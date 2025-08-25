"Временно запрещено": где и почему в Италии нельзя умирать

Жесткий запрет на смерть действует до сих пор.

https://glavred.info/life/vremenno-zapreshcheno-gde-i-pochemu-v-italii-nelzya-umirat-10692584.html Ссылка скопирована

Сколько лет в одной из деревень Италии нельзя умирать / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

В каком уголке Италии действует запрет на смерть

Что стало причиной запрета властей умирать

Каждый год в Италии умирает около 630-715 тысяч человек, но в одном из уголков страны смерть буквально под строгим запретом. Об этом в TikTok "Шокирующий мир" рассказала украинский блогер Елена Мамаева.

Главред узнал, что в селе Фальчано дель Массико еще в 2012 году произошло нечто абсурдное. По словам Елены, местное кладбище полностью заполнилось, а в соседнем селе не дали разрешение на то, чтобы хоронить жителей Фальчано дель Массико.

видео дня

В сложившейся ситуации местные власти не придумали ничего другого, как выдать постановление о временном запрете на смерть. Таким образом все, кто умирают с того времени - нарушают распоряжение.

Сами местные жители начали шутить с этой ситуации, мол, если хочешь умереть, то надо менять прописку, ведь запрет не отменяют уже тринадцатый год.

Смотрите видео о запрете на смерть в Италии:

Другие новости:

Об источнике: Шокирующий мир Шокирующий мир - TikTok-страница украинского блогера Елены Мамаевой, которая рассказывает в соцсетях о странных правилах, загадочных историях, невероятных фактах, шокирующих местах и неразгаданных историях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред