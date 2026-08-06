РФ ударила по Днепропетровщине: есть погибшие, ранения и разрушения инфраструктуры

Число погибших и пострадавших увеличивалось в течение дня, в Павлограде до сих пор расчищают завалы.

https://glavred.info/ukraine/rf-udarila-po-dnepropetrovshchine-est-pogibshie-raneniya-i-razrusheniya-infrastruktury-10786388.html Ссылка скопирована

Удар РФ по Днепропетровской области 6 августа / Коллаж: Главред, фото: Днепропетровская ОГА

Кратко:

видео дня

В результате ударов РФ по Днепропетровской области пять человек погибли

Трое из них - в Вишневской общине

В Павлограде горят логистические склады

В четверг, 6 августа, в результате российских ударов по Днепропетровской области погибли пять человек, ещё семь пострадавших обратились за медицинской помощью. Атака затронула сразу два направления - Вишневскую общину Каменского района и Павлоград.

Больше всего погибших - в Вишневской общине, где враг убил трех человек, а также зафиксировано разрушение инфраструктурных объектов. О состоянии тех, кто выжил после этого удара, рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

"Ранены трое мужчин. Все госпитализированы. 52-летний пострадавший находится в "тяжелом" состоянии. Еще двое - в состоянии средней тяжести", - отметил Ганжа.

Павлоград: в городе двое погибших

Данные по второму городу обновлялись в течение дня. Сначала речь шла об одном погибшем и четырёх пострадавших - мужчинах 52, 56 и 63 лет и 54-летней женщине, которых оставили на амбулаторном лечении. Впоследствии глава ОГА уточнил, что город потерял уже двух жителей, а работы по ликвидации последствий удара на месте еще не завершены.

"Сейчас спасатели извлекают из-под завалов тело еще одного погибшего", - написал он, добавив, что общее количество раненых по области возросло до семи.

Помимо человеческих жертв, удар по Павлограду вызвал масштабное возгорание. Огонь охватил складские помещения логистических операторов и магазин.

Как часто РФ может атаковать Украину

Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов АОПА Украина, авиатор Геннадий Хазан заявлял, что российская армия в нынешних условиях может проводить несколько масштабных ракетных атак по территории Украины в течение одного месяца.

По его словам, оккупанты регулярно применяют ракетное вооружение, однако растягивают имеющиеся запасы, чтобы сохранить возможность наносить удары в течение длительного времени.

"Там примерно каждые пять-шесть дней используют определенное количество ракет. Или они растягивают их использование. Потому что, например, ночью запустили несколько ракет, а перед этим тоже несколько запускали. А это в итоге уменьшает количество ракет (которые они могут запустить за месяц, – ред.)", – подчеркнул он.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 6 августа российская оккупационная армия атаковала Сумы управляемыми авиабомбами (КАБами). В результате вражеского обстрела зафиксированы повреждения. Есть пострадавшие.

В ночь на 5 августа российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Киеву и Киевской области. В результате атаки есть погибшие, пострадавшие, пожары и разрушения. Прицельной мишенью стала логистическая инфраструктура региона.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что Россия применила против Украины 28 ракет, а также 115 дронов. Однако силы ПВО не смогли остановить вражескую баллистику - ни одна ракета не была сбита.

Трое человек (среди них - две девочки в возрасте 5 и 10 лет) погибли в Сумах в ночь на 4 августа в результате удара российских управляемых авиабомб. Третья жертва - 75-летняя женщина.

Об персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа - украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред