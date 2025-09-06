Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почему иллюминаторы в самолетах и кораблях делают круглыми

Сергей Кущ
6 сентября 2025, 00:10
16
Круглые иллюминаторы стали стандартом, спасающим тысячи жизней при каждом полете.
Почему иллюминаторы в самолетах и кораблях делают круглыми
Почему иллюминаторы в самолетах и кораблях делают круглыми / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Иллюминаторы раньше были квадратными
  • Почему все изменилось

Многие задумывались, почему в самолетах иллюминаторы круглые, тогда как в домах и автомобилях — квадратные. Оказывается, форма окон напрямую связана с безопасностью.

Исторический опыт

Еще во времена Второй мировой войны стало ясно, что квадратные окна опасны. Грузовые суда класса "Либерти" буквально разламывались пополам из-за слабых мест в конструкции, говорится на TikTok в профиле с названием "learning.with.lyrics". По данным Морского музея Великобритании, около 19 таких кораблей раскололись, что привело к человеческим жертвам. Причина крылась в острых углах квадратных люков, где концентрировалось напряжение.

видео дня

Катастрофы в авиации

Аналогичная проблема возникла и в авиации. В 1953–1954 годах за один год потерпели крушение три самолета De Havilland Comet — первого в мире коммерческого реактивного лайнера. Расследование показало, что трещины начинались именно с углов квадратных иллюминаторов. Каждое изменение давления в полете усиливало напряжение, и фюзеляж не выдерживал.

Почему круглые окна надежнее

Эксперты поясняют: острый угол (90°) в квадратных окнах создает "идеальное место" для зарождения трещин. В круглых или овальных иллюминаторах нагрузка распределяется равномерно, что значительно снижает риск разрушения. Поэтому сегодня круглые окна применяются не только в самолетах, но и в кораблях, подводных лодках и даже космических аппаратах.

Таким образом, трагические ошибки прошлого сделали авиацию и судостроение безопаснее. Круглые иллюминаторы стали стандартом, спасающим тысячи жизней при каждом полете.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Люди ждут этого: Трамп сделал обещание о гарантиях безопасности для Украины

"Люди ждут этого: Трамп сделал обещание о гарантиях безопасности для Украины

00:42Мир
США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

23:14Мир
Мощные магнитные бури атакуют страну: названы опасные даты

Мощные магнитные бури атакуют страну: названы опасные даты

23:02Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в Украине

Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в Украине

Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

"На этот раз еще безжалостнее": бывшая жена Комарова рассказала о расставании

"На этот раз еще безжалостнее": бывшая жена Комарова рассказала о расставании

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

Гороскоп на завтра 6 сентября: Весам - море комплиментов, Рыбам - затруднительное положение

Гороскоп на завтра 6 сентября: Весам - море комплиментов, Рыбам - затруднительное положение

Последние новости

00:42

"Люди ждут этого: Трамп сделал обещание о гарантиях безопасности для Украины

00:10

Почему иллюминаторы в самолетах и кораблях делают круглыми

05 сентября, пятница
23:46

"Бухать": брошенный Пресняков рассказал о своем состоянии после развода

23:24

Короля Чарльза застукали в онкологической клинике: что происходит

23:14

США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

Россияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – ХилюкРоссияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – Хилюк
23:02

Мощные магнитные бури атакуют страну: названы опасные даты

22:53

Отеки на лице и под глазами: как их убрать

22:52

В Европе отказались передавать Украине замороженные активы России

21:58

"Нам все равно": Венгрия внезапно пошла против Путина из-за Украины

Реклама
21:55

Трамп может снять ограничения на экспорт дронов, необходимые для Украины - Reuters

21:50

Сожжет российскую ПВО: украинские военные получат новейший дрон

21:46

Разрушительная сила: землетрясение магнитудой 9.2 и его последствия

21:37

Встреча Зеленского и Путина в Москве: МИД резко отреагировал

21:35

Днепр: река, хранящая тысячелетние секреты Украины

20:55

Дуэйн Джонсон шокировал фанатов похудением на 30 кг: как сейчас выглядит актер

20:54

Перелом или растяжение: почему заживление связок дольше костей

20:45

Что делают с пленными украинцами: бывший узник Путина раскрыл всю правду

20:22

Доминирование руки: почему одна рука сильнее

20:09

Вкусная закуска, которая разлетится со стола: невероятно простой рецепт сырных палочекВидео

20:03

Переосмысление украинской истории: почему украинская история это путь героев, а не жертв

Реклама
19:38

В Букингемском дворце траур: умерла герцогиня Кентская

19:35

Дожди, грозы и туман возвращаются: синоптики предупреждают о непогоде

19:10

Почему Путин согласился на встречу с Зеленским в Москве?мнение

19:10

8 тысяч за коммуналку уже через пару лет: как могут измениться тарифы ЖКХмнение

18:58

"Безосновательно блокируют": украинцы лишился всего в Приватбанке

18:38

Украина-Франция: где и когда смотреть первый матч Украины в отборе на ЧМ-2026

18:17

Украинцы могут получать большие выплаты: кому начислят повышенные пенсии

18:09

"С поддержкой в адрес Украины": рассекречена позиция Кристины Орбакайте

17:45

Скрывались в оккупации три года: разведчики эвакуировали четырех бойцов ВСУ

17:43

Еда с червями, холод и раздевание: чувствительный рассказ журналиста о плене

17:39

Колхозники: в РФ высмеяли путинистку Королеву с Тарзаном

16:53

Россияне в первые дни оккупации просили у нас носки, а потом крали еду - Хилюк

16:51

Зеленский и Фицо встретились в Ужгороде: первые подробностиВидео

16:49

Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

16:49

Встреча Зеленского с Путиным: в МИД назвали, где может пройти саммит

16:14

Крутят людьми, как хотят: кто является лучшими манипуляторами по дате рождения

15:56

Мощные удары ВСУ: взорван Рязанский НПЗ, ЗРК С-400 и склады БпЛА россиян

15:55

От новых не отличить: как полностью убрать желтые пятна на кроссовках

15:49

Одна привычка увеличивает расход топлива: от чего нужно отказаться водителямВидео

15:43

Время перерождаться: ТОП-3 знака зодиака, которых ждут судьбоносные изменения

Реклама
15:24

Неофициальная жена Путина Кабаева поехала в Китай, чтобы взять свое

15:23

Почему 6 сентября нельзя покидать дом неубранным: какой церковный праздник

15:06

Новый сезон "Уэнсдей": о чем будет 3 часть популярного сериала

14:51

Тысячи солдат иностранного контингента в Украине: важное заявление Зеленского

14:49

Почему кот не идет, когда вы его зовете: неожиданный ответ "усатого игнора"

14:35

Куда поставить орхидею в квартире: флорист назвала популярную ошибку

14:30

Задержка реальности: Зеленский ответил на слова Путина о вступлении Украины в ЕС

14:16

Грозит тюрьма: звезду "Интернов" подловили с наркотиками

14:11

Как стать счастливым: психологи назвали ТОП-7 действий, чтобы поднять уровень жизни

13:57

Аренда подскочила более чем на 50%: где в Украине сдают самые дорогие квартиры

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруАни ЛоракОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять