Почему иллюминаторы в самолетах и кораблях делают круглыми / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Иллюминаторы раньше были квадратными

Почему все изменилось

Многие задумывались, почему в самолетах иллюминаторы круглые, тогда как в домах и автомобилях — квадратные. Оказывается, форма окон напрямую связана с безопасностью.

Исторический опыт

Еще во времена Второй мировой войны стало ясно, что квадратные окна опасны. Грузовые суда класса "Либерти" буквально разламывались пополам из-за слабых мест в конструкции, говорится на TikTok в профиле с названием "learning.with.lyrics". По данным Морского музея Великобритании, около 19 таких кораблей раскололись, что привело к человеческим жертвам. Причина крылась в острых углах квадратных люков, где концентрировалось напряжение.

Катастрофы в авиации

Аналогичная проблема возникла и в авиации. В 1953–1954 годах за один год потерпели крушение три самолета De Havilland Comet — первого в мире коммерческого реактивного лайнера. Расследование показало, что трещины начинались именно с углов квадратных иллюминаторов. Каждое изменение давления в полете усиливало напряжение, и фюзеляж не выдерживал.

Почему круглые окна надежнее

Эксперты поясняют: острый угол (90°) в квадратных окнах создает "идеальное место" для зарождения трещин. В круглых или овальных иллюминаторах нагрузка распределяется равномерно, что значительно снижает риск разрушения. Поэтому сегодня круглые окна применяются не только в самолетах, но и в кораблях, подводных лодках и даже космических аппаратах.

Таким образом, трагические ошибки прошлого сделали авиацию и судостроение безопаснее. Круглые иллюминаторы стали стандартом, спасающим тысячи жизней при каждом полете.

