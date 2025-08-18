Что никогда нельзя стирать в стиральной машине: эксперты назвали ТОП-5 вещей

Стиральная машина значительно облегчает быт, но чтобы техника служила долго, важно класть в нее только те вещи, которые можно стирать автоматически.

Что никогда не выживет после машинной стирки

Почему кожу и кашемир нельзя стирать в машине

У каждого есть любимая одежда, без которой трудно представить гардероб, однако не все ткани выдерживают машинную стирку. Некоторые вещи могут испортиться после одного цикла, сообщает Главред со ссылкой на Martha Stewart.

Кашемир и шерсть

Свитера из этих материалов особенно чувствительны. Они быстро теряют форму, уменьшаются в размере или покрываются зацепками. Оптимальный вариант - ручная стирка или химчистка.

Шелк

Это одна из самых деликатных тканей. В большинстве случаев производители прямо указывают в ярлыках, что шелковые вещи можно чистить только в химчистке. Это позволяет избежать усадки и повреждений.

Бюстгальтеры

Качественное белье стоит дорого, но после стирки в машине оно может потерять форму: бретельки растягиваются, а застежки цепляются за другую одежду. Лучше всего - осторожная ручная стирка.

Одежда с декором

Вещи с пайетками, камнями или бисером не стоит бросать в машинку. Украшения могут отпасть или повредить другие вещи. Такие изделия лучше чистить вручную.

Кожа

Натуральную кожу нельзя стирать в воде, ведь материал сжимается и теряет вид. Лучше использовать влажные салфетки для локальной очистки или отнести вещь к мастеру.

''Если ваша одежда не имеет серьезных пятен или не пережила очень жаркий летний день, стирка вещей чаще, чем это необходимо, может привести к их износу, даже если вы этого не замечаете'', - подитожили специалисты.

Также ранее рассказывалось, как вывести желтые пятна с матраса за 5 минут. Для качественной чистки нужен специальный раствор, который, хотя и простой, но очень эффективный.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

