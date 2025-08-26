Укр
Читать на украинском
Собака оказалась умнее хозяина: овчарка разгадала хитрый фокус и покорила Сеть

Алексей Тесля
26 августа 2025, 19:29
65
Умный питомец справился с задачей почти мгновенно, заставив людей сделать выводы.
овчарка
Овчарка разгадала хитрость / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/29996eriksson, Pixabay/vlaaitje

Недавно произошел забавный случай – с немецкой овчаркой решили устроить небольшой "тест", чтобы собака заслужила угощение.

Предполагалось, что собаке понадобится время, чтобы понять, как добраться до лакомства, говорится в материале Express.

видео дня

Однако всё пошло не по плану — умный питомец справился с задачей почти мгновенно, заставив людей сделать выводы.

Уильям, владелец собаки, поделился этим забавным моментом в TikTok. На видео видно, как он наслаждается попкорном, когда к нему подходит его овчарка, явно заинтересованная, почему её обошли стороной.

Не выдержав её просящего взгляда, Уильям решил немного поиграть с собакой: он дал ей кусочек попкорна, но положил его под стеклянный стол, надеясь, что она не догадается, как его взять.

Как признался сам Уильям в ролике: "Я думал, что перехитрю свою немецкую овчарку". Но всё вышло наоборот — сообразительная собака сразу поняла, что делать. Она просто положила лапу на руку хозяина и потянула её вниз, чтобы дотянуться до угощения. В комментарии к видео Уильям пошутил: "Она разгадала всё быстрее, чем я".

Screenshot
/ Скриншот

Пользователи TikTok с восторгом отреагировали на поведение собаки, отметив её интеллект:

"Она, видимо, подумала: "Хорошая попытка!"", — написал один пользователь.

"Какая лапа! Просто на уровне", — добавил другой.

"Это же немецкая овчарка! Не зря их берут в полицию — они очень умные".

"Они действительно одни из самых сообразительных собак", — подтвердили в комментариях.

Американский клуб собаководов также подчёркивает: немецкие овчарки отличаются высоким интеллектом. Изначально их выводили для работы с овцами, но со временем они стали универсальными помощниками — в том числе в служебной и поисковой деятельности.

Что нельзя давать собакам инфографика
/ Главред

Необычная порода собаки: хозяйка была в шоке

Жительница Ирландии Анна Виннинг взяла домой щенка по имени Роло из приюта DAWG, даже не представляя, какое удивительное животное станет частью её семьи.

Когда Роло только появился у Анны, она совершенно не знала, к какой породе он может принадлежать. Однако по мере того как пёс взрослел, его внешность начала меняться, и это вызвало у хозяйки немалое удивление.

Чтобы разобраться в происхождении питомца, Анна решила провести ДНК-тест. Результаты оказались неожиданными: Роло оказался смешанным потомком салюки, грейхаунда и примерно на 2% — шотландского дирхаунда.

Смотрите видео - как понять, что хочет собака:

Как понять что любит ваша собака? Об этом идет речь в материале на YouTube-канале Академия для собак. А нравится ли ей общаться с вами?

Язык тела собак – очень интересная вещь, если уметь ее читать и использовать для построения правильных отношений с вашими любимцами. Главное – все в меру. Любите как себя и свои границы, так и своих любимцев и их собственные границы тоже, говорят собаководы.

Ранее Главред писал о том, почему собаки облизывают лицо, руки или ноги хозяев. Облизывание - это лишь один из многочисленных способов, которыми собаки выражают свои чувства и общаются с хозяевами.

Напомним, ранее сообщалось о том, сколько цветов различают собаки. Есть несколько цветов, которые собаки видят четче всего.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Собака оказалась умнее хозяина: овчарка разгадала хитрый фокус и покорила Сеть

Сколько еще продлится война: эксперт оценил перспективы заключения мира до ноября

