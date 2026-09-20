Чем обработать огород осенью: биопрепараты против фитофтороза и майского жука

Осенняя обработка огорода поможет сократить количество патогенов и почвенных вредителей. Какие биопрепараты использовать и как правильно их применять.

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Чем обработать огород осенью / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как осенью защитить огород от фитофторы

Чем обработать почву от майского жука

Какие биопрепараты использовать осенью

Осенняя сырая и относительно тёплая погода - это не только период завершения дачного сезона, но и время, когда на участке сохраняются благоприятные условия для развития болезней и вредителей. Именно во время осенних дождей грибковые инфекции и почвенные вредители могут сохраняться в почве и на растительных остатках, готовясь к зимовке. Если оставить огород без внимания после сбора урожая, весной риск повторного поражения растений может возрасти. Главред расскажет об этом подробнее.

Как отмечает "Телеграф", осенью, пока на улице сохраняется умеренное тепло и высокая влажность, дачники могут провести профилактическую биологическую обработку земли и сада. Такой подход помогает уменьшить количество патогенов и почвенных вредителей перед началом нового сезона.

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Почему осенние дожди - главная угроза для будущего урожая

Повышенная влажность и отсутствие сильных морозов создают благоприятные условия для сохранения патогенов. Грибковые болезни могут перезимовать в почве и на растительных остатках, а весной вновь активизироваться при благоприятных погодных условиях.

Среди наиболее распространенных проблем, которые могут оставаться на участке после завершения сезона:

Грибковые инфекции: фитофтороз, серая гниль, оидиум, милдью и мучнистая роса.

фитофтороз, серая гниль, оидиум, милдью и мучнистая роса. Почвенные вредители: личинки хруща, капустница, проволочник, совки и нематоды.

Видео о том, чем обработать огород осенью, можно посмотреть здесь:

Пошаговый план обработки участка осенью

Чтобы уменьшить количество возбудителей болезней и вредителей до наступления устойчивых морозов, важно правильно подготовить участок и соблюдать рекомендации по применению биопрепаратов.

Подготовка биопрепаратов

Для работы можно использовать метаризин, боверию, препараты на основе сенной палочки и триходермы. Разбавлять средства нужно в соответствии с инструкцией производителя, соблюдая рекомендуемую концентрацию и нормы внесения.

Полное опрыскивание зеленой массы и остатков

Полученным раствором можно обработать растительные остатки, опавшие листья, стерню, побеги кустарников и деревьев. Важно также обратить внимание на компостную кучу, где при благоприятных условиях могут сохраняться возбудители болезней.

Защита почвы от вредителей

Почву вокруг кустов и деревьев, а также на свободных грядках можно обработать препаратами на основе метаризина. Такие средства применяют против личинок майского жука, проволочника и других почвенных вредителей, следуя инструкции производителя.

Для чего нужно мульчирование / Инфографика - Главред

Почему биозащита работает именно сейчас

В теплой и влажной среде полезные микроорганизмы, в частности триходерма и сенная палочка, могут активно развиваться. Они конкурируют с патогенными микроорганизмами за питательные вещества и пространство, благодаря чему могут способствовать уменьшению их количества в почве и на растительных остатках.

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Об источнике: Телеграф "Телеграф" - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия. "Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

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