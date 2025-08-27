Может вырасти до полуметра: в Украине заметили редкую ящерицу без ног

Это существо довольно часто путают со змеей.

Ящерицу заметили в Черниговской области / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

Вы узнаете:

Что известно о редкой ящерице веретенице

Безопасно ли это существо для людей

Украинская природа продолжает удивлять. На этот раз жители одного из регионов заметили довольно странную ящерицу. Существо довольно похоже на змею из-за длинного тела без лап. Главред со ссылкой на публикацию "Північна Брама" в Facebook решил выяснить, что это за ящерица.

Оказывается длина тела этого существа обычно достигает 40-50 см, половину из которой составляет хвост. Тело покрыто гладкой блестящей кожей бурого или золотисто-коричневого цвета, без типичных для змей рисунков. Голова маленькая, с едва заметными глазами и крошечными веками, что и отличает ее от змеи. Этот вид ящерицы известен под названием веретеница.

Веретеница / фото: Википедия

Где живет веретеница

На портале Телеграф рассказывают, что веретеница распространена в Европе, в том числе и в Украине. Ящерицу можно встретить на опушках лесов, в кустарниках, на лугах, в садах и даже на огородах. Это существо обожает влажные места, а еще прячется под листьями или камнями.

Безопасен ли этот тип ящерицы для людей

Веретеница абсолютно безопасна для человека. Более того, ящерица приносит большую пользу, ведь питается слизнями и другими вредителями, помогая защищать урожай в садах и огородах.

Об источнике: Телеграф Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия. Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

