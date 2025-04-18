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Штраф 2 500 евро: почему в Италии запрещено носить шлепанцы

Мария Николишин
18 апреля 2025, 13:55
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Во многих странах есть некоторые запреты, которые могут удивлять людей.
Штраф 2 500 евро: почему в Италии запрещено носить шлепанцы
Штрафы в Италии / коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

  • В Италии открылся пешеходный маршрут для туристов
  • Хождение по тропинке в шлепанцах влечет за собой штраф

В этом году туристы могут столкнуться с необычным штрафом в лучшем европейском месте отдыха.

В частности, официальные лица в Чинкве-Терре в Италии ввели несколько строгих мер для контроля чрезмерного туризма, пишет Главред со ссылкой на Daily Mail.

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Странные запреты в Италии

Так, пешеходный маршрут Via dell'Amore, расположенный в национальном парке Чинкве-Терре в Италии, вновь открылся для туристов после длительной 12-летней реконструкции.

Однако, доступ к тропе имеет ряд ограничений. Одно из них касается обуви. Хождение по тропе в шлепанцах или тапочках влечет за собой штраф в размере до 2 500 евро.

Чиновники также объявили, что специально назначенные патрули будут следить за соблюдением требований по обуви на тропах.

Кроме того, на нескольких самых популярных тропах Чинкве-Терре будет введено одностороннее движение, чтобы повысить безопасность посетителей и эффективнее управлять пешеходным движением.

"Эта ограничительная мера, уже успешно опробованная в 2023 и 2024 годах, направлена на улучшение использования тропы и обеспечение безопасности посетителей", - заявило руководство нацпарка.

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Что известно о Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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