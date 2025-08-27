Может вырасти до полуметра: в Украине заметили редкую ящерицу без ног

Вы узнаете:
Украинская природа продолжает удивлять. На этот раз жители одного из регионов заметили довольно странную ящерицу. Существо довольно похоже на змею из-за длинного тела без лап. Главред со ссылкой на публикацию "Північна Брама" в Facebook решил выяснить, что это за ящерица.
Оказывается длина тела этого существа обычно достигает 40-50 см, половину из которой составляет хвост. Тело покрыто гладкой блестящей кожей бурого или золотисто-коричневого цвета, без типичных для змей рисунков. Голова маленькая, с едва заметными глазами и крошечными веками, что и отличает ее от змеи. Этот вид ящерицы известен под названием веретеница.
Где живет веретеница
На портале Телеграф рассказывают, что веретеница распространена в Европе, в том числе и в Украине. Ящерицу можно встретить на опушках лесов, в кустарниках, на лугах, в садах и даже на огородах. Это существо обожает влажные места, а еще прячется под листьями или камнями.
Безопасен ли этот тип ящерицы для людей
Веретеница абсолютно безопасна для человека. Более того, ящерица приносит большую пользу, ведь питается слизнями и другими вредителями, помогая защищать урожай в садах и огородах.
Об источнике: Телеграф
