Штраф до 900 евро: почему в Греции запрещено носить туфли на шпильках

В Греции есть один необычный закон, который запрещает распространенный тип обуви.

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Штраф за ношение каблуков / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему в Греции нельзя ходить в туфлях на шпильках

Какой штраф за нарушение правил

На улице уже теплеет, а это значит, что совсем скоро туристический сезон будет в самом разгаре. Однако, если вы решили посетить Грецию, то стоит знать об одном необычном запрете.

В частности, в этой стране строго запрещено носить туфли на шпильках, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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Так, для посещения таких достопримечательностей, как Акрополь и Эпидавр в Афинах нужно выбирать правильную обувь. За ношение каблуков в этих древних местах грозит штраф до 900 евро. Этот закон был введен греческим правительством в 2009 году.

Такой запрет действует из-за того, что каблуки могут повредить исторические памятники. Правительственный закон помогает сохранить эти исторические сокровища для будущих поколений, что является важной мерой в защите культурного наследия Греции.

Стоит отметить, что каблуки не запрещены полностью, но всегда лучше проверять правила на конкретных сайтах.

Кроме того, с 2009 года туристам запрещено посещать исторические места в состоянии алкогольного опьянения, а еда, напитки и представления на территории объектов запрещены в рамках мероприятий по сохранению памятников архитектуры.

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