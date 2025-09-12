Укр
Женщине запретили кормить голубей возле дома: в чем причина

Сергей Кущ
12 сентября 2025, 23:21
Если она нарушит правило, соседи вправе обратиться в полицию.
Жительнице Рима официально запретили подкармливать голубей возле своего дома.

Поводом стали многочисленные жалобы соседей, сообщает The Guardian.

По их словам, ситуация уже напоминала "голубиный ад" и кадры из фильма Альфреда Хичкока: у трёхэтажного дома женщины ежедневно собиралась огромная стая птиц. Машины и стены здания постоянно покрывались слоем помёта и перьев.

Сама итальянка настаивала, что заботится о пернатых и таким образом "сохраняет природу". При этом соседи утверждали, что на подоконник она выкладывала не только зерно, но и куски ветчины и курицы, привлекая всё больше птиц.

Стоит отметить, что в Риме действует запрет на систематическую подкормку голубей. Однако женщина его игнорировала, поэтому власти выдали ей персональное предписание: прекратить кормить птиц и убрать мусор у дома. Если она нарушит правило, соседи вправе обратиться в полицию.

Ранее мы рассказывали, что значит, если голубь сел на подоконник - толкование приметы. Голуби, которые садятся на подоконник, могут указывать на приближение перемен в жизни.

Также мы писали, что один эксперт по садоводству поделился простым советом, как держать голубей их подальше от своего сада и огорода. Садовод и основатель Garden Desk Марк поделился своим способом, как эффективнее всего отогнать голубей и сорок

"Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

