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Зеленский и Трамп могут не встретиться в Нью-Йорке: что известно

Анна Ярославская
19 сентября 2026, 10:57обновлено 19 сентября, 11:28
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Белый дом обнародовал список двусторонних переговоров на 21-22 сентября, и встречи с украинским лидером в нем не оказалось.
Трамп, Зеленский
Известен график Трампа на Генассамблее - Зеленского нет в списке встреч / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Главное:

  • Трамп будет в Нью-Йорке 21-22 сентября
  • Запланированы встречи с представителями Британие и Японии
  • Зеленского нет в списке встреч

Президента Украины Владимира Зеленского нет в перечне лидеров, с которыми глава Белого дома Дональд Трамп планирует двусторонние переговоры на полях Генеральной ассамблеи ООН 21-22 сентября в Нью-Йорке.

Как сообщает Суспільне со ссылкой на лвух украинских высокопоставленных чиновников, попросивших не называть их имен, по состоянию на 19 сентября двусторонняя встреча президентов США и Украины не согласована.

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График американского лидера озвучил журналистам постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц. По его словам, Трамп прибудет в Нью-Йорк днем в понедельник, 21 сентября, а вечером примет участие в политических мероприятиях в Trump Tower.

Кого Трамп примет в Нью-Йорке

Основной блок переговоров приходится на вторник, 22 сентября, - после выступления с трибуны ООН. Трамп проведет встречу с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом, и это будет его первый личный контакт с новоизбранным главой британского правительства.

Отдельное значение в Вашингтоне придают азиатскому направлению и контактам с Токио накануне переговоров с Пекином.

"Важно также, что мы ожидаем полноценную двустороннюю встречу с премьер-министром Японии - чрезвычайно важным союзником и региональным партнером. Это, безусловно, имеет большое значение накануне визита (лидера Китая - ред.) Си Цзиньпина", - отметил Уолтц.

Речь идет о переговорах с премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

Кроме того, американский президент встретится с главами стран Совета сотрудничества арабских государств Залива (GCC) и проведет прием для лидеров - участников Генассамблеи. В этом же графике Уолтц анонсировал встречу с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.

Вечером 22 сентября Трамп вернется в Белый дом.

О чем будет говорить Трамп с трибуны ООН

Речь президента США будет построена вокруг внешнеполитической повестки и проблем, которые его администрация пытается решать без промедления. В частности, Трамп намерен упомянуть мирные договоренности, которых удалось достичь или над которыми работа продолжается.

Отдельным пунктом выступления станет ядерная программа Тегерана: Трамп будет настаивать на недопустимости получения Ираном ядерного оружия. Уолтц напомнил, что этот вопрос поднимали не только Соединенные Штаты, но и Совет Безопасности ООН в ряде резолюций.

Американский президент также подведет итоги года, прошедшего с его предыдущего выступления на Генассамблее, - в частности по ситуации в Западном полушарии и продвижению 20-пунктового мирного плана для Газы.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает первых результатов переговоров до конца сентября. Украинская сторона готовится к контактам и рассчитывает, что конец сентября может стать переломным моментом для переговорного процесса. Зеленский отметил, что в конце сентября в Нью-Йорке может состояться встреча с американской командой.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что предстоящая встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа может дать конкретный результат в вопросе прекращения российских атак. В Киеве рассчитывают, что переговоры при участии американской стороны помогут приблизить договоренности о перемирии.

Тем временем Зеленский предложил Путину встретиться на полях саммита G20 в Майами, который запланирован на 14–15 декабря. По словам Зеленского, потенциальная встреча для него имеет смысл не сама по себе, а как способ перейти от заявлений к конкретным решениям. По его словам, участие в саммите будет зависеть от присутствия российского президента.

Быстрого перемирия не будет: мнение эксперта

Заявления американской стороны о возможной новой готовности Москвы к переговорам после выборов в стране-агрессоре России 20 сентября не имеют под собой реальной основы - речь идет скорее об имитации процесса, чем об ожидании конкретного результата. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По мнению аналитика, сама американская команда фактически признала нереалистичность быстрого перемирия. Об этом косвенно свидетельствовало одно из публичных заявлений накануне.

"Кушнер фактически проговорился во время пресс-конференции в Киеве, когда сказал: если нам удастся что-то сделать до зимы, это будет чудом. То есть они сами не рассчитывают на прекращение огня в течение ближайшего месяца-двух или трех", - отметил Клочок.

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Об источнике: "Суспільне"

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