзя ставить орхидеи

Орхидеи - очень красивые, но в то же время прихотливые цветки, которые часто не выживают в квартирах или домах. Причиной этого является популярная ошибка в выборе места для растения.

Как узнал Главред, об этом в TikTok kirgisska.garden рассказала флорист Леся. Она объяснила, что существует один ключевой критерий, по которому и нужно выбирать место для орхидей.

видео дня

Где любят стоять орхидеи

Леся рассказала, что орхидеи очень любят свет. Этим растениям нужно много именно рассеянного света, поэтому лучшими вариантами для размещения растений будет подоконник или стол напротив окна.

Если такой возможности нет, можно использовать искусственное освещение. Однако флорист предупредила, что оптимальный световой день должен составлять около 12 часов.

Где нельзя держать орхидею

Поскольку орхидея требует много света, с большой вероятностью она перестанет расти, если переставить ее в темный угол комнаты. Поэтому растению противопоказаны места с отсутствием какого-либо света.

Другие новости:

О персоне: kirgisska.garden kirgisska.garden - украинский блогер и флорист Леся, которая рассказывает в соцсетях, как правильно ухаживать за комнатными растениями. В TikTok за ее страницей следят более 30 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред