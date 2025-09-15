Укр
Ремонт влетит в копеечку: какие ежедневные привычки "убивают" стиральную машину

Мария Николишин
15 сентября 2025, 14:49
Стиральная машина может быстро сломаться, если пренебрегать некоторыми правилами.
Как ухаживать за стиральной машиной / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Как ухаживать за стиральной машиной
  • Из-за чего она может сломаться

Стиральные машины - это дорогие приборы, поэтому их нужно держать в отличном состоянии, чтобы продлить срок службы. Однако, мало кто знает, что некоторые ежедневные привычки могут ускорить поломку техники.

Главред решил разобраться, что может повредить стиральную машину.

Как продлить срок службы стиральной машины

Эксперт по бытовой технике Эндрю Райт говорит, что простые ошибки, которые люди могут делать во время стирки, дорого стоят и повреждают стиральные машины, пишет express.co.uk.

"Мы все полагаемся на наши стиральные машины, но очень мало людей пользуются ими должным образом. Даже небольшие изменения в том, как вы загружаете, чистите и обслуживаете машину, могут существенно повлиять на производительность и срок службы", - подчеркнул он.

По его словам, стиральные машины созданы для того, чтобы служить более 10 лет, но только при условии надлежащего обращения с ними.

Пять главных ошибок, которые уничтожают стиральную машину

  • Держание дверцы и ящика закрытыми. После завершения стирки многие люди немедленно закрывают дверцу и ящик для моющего средства, создавая идеальную влажную среду для появления плесени и неприятных запахов. Лучше оставлять дверцу и ящик немного приоткрытыми, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и предотвратить появление плесени.
  • Низкие температуры. Стирка при 30°C способствует накоплению бактерий и остатков моющего средства, особенно в барабане и трубах. Лучше всего запускать стирку при температуре от 60 до 90°C, чтобы поддерживать свежесть и гигиену вещей.
  • Переполнение барабана. Слишком большое количество одежды ограничивает поток воды и моющего средства, а это означает, что белье останется грязным. Для стандартной стирки барабан должен быть заполнен примерно на 75%.
Как избавиться от запаха в стиральной машине / Инфографика: Главред
  • Чрезмерное использование моющего средства. Избыток моющего средства накапливается внутри машины и на одежде. Следуйте инструкциям производителя моющего средства по дозировке.
  • Пренебрежение фильтром. Большинство людей забывают, что машина вообще имеет фильтр, но он необходим. Скопившийся мусор может вызвать проблемы со сливом, неприятные запахи или даже затопление. Проверяйте и очищайте фильтр каждые 4-6 недель.

Куда заливать стиральный порошок в стиралку

Ирина Денисенко в своем видео на YouTube рассказала, что у каждого отсека в стиральной машине есть обозначения цифрами, которые указывают на этапы стирки. Так:

  • цифра 1 - предварительное замачивание;
  • цифра 2 - обычная стирка;
  • цветочек - кондиционер.

По ее словам, главное правильно заливать стиральный порошок в отсеки, чтобы одежда была чистой и мягкой.

Что означают отсеки в стиральной машине - видео:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

