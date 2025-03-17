'Светит' большой штраф: когда нельзя ловить щуку в Украине

Вы узнаете:
- Когда можно ловить щуку
- Какой штраф за вылов рыбы в нерест
Щука - желанный улов для многих любителей рыбалки. Но есть период года, когда рыбакам нужно сделать перерыв, чтобы популяция щук восстановилась.
Главред решил разобраться, в каком месяце нельзя ловить щуку.
Запрет на ловлю щуки в Украине 2025
С 15 февраля по 31 марта 2025 года будет действовать запрет на вылов щуки в связи с её нерестом. Об этом сообщает государственная экологическая инспекция.
Основная цель этого запрета - защита вида во время размножения и содействие естественному восстановлению популяции.
Ученые установили, что нерест щуки начинается при температуре воды 3-5 ℃, что характерно для большинства особей. В отличие от других рыб, щука размножается раньше, иногда даже подо льдом. Как хищник, она играет важную роль в водной экосистеме, регулируя численность ослабленной и мелкой рыбы, что способствует здоровому развитию других видов.
Какой штраф за вылов щуки в нерест
Стоит заметить, что вылов щуки в запрещенный период является нарушением природоохранного законодательства согласно ст. 85 КУоАП. Так, за каждую незаконно выловленную особь предусмотрен штраф в размере 3 468 грн.
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Что такое государственная экологическая инспекция Украины?
Государственная экологическая инспекция Украины (Госэкоинспекция Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Госэкоинспекция обеспечивает реализацию государственной политики по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, пишет Википедия.
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