Его появление не случайно: в одном из городов Украины заметили редкую птицу

Руслан Иваненко
2 сентября 2025, 23:36
В одном из городов Украины встретили уникальную птицу.
На водоемах в городе зафиксировали редкую птицу / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Днепре зафиксировали появление уникальной и редкой птицы - рыбалочки, которая привлекла внимание местных жителей и любителей природы своим ярким и необычным окрасом. Об этом сообщили в сообществе "Днепр Регион".

Главред решил подробнее рассказать об этой уникальной птице.

Как выглядит рыбешка

Рыбалочка - среднеразмерная птица, известная своим эффектным оперением: верхняя часть тела имеет ярко-голубой или бирюзовый оттенок, а брюхо - рыжевато-оранжевое. Такой необычный вид делает ее легко узнаваемой и очень привлекательной для наблюдателей.

Чем питается птица

Основу рациона рыбачки составляет рыба и мелкие водные животные. Эти птицы - высококлассные охотники: они выбирают высокие насиженные места вблизи водоемов, откуда наблюдают за поверхностью воды.

При замечении добычи рыбешка резко бросается в воду, чтобы поймать её благодаря острому клюву и отличной скорости ныряния.

Где обитает рыбалочка

Естественный ареал рыбешек охватывает широкие территории Европы, Азии и северной Африки. В Украине эта птица чаще всего встречается на больших реках, озерах и прудах с прозрачной водой, где достаточно источников питания.

Фиксация рыбешки в Днепре является хорошей новостью и свидетельствует о положительном состоянии местных водоемов.

