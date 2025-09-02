Простодушный пес устроил переполох посреди ночи и умилил Сеть неожиданной реакцией

Однажды утром, просматривая ночную запись, женщина была ошеломлена и рассержена, увидев, что вытворила одна из её собак.

https://glavred.info/life/prostodushnyy-pes-ustroil-perepoloh-posredi-nochi-i-umilil-set-neozhidannoy-reakciey-10694801.html Ссылка скопирована

Собака попала на запись видеокамеры / Коллаж Главред, фото Pexels/Alina Matveycheva, Pixabay/Winsker

Что известно:

Женщина была ошеломлена и рассержена, увидев, что вытворила одна из её собак

Самое забавное — после случившегося Спенсер замирает и смотрит прямо в камеру

Одна женщина установила в своей гостиной камеру Ring, чтобы наблюдать за двумя собаками, которые спят там по ночам, особенно когда её нет дома или она спит.

Однажды утром, просматривая ночную запись, она была ошеломлена и рассержена, увидев, что вытворила одна из её собак во время её сна, пишет Express.

видео дня

В TikTok пользовательница по имени Софи выложила видео с камеры, на котором видно, как её пёс Спенсер забегает в комнату около двух часов ночи.

В центре комнаты стоит большой вентилятор, медленно вращающийся, чтобы охлаждать воздух для собак. Спенсер, проявив любопытство, приближается к устройству и тянется носом к выключателю. В результате вентилятор останавливается с громким звуком.

Самое забавное — после случившегося Спенсер замирает и смотрит прямо в камеру, будто понимает, что натворил, и ждет, не последует ли наказание.

/ Скриншот

Под видео Софи написала: "Моя собака случайно выключила вентилятор и тут же запаниковала".

Также в подписи к ролику она добавила: "Я утром удивилась, почему вентилятор был выключен. Думала, может, электричество отключили или он сломался. Проверила запись — а Спенсер просто сам решил разобраться с обстановкой в два ночи".

Подписчики в комментариях были не менее удивлены проделками пса. Некоторые заметили, что вторая собака, находящаяся в нижней части кадра, спокойно спала, но приоткрыла один глаз, когда вентилятор внезапно выключился.

/ Инфографика - Главред

Собака раскусила хитрость хозяина: как это было

Уильям, хозяин овчарки, опубликовал забавное видео в TikTok. На записи видно, как он сидит с миской попкорна, наслаждаясь перекусом, когда к нему подходит его собака, с явным интересом поглядывая на угощение — похоже, она не поняла, почему ей ничего не досталось.

Уильям решил немного подшутить над питомицей и проверил её реакцию: он положил кусочек попкорна под стеклянный стол, рассчитывая, что собака не разберётся, как его достать.

Но пёс оказался куда смекалистее — он положил лапу на руку хозяина и аккуратно потянул её вниз, показывая, что знает, кто именно может помочь дотянуться до лакомства.

Смотрите видео - как понять, что хочет собака:

Как понять что любит ваша собака? Об этом идет речь в материале на YouTube-канале Академия для собак. А нравится ли ей общаться с вами?

Язык тела собак – очень интересная вещь, если уметь ее читать и использовать для построения правильных отношений с вашими любимцами. Главное – все в меру. Любите как себя и свои границы, так и своих любимцев и их собственные границы тоже, говорят собаководы.

Ранее Главред писал о том, почему собаки облизывают лицо, руки или ноги хозяев. Облизывание - это лишь один из многочисленных способов, которыми собаки выражают свои чувства и общаются с хозяевами.

Напомним, ранее сообщалось о том, сколько цветов различают собаки. Есть несколько цветов, которые собаки видят четче всего.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред