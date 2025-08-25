"Временно запрещено": где и почему в Италии нельзя умирать

Вы узнаете:
- В каком уголке Италии действует запрет на смерть
- Что стало причиной запрета властей умирать
Каждый год в Италии умирает около 630-715 тысяч человек, но в одном из уголков страны смерть буквально под строгим запретом. Об этом в TikTok "Шокирующий мир" рассказала украинский блогер Елена Мамаева.
Главред узнал, что в селе Фальчано дель Массико еще в 2012 году произошло нечто абсурдное. По словам Елены, местное кладбище полностью заполнилось, а в соседнем селе не дали разрешение на то, чтобы хоронить жителей Фальчано дель Массико.
В сложившейся ситуации местные власти не придумали ничего другого, как выдать постановление о временном запрете на смерть. Таким образом все, кто умирают с того времени - нарушают распоряжение.
Сами местные жители начали шутить с этой ситуации, мол, если хочешь умереть, то надо менять прописку, ведь запрет не отменяют уже тринадцатый год.
Смотрите видео о запрете на смерть в Италии:
@shocking_world_ua
Об источнике: Шокирующий мир
Шокирующий мир - TikTok-страница украинского блогера Елены Мамаевой, которая рассказывает в соцсетях о странных правилах, загадочных историях, невероятных фактах, шокирующих местах и неразгаданных историях.
