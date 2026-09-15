Полотенца станут пушистыми, как новые: что добавить вместо кондиционера

После нескольких циклов стирки полотенца нередко становятся грубыми на ощупь и уже не такими пушистыми, как раньше.

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Чем стирать полотенца, чтобы они оставались мягкими / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему после стирки полотенца становятся жесткими

Что добавить при стирке, чтобы вернуть полотенцам мягкость

Как правильно стирать полотенца, чтобы они дольше оставались мягкими

Часто полотенца после нескольких стирок становятся жесткими, теряют способность хорошо впитывать влагу и перестают быть приятными на ощупь. Но есть простой и доступный способ вернуть им мягкость и пушистость - без использования дорогих кондиционеров или химических добавок.

Главред расскажет, как правильно ухаживать за полотенцами, чтобы они оставались мягкими значительно дольше.

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Почему полотенца становятся жесткими

Основная причина - остатки стирального порошка или геля, которые оседают на волокнах, пишет RMF. Чрезмерное количество средства создает налет, который делает ткань грубой. Смягчители ткани, которые часто используют для решения проблемы, только ухудшают ситуацию: они снижают способность полотенца впитывать воду.

Как правильно стирать полотенца

Чтобы полотенца оставались мягкими, рекомендуем стирать их в тёплой воде - примерно 40 °C. Эта температура позволяет эффективно растворить моющие средства и при этом не повреждает структуру хлопковых волокон. Важно также не перегружать барабан стиральной машины, чтобы полотенца хорошо прополоскались.

Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Что добавить вместо кондиционера

Лучшая альтернатива кондиционеру - обычная лимонная кислота. Достаточно насыпать три столовые ложки в барабан или отделение для кондиционера, и она подействует как натуральный смягчитель. Лимонная кислота растворяет остатки моющего средства, освежает ткань и деликатно осветляет белые полотенца. После такой стирки они становятся мягкими, пушистыми и приятными на ощупь.

Как правильно сушить полотенца

Чтобы сохранить эффект, рекомендуем сушить полотенца на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Влажная среда ванной комнаты способствует появлению неприятного запаха. Если вода жесткая, полезно включить дополнительное полоскание - это поможет избежать налета на волокнах.

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Об источнике: RMF FM RMF FM - первая польская коммерческая радиостанция с центром вещания в Кракове, вещающая в формате AC. Входит в медиагруппу "Grupa RMF". Целевая аудитория станции - слушатели в возрасте 25–39 лет. "RMF FM" принадлежит холдингу "Grupa RMF".

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