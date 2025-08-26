Собака оказалась умнее хозяина: овчарка разгадала хитрый фокус и покорила Сеть

Умный питомец справился с задачей почти мгновенно, заставив людей сделать выводы.

Недавно произошел забавный случай – с немецкой овчаркой решили устроить небольшой "тест", чтобы собака заслужила угощение.

Предполагалось, что собаке понадобится время, чтобы понять, как добраться до лакомства, говорится в материале Express.

Однако всё пошло не по плану — умный питомец справился с задачей почти мгновенно, заставив людей сделать выводы.

Уильям, владелец собаки, поделился этим забавным моментом в TikTok. На видео видно, как он наслаждается попкорном, когда к нему подходит его овчарка, явно заинтересованная, почему её обошли стороной.

Не выдержав её просящего взгляда, Уильям решил немного поиграть с собакой: он дал ей кусочек попкорна, но положил его под стеклянный стол, надеясь, что она не догадается, как его взять.

Как признался сам Уильям в ролике: "Я думал, что перехитрю свою немецкую овчарку". Но всё вышло наоборот — сообразительная собака сразу поняла, что делать. Она просто положила лапу на руку хозяина и потянула её вниз, чтобы дотянуться до угощения. В комментарии к видео Уильям пошутил: "Она разгадала всё быстрее, чем я".

Пользователи TikTok с восторгом отреагировали на поведение собаки, отметив её интеллект:

"Она, видимо, подумала: "Хорошая попытка!"", — написал один пользователь.

"Какая лапа! Просто на уровне", — добавил другой.

"Это же немецкая овчарка! Не зря их берут в полицию — они очень умные".

"Они действительно одни из самых сообразительных собак", — подтвердили в комментариях.

Американский клуб собаководов также подчёркивает: немецкие овчарки отличаются высоким интеллектом. Изначально их выводили для работы с овцами, но со временем они стали универсальными помощниками — в том числе в служебной и поисковой деятельности.

Необычная порода собаки: хозяйка была в шоке

Жительница Ирландии Анна Виннинг взяла домой щенка по имени Роло из приюта DAWG, даже не представляя, какое удивительное животное станет частью её семьи.

Когда Роло только появился у Анны, она совершенно не знала, к какой породе он может принадлежать. Однако по мере того как пёс взрослел, его внешность начала меняться, и это вызвало у хозяйки немалое удивление.

Чтобы разобраться в происхождении питомца, Анна решила провести ДНК-тест. Результаты оказались неожиданными: Роло оказался смешанным потомком салюки, грейхаунда и примерно на 2% — шотландского дирхаунда.

