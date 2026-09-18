Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Моль исчезнет навсегда: простой способ избавиться от насекомых в доме

Алексей Тесля
18 сентября 2026, 18:25
google news Подпишитесь
на нас в Google
Если небольшие бабочки появились именно в кухонных шкафах, вероятнее всего, это индийская зерновая моль.
Моль, крупа
Моль могут привлекать крупы / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Личинки моли могут проникать через тонкий картон, целлофан и мягкий пластик
  • Важно найти место, где развиваются личинки моли
  • Ловушки могут помочь определить, сохраняется ли активность моли

Пищевая моль чаще всего оказывается в доме вместе с покупками. Её яйца или личинки могут уже находиться в упаковках с крупами, мукой, орехами, сухофруктами, специями и другими сухими продуктами.

Реже насекомые попадают в помещение из-за гнёзд птиц или присутствия грызунов, пишет Martha Stewart.

видео дня

Если небольшие бабочки появились именно в кухонных шкафах, вероятнее всего, это индийская зерновая моль. Внешне на неё могут быть похожи средиземноморская мучная, миндальная и бурая домашняя моль.

Как распознать заражение

Не всегда проблему удаётся заметить сразу. Взрослые насекомые могут появляться преимущественно вечером или ночью, поэтому гораздо важнее внимательно проверить продукты.

На заражение указывают:

  • небольшие сероватые или бежевые бабочки возле шкафов;
  • тонкие нити паутины на продуктах и полках;
  • светлые личинки внутри упаковок или в щелях мебели;
  • слипшиеся крупы, мука или другие сухие продукты;
  • небольшие отверстия и повреждения упаковки.

Проверять стоит не только открытые пачки. Личинки способны проникать через тонкий картон, целлофан и мягкий пластик.

Как вывести моль

Одной уборки взрослых бабочек недостаточно - необходимо найти место, где развиваются личинки.

  • 1. Освободите шкафы.Уберите с полок все продукты, банки, контейнеры и другие предметы. Пустое пространство позволит осмотреть каждый угол и стык.
  • 2. Проверьте запасы.Особенно внимательно осмотрите муку, крупы, макароны, орехи, семечки, сухофрукты, специи, шоколад, а также корм для домашних животных и птиц. Всё подозрительное лучше герметично упаковать и сразу вынести из дома.
  • 3. Пропылесосьте труднодоступные места.Обработайте углы, щели, петли, отверстия для крепления полок и стыки мебели со стеной. Там могут оставаться личинки и коконы. После уборки содержимое пылесоса необходимо сразу вынести.
  • 4. Вымойте поверхности.Для очистки достаточно воды с мылом. Специальная дезинфекция с помощью уксуса, отбеливателя или других средств не является обязательной: гораздо важнее физически удалить насекомых, яйца и остатки продуктов. Если планируется визит специалиста по дезинсекции, не следует заранее уничтожать все следы заражения - они помогут определить источник проблемы.
  • 5. Утилизируйте отходы.Заражённые продукты и мусор после уборки нужно сразу вынести в закрытый контейнер на улице. Оставленный в помещении мусор может стать новым местом обитания вредителей.

Нужно ли выбрасывать все продукты

Нет. Герметичные стеклянные банки, металлические ёмкости и прочные пластиковые контейнеры обычно хорошо защищают содержимое от пищевой моли.

При этом тонкая упаковка не гарантирует безопасности. Личинки могут проникнуть через небольшие швы или повреждения и даже прогрызть некоторые материалы. Поэтому после обнаружения моли желательно по отдельности осмотреть все сухие продукты, находившиеся поблизости.

Иногда для уничтожения личинок и яиц используют замораживание. Однако для этого требуется температура около −18 °C в течение нескольких дней, а обычная морозильная камера не всегда обеспечивает подходящие условия. Кроме того, холод не удаляет паутину и другие загрязнения, уже оставленные насекомыми.

Что делать с феромонными ловушками

Ловушки могут помочь определить, сохраняется ли активность моли после уборки. Они содержат синтетический аналог запаха самки и привлекают самцов.

Но рассчитывать только на них не стоит. Ловушка помогает контролировать ситуацию, однако не устраняет заражённый продукт, который остаётся основным источником новых насекомых.

Средства для борьбы с насекомыми инфографика
/ Инфографика: Главред

Как защитить продукты от моли

После очистки кладовой важно изменить условия хранения:

  • пересыпать крупы, муку, орехи и другие сухие продукты в герметичные стеклянные или металлические ёмкости;
  • осматривать упаковки при покупке и после возвращения домой;
  • обращать внимание на паутину, личинок и подозрительные комки;
  • сразу убирать просыпавшиеся продукты и крошки;
  • регулярно проверять старые запасы и не оставлять их без внимания на длительный срок.

Когда понадобится помощь специалиста

Если даже спустя несколько недель после уборки моль продолжает появляться, вероятно, где-то сохранился незамеченный источник заражения. Это может быть старая пачка крупы, специи, корм для животных или другой сухой продукт.

В такой ситуации стоит обратиться к специалисту по борьбе с вредителями, особенно если повторная проверка продуктов и тщательная уборка не дали результата.

Смотрите видео - как бороться с насекомыми:

В ролике автор рассказывает, как столкнулся с настоящим нашествием мух в хозяйственной постройке и пытался решить проблему самостоятельно. Сначала он использовал несколько распространённых методов, но ожидаемого эффекта они практически не дали.

После ряда неудачных попыток удалось подобрать способ, который оказался гораздо результативнее. Автор наглядно показывает последовательность своих действий, рассказывает о наиболее эффективных мерах и демонстрирует полученный результат. По его словам, выбранный подход позволил заметно уменьшить количество насекомых и при этом не потребовал сложных манипуляций.

Ранее Главред писал о том, где никогда не бывает комаров в Украине. Казалось, не существует места, где нет комаров в стране с умеренно континентальным климатом, однако Украина славится несколькими такими точками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что комары не выдерживают одного запаха. Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды.

Читайте также:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Моль лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия атакует Киев баллистикой: раздаются взрывы, что известно

Россия атакует Киев баллистикой: раздаются взрывы, что известно

19:40Украина
Украина имеет космический дефицит средств: Зеленский сделал важное заявление

Украина имеет космический дефицит средств: Зеленский сделал важное заявление

19:28Украина
"Новая почта" будет работать по-новому во время воздушных тревог — что изменится

"Новая почта" будет работать по-новому во время воздушных тревог — что изменится

18:40Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Как устранить пар в ванной — простое кухонное средство против плесени

Как устранить пар в ванной — простое кухонное средство против плесени

Зачем наносят уксус на велосипед — необычный трюк с потрясающим эффектом

Зачем наносят уксус на велосипед — необычный трюк с потрясающим эффектом

Китайский гороскоп на завтра, 19 сентября: Драконам - иллюзии, Кроликам - твердость

Китайский гороскоп на завтра, 19 сентября: Драконам - иллюзии, Кроликам - твердость

Нужно ли перекапывать огород осенью — неожиданный вывод специалистов

Нужно ли перекапывать огород осенью — неожиданный вывод специалистов

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с коровами за 48 с

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с коровами за 48 с

Последние новости

19:44

Золото под ногами: искатель металла откопал 3000-летний клад за 20 минут

19:40

Россия атакует Киев баллистикой: раздаются взрывы, что известно

19:28

Украина имеет космический дефицит средств: Зеленский сделал важное заявление

19:10

Новая волна ракетных ударов РФ: раскрыты вероятные цели обстрелов

19:07

Зачем посыпать порог солью на ночь: энергетическая защита и практическая польза

Россия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — КриволапРоссия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — Криволап
18:44

Почему осенью авто расходует больше топлива: причины, о которых мало кто знаетВидео

18:42

Вселенная готовит сюрприз: названы знаки, которым повезет в конце сентября

18:40

"Новая почта" будет работать по-новому во время воздушных тревог — что изменится

18:25

Моль исчезнет навсегда: простой способ избавиться от насекомых в домеВидео

Реклама
18:14

Зачем натирать деревянную мебель зубной пастой: хитрость для дома

17:55

Украинцев предупредили о возможных задержках пенсий: сколько придется ждать

17:42

Грозят ли Украине магнитные бури в выходные: оценка ученых

17:39

Плесень исчезнет за полчаса - названо народное средство, которое выжигает грибок

17:28

Россия цинично атаковала людное место в центре Одессы: есть пострадавшие

17:27

Неочевидная польза на грядке: что сажают рядом с чесноком осенью

17:12

Удары по энергетике могут прекратиться: у Зеленского назвали условие

16:56

В автомобиле мэра Львова Андрея Садового обнаружили неизвестное устройство

16:53

Заготовки не помутнеют и не испортятся: куда поставить банки на зиму

16:29

Цветы не завянут до морозов: как продлить цветение роз осеньюВидео

16:19

Гороскоп на завтра, 19 сентября: Овнам — новости, Тельцам — подарок

Реклама
16:16

Как размягчить черствый хлеб за 7 минут: лайфхак от шеф-повара

15:53

Доллар вырос в цене, евро дешевеет: новый курс валют на 21 сентября

15:43

Прекратить войну способны только фронт и революция: объясняет Пастуховмнение

15:41

Цены на iPhone 18 Pro и 18 Pro Max: в Украине открыли предзаказы

15:27

Война в Украине обнажила слабые места НАТО: как Альянс готовится к прямому столкновению с РФ

15:23

Гороскоп Таро на завтра 19 сентября: Овну - ценить свое, Скорпиону - проснуться

15:14

"Говорили то самое год назад": Кушнер резко ответил Путину по Донбассу - NYT

14:54

От чего умерла Хайден Пенеттьери: представитель актрисы сделал заявление

14:39

Сестра Жанны Фриске решилась на странный шаг, связанный с покойной певицей

14:22

Дети напуганы: жена Юрия Ткача показала, что Россия сделала со школой ее дочери

14:18

Зачем давать ребенку старый кошелек: крутые лайфхаки для родителей

13:46

Как быстро очистить ковер от пятен и неприятных запахов: два эффективных средства

13:41

Китайский гороскоп на завтра, 19 сентября: Драконам - иллюзии, Кроликам - твердость

13:39

Осталось две недели: украинская актриса поделилась, как ее шокировал врач

13:07

Неузнаваемый Басков в церкви вымаливает чудо

12:55

Картофель не разварится и будет держать форму: что добавить в воду во время варки

12:52

В Украине зафиксировали землетрясение на глубине 3 километров: где именно "трясло"

12:39

Голосование на пеньках и телегах, угрозы и вбросы: как россияне выбирают Госдуму

12:18

Последние теплые дни: синоптик сказал, когда в Украину придет похолодание с дождями

12:05

Принцессе Шарлотте сказали нет: кто на это отважился

Реклама
11:55

РФ резко усилила охоту на украинские поезда: что известно о масштабах потерь

11:49

У россиян началась паника на фоне выборов в Госдуму: СМИ выяснили причину

11:47

Смородина будет расти лучше: как правильно посадить куст осеньюВидео

11:20

Как вскипятить молоко, чтобы оно не сбежало - что нужно сделать с ложкой

10:42

Скрип пола исчезнет через несколько минут: как решить проблему без снятия досок

10:39

РФ может начать войну с диверсий в море: в Британии раскрыли опасный сценарий

10:21

Много бронетехники и солдат: РФ стягивает подкрепление в горячую точку фронта

09:52

Бриллианты, Bentley, "липовая" диссертация и сотни миллионов гривень: проректор КНУКиМ Инна Костыря попала в скандал

09:38

"С кем мы хотим воевать?": Фицо отказался защищаться в случае нападения РФ на НАТО

09:36

10 тысяч квадратов в огне: ТЦ "Амстор" сгорел дотла в Запорожье после удара РФФото

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Львова
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять