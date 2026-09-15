Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Полотенца станут пушистыми, как новые: что добавить вместо кондиционера

Инна Ковенько
15 сентября 2026, 20:02
google news Подпишитесь
на нас в Google
После нескольких циклов стирки полотенца нередко становятся грубыми на ощупь и уже не такими пушистыми, как раньше.
Полотенца станут пушистыми, как новые: что добавить вместо кондиционера
Чем стирать полотенца, чтобы они оставались мягкими / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему после стирки полотенца становятся жесткими
  • Что добавить при стирке, чтобы вернуть полотенцам мягкость
  • Как правильно стирать полотенца, чтобы они дольше оставались мягкими

Часто полотенца после нескольких стирок становятся жесткими, теряют способность хорошо впитывать влагу и перестают быть приятными на ощупь. Но есть простой и доступный способ вернуть им мягкость и пушистость - без использования дорогих кондиционеров или химических добавок.

Главред расскажет, как правильно ухаживать за полотенцами, чтобы они оставались мягкими значительно дольше.

видео дня

Почему полотенца становятся жесткими

Основная причина - остатки стирального порошка или геля, которые оседают на волокнах, пишет RMF. Чрезмерное количество средства создает налет, который делает ткань грубой. Смягчители ткани, которые часто используют для решения проблемы, только ухудшают ситуацию: они снижают способность полотенца впитывать воду.

Как правильно стирать полотенца

Чтобы полотенца оставались мягкими, рекомендуем стирать их в тёплой воде - примерно 40 °C. Эта температура позволяет эффективно растворить моющие средства и при этом не повреждает структуру хлопковых волокон. Важно также не перегружать барабан стиральной машины, чтобы полотенца хорошо прополоскались.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи
Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Что добавить вместо кондиционера

Лучшая альтернатива кондиционеру - обычная лимонная кислота. Достаточно насыпать три столовые ложки в барабан или отделение для кондиционера, и она подействует как натуральный смягчитель. Лимонная кислота растворяет остатки моющего средства, освежает ткань и деликатно осветляет белые полотенца. После такой стирки они становятся мягкими, пушистыми и приятными на ощупь.

Как правильно сушить полотенца

Чтобы сохранить эффект, рекомендуем сушить полотенца на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Влажная среда ванной комнаты способствует появлению неприятного запаха. Если вода жесткая, полезно включить дополнительное полоскание - это поможет избежать налета на волокнах.

Читайте также:

Об источнике: RMF FM

RMF FM - первая польская коммерческая радиостанция с центром вещания в Кракове, вещающая в формате AC. Входит в медиагруппу "Grupa RMF". Целевая аудитория станции - слушатели в возрасте 25–39 лет. "RMF FM" принадлежит холдингу "Grupa RMF".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
стирка лайфхак полотенце
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дрон упал в километре от базы Бундесвера: в Германии развернули масштабную операцию

Дрон упал в километре от базы Бундесвера: в Германии развернули масштабную операцию

21:21Мир
Освободили территорию больше Житомира: в 3 АК раскрыли новые детали операции "Вивальди"

Освободили территорию больше Житомира: в 3 АК раскрыли новые детали операции "Вивальди"

20:18Фронт
В США резко изменили позицию насчет "адских санкций" против РФ — в чём причина

В США резко изменили позицию насчет "адских санкций" против РФ — в чём причина

18:47Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с черепахой за 37 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с черепахой за 37 с

Как дозаривать помидоры на кусте: три приёма, которые действительно работают

Как дозаривать помидоры на кусте: три приёма, которые действительно работают

Затяжная магнитная буря почти 5-балльного уровня накроет Землю: прогноз активности

Затяжная магнитная буря почти 5-балльного уровня накроет Землю: прогноз активности

Гороскоп на завтра, 16 сентября: Львам — отдых, Скорпионам — прибыль

Гороскоп на завтра, 16 сентября: Львам — отдых, Скорпионам — прибыль

Трудные времена уходят в прошлое: три знака зодиака почувствуют облегчение

Трудные времена уходят в прошлое: три знака зодиака почувствуют облегчение

Последние новости

21:25

Жёлтые пятна на белой одежде исчезнут после одной стирки: что добавить в барабан

21:21

Дрон упал в километре от базы Бундесвера: в Германии развернули масштабную операцию

21:18

Денежный дождь и новые возможности: 4 знака зодиака поймают удачу 16 сентября

20:55

Испанский оркестр исполнил хиты Верки Сердючки и Русланы в симфонической версии

20:50

Больше не осядет: один простой ингредиент сделает бисквит высоким и пышным

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
20:47

Кто сформировал популяции Европы тысячи лет назад: Кущ отреагировал на спич Пинчукамнение

20:20

Зачем хозяйки смешивают соду с лимоном: 3 случая, когда действительно помогает

20:18

Освободили территорию больше Житомира: в 3 АК раскрыли новые детали операции "Вивальди"

20:02

Полотенца станут пушистыми, как новые: что добавить вместо кондиционера

Реклама
19:42

Воры сразу найдут: где нельзя прятать деньги дома и почемуВидео

19:39

"Бог отнял ноги": Бритни Спирс заявила, что ее отца настигло наказание

19:19

Том Круз засветил стальной пресс в свои 64 года

19:06

Сгниет и развалится: где категорически запрещено высаживать озимый чеснок

19:05

Овсянка получится в разы вкуснее: что нужно добавить во время варки

18:47

В США резко изменили позицию насчет "адских санкций" против РФ — в чём причина

18:42

В Украине вырастет минимальная зарплата и прожиточный минимум: проект бюджета-2027

18:40

Спасение для ног: зачем подогревать гречку и насыпать её в ботинки

18:16

Даже миллионеры в США покупают вещи в кредит — всё из-за одного нюансаВидео

17:47

Куриное филе получится невероятно нежным и сочным: что нужно сделать перед приготовлением

17:42

Операция "Вивальди": как тайное контрнаступление ВСУ сорвало планы РФ по ДонбассуВидео

Реклама
17:08

"Хочет быть как папа": сын Козловского пошел по стопам звезды

16:51

Что произойдет, если зажать ноль на пульте: функция, о которой знают не все

16:48

Одна ошибка делает котлеты сухими: какие два ингредиента нельзя добавлять в фарш

16:05

Блогерша показала стильные свитера на осень 2026: чем утеплиться перед холодамиВидео

15:53

Доллар пошел вверх, а евро подешевел: появился новый курс валют на 16 сентября

15:50

Покупать не обязательно: как заготовить семена помидоров, которые взойдут стеной

15:28

Украина готова делать деэскалационные шаги: Зеленский назвал условие

15:13

"Слезы не от боли": украинская певица годами скрывала потерю слухаВидео

15:07

Какие джинсы пора выкинуть в мусор: дизайнер назвал 3 модели

15:00

В Кремле назвали условия энергетического перемирия — что требуют от Украины

14:52

Лавров назвал "виновных" в продолжении войны и заговорил о "компромиссах"

14:32

Пол будет идеально чистым дольше — домашнее средство от пыли и грязи

14:22

Умерла популярная французская актриса и певицаВидео

14:03

Их носят тысячи людей: фамилии украинцев, чьи предки были богачами

13:40

Швыряла косметику в лицо: в соцсетях вспомнили безумные выходки Оксаны Марченко

13:39

Нацотбор-2027 получил нового музыкального продюсера: кто заменит ДжамалуВидео

13:37

ВСУ разгромили Сызранский НПЗ и завод БПЛА "Атлант Аэро": новые подробности

13:20

Гороскоп Таро на завтра 16 сентября: Близнецам - говорить, Овнам - решение

12:59

Увольнение генпрокурора Кравченко: Рада провела голосование, результаты

12:51

Действия Буданова являются ключом к изменению позиции США в отношении России, — профессор Института Клинтона

Реклама
12:41

Тест на IQ: нужно найти бриллиант среди жемчужин за 18 секунд

12:32

"Вот такой пост": Мирзоян значительно похудел после отказа от трех продуктов

12:18

Не стоит выбрасывать: как использовать пустые упаковки из-под кетчупа и майонеза

12:15

Безграмотная Лорак снова опозорилась в социальной сети

11:50

Целая клумба из трех коробочек: как собирать семена бархатцев осеньюВидео

11:48

Китайский гороскоп на завтра, 16 сентября: Быкам - границы, Крысам - понимание

11:44

Российский фрегат выпустил ракеты по вертолёту одной из стран НАТО

11:43

Умерла легендарная украинская актриса

11:23

Резкое похолодание прервет бабье лето: когда в Украине изменится погода

10:46

Оккупанты отступают: Украина начала масштабную операцию "Вивальди" на Донетчине

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять