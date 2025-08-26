Машина может часто ломаться: нумеролог рассказала, на что влияют номерные знаки

На первый взгляд обычные номерные знаки не способны никак влиять на машину, но нумеролог убеждает, что это не совсем так.

Как номерные знаки влияют на исправность машины / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Номерные знаки машины - на первый взгляд не так важны, чтобы за них доплачивать. Однако, нумерологи считают, что они способны влиять на то, как долго будет служить машина и даже на судьбу владельца.

Об этом в TikTok рассказала нумеролог Наталья Задорожнюк. Главред узнал, что согласно ее совету, нужно свести все цифры номерного знака к однозначному числу.

Если в результате получится цифра 4, то это не очень хорошие новости для водителей, ведь такая машина будет часто ломаться. Но только в случае, если транспорт не будет выполнять свою миссию.

"Если, например, машина куплена для того, чтобы на ней таксовать, а вы передумали и решили на ней просто кататься, возить семью, то однозначно она будет часто ломаться", - сказала Задорожнюк.

Цифра 1 означает лидерство машины на дороге, но при этом ее водителю нужно быть осторожным, ведь можно попасть в ДТП.

Суммарная цифра 2 означает, что ваша машина предназначена для "семейных" поездок. При этом важно за ней постоянно ухаживать, иначе она может сломаться.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Машина с однозначной цифрой номерных знаков 5 прекрасно подходит для дальних поездок, путешествий, транспортировки на деловые переговоры. Зато цифра 7 означает, что машина является настоящей загадкой, ведь в один день может идеально ехать, а на следующий - сломаться.

О персоне: Наталья Задорожнюк Наталья Задорожнюк - украинский нумеролог. Занимается цифровым психоанализом и помогает людям понимать свою жизнь через цифры. В соцсетях на Задорожнюк подписаны более 15 тысяч пользователей.

