Машина может часто ломаться: нумеролог рассказала, на что влияют номерные знаки

Вы узнаете:
- На что влияют номерные знаки машины
- Какие цифры опасны для водителей
Номерные знаки машины - на первый взгляд не так важны, чтобы за них доплачивать. Однако, нумерологи считают, что они способны влиять на то, как долго будет служить машина и даже на судьбу владельца.
Об этом в TikTok рассказала нумеролог Наталья Задорожнюк. Главред узнал, что согласно ее совету, нужно свести все цифры номерного знака к однозначному числу.
Если в результате получится цифра 4, то это не очень хорошие новости для водителей, ведь такая машина будет часто ломаться. Но только в случае, если транспорт не будет выполнять свою миссию.
"Если, например, машина куплена для того, чтобы на ней таксовать, а вы передумали и решили на ней просто кататься, возить семью, то однозначно она будет часто ломаться", - сказала Задорожнюк.
Цифра 1 означает лидерство машины на дороге, но при этом ее водителю нужно быть осторожным, ведь можно попасть в ДТП.
Суммарная цифра 2 означает, что ваша машина предназначена для "семейных" поездок. При этом важно за ней постоянно ухаживать, иначе она может сломаться.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Машина с однозначной цифрой номерных знаков 5 прекрасно подходит для дальних поездок, путешествий, транспортировки на деловые переговоры. Зато цифра 7 означает, что машина является настоящей загадкой, ведь в один день может идеально ехать, а на следующий - сломаться.
Смотрите видео о влиянии номерных знаков:
@numerology94
Больше полезной информации в моем телеграм-канале (Ссылка в шапке профиля).♬ Calm - Peder B. Helland
Вас может заинтересовать:
- "Временно запрещено": где и почему в Италии нельзя умирать
- Триллионы долларов под ногами: где в Украине добывают уран и что из него делают
- Где цифра 7 среди сплошных двоек: надо быть "гением головоломок", чтобы ее заметить
О персоне: Наталья Задорожнюк
Наталья Задорожнюк - украинский нумеролог. Занимается цифровым психоанализом и помогает людям понимать свою жизнь через цифры. В соцсетях на Задорожнюк подписаны более 15 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред