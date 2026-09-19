Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Тест на внимательность: нужно найти сердце среди слонов за 7 секунд

Руслана Заклинская
19 сентября 2026, 17:57
google news Подпишитесь
на нас в Google
Оптические иллюзии заставляют мозг более внимательно обрабатывать увиденное и замечать детали, которые легко упустить.
Тест на внимательность: нужно найти сердце среди слонов за 7 секунд
Нужно найти сердце среди слонов / Фото: Dudolf

Оптические головоломки помогают проверить внимательность, наблюдательность и скорость восприятия информации. На первый взгляд все элементы изображения могут казаться одинаковыми, однако среди них спрятана одна маленькая деталь.

Как пишет The Sun, в этой головоломке нужно найти сердце, спрятанное среди слонов. На выполнение задания дается всего 7 секунд.

На изображении можно увидеть много розовых, сиреневых и белых слонов, которые образуют плотную композицию. Из-за большого количества деталей найти спрятанное сердце с первого взгляда непросто.

видео дня
Тест на внимательность: нужно найти сердце среди слонов за 7 секунд
Нужно найти сердце среди слонов за 7 секунд / Фото: Dudolf

Внимательно посмотрите на картинку и попробуйте как можно быстрее найти единственное сердце. Чтобы проверить свои навыки, можно установить таймер на 7 секунд.

Не спешите сразу смотреть на ответ. Внимательно проверьте каждую часть изображения, ведь маленькое сердце легко потерять среди похожих элементов.

Если вам не удалось найти его за 7 секунд, подсказка поможет. Сердце расположено ближе к верхней части изображения - между розовым и лиловым слонами.

Тест на внимательность: нужно найти сердце среди слонов за 7 секунд
Ответ на головоломку / Фото: Dudolf

Оптические головоломки не являются научными тестами на уровень IQ или остроту зрения. Это развлекательные задания, которые позволяют проверить внимательность, наблюдательность и способность быстро замечать мелкие детали.

Ранее Главред рассказывал о других оптических головоломках, в которых нужно было найти клубнику без плодоножки за 15 секунд.

Также можно проверить свою внимательность в тесте, где нужно найти бриллиант среди жемчужин за 18 секунд.

Читайте также:

Об источнике: The Sun

The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
тест по картинке оптическая иллюзия головоломки
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Реактивный дрон влетел в ТЦ в Днепре: все подробности российской атаки

Реактивный дрон влетел в ТЦ в Днепре: все подробности российской атаки

18:26Украина
Путин не называет преемника, но есть 7 претендентов на "трон" России: кто они

Путин не называет преемника, но есть 7 претендентов на "трон" России: кто они

17:31Мир
Взорваны пункты управления БПЛА и полигон РФ: детали мощных ударов ВСУ

Взорваны пункты управления БПЛА и полигон РФ: детали мощных ударов ВСУ

16:26Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с голубем за 38 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с голубем за 38 с

В жизни начнется белая полоса: трех знаков зодиака ждут большие перемены

В жизни начнется белая полоса: трех знаков зодиака ждут большие перемены

Зачем люди нажимают кнопку "9" в банкоматах: секрет снятия денег

Зачем люди нажимают кнопку "9" в банкоматах: секрет снятия денег

Всего одна процедура в сентябре: что делать со смородиной, чтобы было много ягод

Всего одна процедура в сентябре: что делать со смородиной, чтобы было много ягод

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября: Овнам — финал, Тельцам — спокойствие

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября: Овнам — финал, Тельцам — спокойствие

Последние новости

19:34

Как подготовить дом к зиме и отключениям: 5 вещей, которые сохранят тепло

19:26

Строители раскрыли главный секрет: зачем моющее средство добавляют в растворВидео

19:11

Как правильно сажать малину осенью: садовод раскрыл секреты посадки и обрезкиВидео

18:50

Ошибка, из-за которой гниет капуста: как правильно хранить кочаны зимой

18:37

Гороскоп Таро на завтра 20 сентября: Тельцам - ждать, Ракам - выбирать

Россия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — КриволапРоссия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — Криволап
18:31

В РФ "закрутят гайки": Коваленко раскрыл, что ждет россиян после выборов

18:26

Реактивный дрон влетел в ТЦ в Днепре: все подробности российской атакиФото

18:12

Царя Николая II не убивали: историк раскрыл, как и почему переписали историю РоссииВидео

17:57

Тест на внимательность: нужно найти сердце среди слонов за 7 секунд

Реклама
17:43

Зачем кладут лавровый лист в стакан с водой: значение и правила ритуала

17:43

Бывшая жена футболиста Пятова с детьми пережили ужасный прилет

17:31

Путин не называет преемника, но есть 7 претендентов на "трон" России: кто они

17:29

РФ может запускать тысячи реактивных "Шахедов": Криволап предупредил о новой угрозе

17:25

Главная ошибка садоводов: мульча может навредить, в чем опасностьВидео

17:04

Не замерзнут и не сгниют: 5 лучших сортов чеснока для осенней посадки

16:32

Пластиковая бутылка осветит комнату без электричества: как работает гениальный трюкВидео

16:26

Взорваны пункты управления БПЛА и полигон РФ: детали мощных ударов ВСУ

16:26

Гороскоп Таро на 21–27 сентября: Девам — триумф, Тельцам — выносливость

16:07

Окна будут оставаться чистыми месяцами: что добавить в воду для мытья в сентябреВидео

16:02

Головоломка со спичками, которая ставит в тупик даже самых внимательныхВидео

Реклама
15:59

Лишают покоя и денег: 5 вещей, которые категорически запрещено держать дома

15:58

"Готовим расширение": Зеленский сообщил о новых дальнобойных операциях

15:32

Эксперты советуют посыпать свечи корицей — как работает трюк и для чего

15:30

Обувь можно испортить за одну стирку: как правильно стирать кроссовки в машине

15:24

Несколько минут - и налет исчезнет: рабочее домашнее средство для чистки унитазаВидео

15:09

Плесень и налет исчезнут с плитки за 15 минут: мощный раствор за копейкиВидео

15:01

Зеленский продемонстрировал новый перехватчик реактивных "Шахедов" — что известно

14:45

ВСУ продвинулись на Донетчине: в Третьем корпусе раскрыли новые детали операции

14:25

Дроны стали более точно поражать цели: как Россия наводит их на города Украины

14:20

Когда на самом деле сажать клубнику осенью: садовод раскрыла секрет урожайностиВидео

13:44

Китайский гороскоп на завтра, 20 сентября: Змеям - новости, Лошадям - доход

13:44

Никогда не был таким свободным: "Тамбовский волк" Жидков дал интервью россиянам

13:35

РФ готовит новую технологию для "Шахедов": "Флеш" предупредил о серьезной угрозе

13:32

Зимняя поддержка 19 400 гривен: кому выплатят деньги, а кому - откажут

13:28

Сколько военных теряет Украина ежемесячно — Туск назвал цифру

12:59

Покупать или продавать: взлетит ли доллар до 50 грн и что будет с курсом в октябре

12:46

Чтобы не вернуться с пустой корзиной: когда стоит собирать грибы в сентябреВидео

12:35

Алкаш на мусорке: новое фото Киркорова взорвало социальные сети

12:20

Всего одна процедура в сентябре: что делать со смородиной, чтобы было много ягодВидео

12:00

Аномальные температуры и снегопады: какая погода будет в Украине зимой

Реклама
11:47

Уильям публично осадил Кейт: неловкий момент попал на видео

11:16

Опасается массового бегства россиян: в ISW раскрыли план Путина по мобилизации

10:57

Зеленский и Трамп могут не встретиться в Нью-Йорке: что известно

10:36

Какие растения не стоит выращивать дома: названы самые капризные цветы

10:22

Почему в ванной появляются чешуйницы: простой способ избавиться от насекомых

09:34

Киевщину почти сутки атаковали дроны: повреждены дома и склады, деталиФото

09:32

РФ атаковала Одессу: повреждены дома, авто и админздание, без света 178 тысяч семей

08:48

"Давайте жить дружно": Путин сделал новое заявление о НАТО и мирных переговорах

08:31

Дагестан атаковали дроны: взрывы прогремели в Каспийске

07:49

Удар КАБом по девятиэтажке в Сумах: из-под завалов достали 7-летнего мальчикаФото

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости Запорожья
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять