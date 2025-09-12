Женщине запретили кормить голубей возле дома: в чем причина

Если она нарушит правило, соседи вправе обратиться в полицию.

Жительнице Рима официально запретили подкармливать голубей возле своего дома.

Поводом стали многочисленные жалобы соседей, сообщает The Guardian.

По их словам, ситуация уже напоминала "голубиный ад" и кадры из фильма Альфреда Хичкока: у трёхэтажного дома женщины ежедневно собиралась огромная стая птиц. Машины и стены здания постоянно покрывались слоем помёта и перьев.

Сама итальянка настаивала, что заботится о пернатых и таким образом "сохраняет природу". При этом соседи утверждали, что на подоконник она выкладывала не только зерно, но и куски ветчины и курицы, привлекая всё больше птиц.

Стоит отметить, что в Риме действует запрет на систематическую подкормку голубей. Однако женщина его игнорировала, поэтому власти выдали ей персональное предписание: прекратить кормить птиц и убрать мусор у дома. Если она нарушит правило, соседи вправе обратиться в полицию.

