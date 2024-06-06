Мужчина ловил рыбу и поймал более 4 млн гривен: как ему это удалось

Во время рыбалки мужчина при помощи магнита выловил из озера сейф, в котором оказалось много денежных купюр.

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Рыбак на магнит поймал солидную сумму / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, ua.depositphotos.com

Рыбак из Нью-Йорка, США, Джеймс Кейн ловил рыбу в одном из местных озер на магнит и вдруг выловил сейф, в котором оказалось целых 100 тысяч долларов (эквивалентно более 4 млн грн).

Как сообщает Time, рыбак обрадовался, когда нашел деньги.

"О, это деньги! Да, это они! Куча купюр!" – сказал Кейн после того, как открыл сейф.

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Со своей женой он подсчитал средства, и выяснилось, что там частично слипшиеся 100 тысяч долларов.

"На купюрах содержалась трехмерная защитная лента, указывающая на недавний винтаж, но на сейфе не было никаких подсказок по поводу законного владельца", - говорится в материале.

Кейн и его жена сообщили о находке в полицию. Правоохранители пришли к выводу, что никакого преступления нет.

"Полиция сказала, что это наше, потому что находка", – отметил Кейн.

Теперь супруги хотят обменять мокрые деньги на нормальные купюры, чтобы купить новый автомобиль и новое оборудование для контента.

Напомним, мужчина выиграл в лотерею более 39 млрд гривен. Ему удалось сорвать джекпот. Впрочем, не все так просто, ведь победителю пришлось выбирать, как получить деньги.

К слову, у женщины сорвалось более 178 млн грн выигрыша в лотерею. Она могла получать по круглую сумму ежемесячно в течение 30 лет, однако все испортило неприятное совпадение.

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