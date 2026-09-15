Даже миллионеры в США покупают вещи в кредит — всё из-за одного нюанса

О чем идет речь в материале:
- Почему богатые люди покупают в кредит
- Как работает кредитный рейтинг в США
- Что влияет на кредитный рейтинг
В США кредитный рейтинг стал одним из ключевых показателей финансовой надежности человека и может влиять на доступ к важным жизненным возможностям. Из-за этого даже состоятельные граждане используют кредиты для покупки дорогих вещей, хотя могли бы расплатиться собственными средствами. Об этом говорится в видео YouTube-проекта "Затерянный мир", передает 2+2.
Почему американцы так серьезно относятся к кредитной истории и зачем она нужна даже миллионерам - выяснял Главред.
Что такое кредитный рейтинг в США
Кредитная история в Соединенных Штатах давно перестала быть лишь инструментом для банков. Финансовый балл фактически сопровождает человека в различных сферах жизни и может учитываться при решении вопросов, связанных с жильем, образованием или трудоустройством.
Именно поэтому финансовое поведение становится важной частью повседневной жизни. Человеку недостаточно просто иметь деньги - значение имеет и то, насколько последовательно он демонстрирует свою кредитоспособность.
Зачем миллионеры покупают вещи в кредит
Парадокс американской системы заключается в том, что кредит может понадобиться даже тем, кто способен легко оплатить покупку сразу. Использование кредита позволяет формировать и поддерживать положительную кредитную историю, которая в дальнейшем может открывать дополнительные возможности.
На это обратил внимание исполнительный директор "Украинского института будущего" Анатолий Амелин. Он отмечает, что такая практика касается не только людей со средними доходами, но и очень состоятельных граждан.
"Даже мультимиллионеры покупают автомобили, недвижимость и другие дорогостоящие вещи в кредит, чтобы иметь высокий рейтинг. Он дает больше возможностей в различных сферах", - отметил Анатолий Амелин.
Смотрите видео о том, для чего нужна кредитная история:
На что влияет кредитная история
Финансовый рейтинг в США может быть своеобразным пропуском к ряду услуг и возможностей. Согласно приведенным в материале данным, от него могут зависеть вопросы аренды жилья, получения кредита на образование и даже трудоустройства.
Такой подход формирует особую модель поведения. Человек вынужден постоянно учитывать собственную финансовую репутацию, ведь низкий балл потенциально сужает доступ к привычным для общества возможностям.
Почему цифровая система становится важной в жизни
Подобная тенденция, по словам эксперта, прослеживается и в Европе. Речь идет о зависимости доступа к определенным услугам и поддержке от наличия человека в цифровых и государственных системах.
"Кстати, в Европе тоже, если вас нет в реестрах, то вы ничего не сможете получить: ни услуги, ни помощь, ни поддержку, ничего. Вы вынуждены стать частью цифровой системы, чтобы иметь возможность получить какие-то блага", - подчеркнул Анатолий Амелин.
Напомним, как ранее сообщал Главред, в США гречка практически не пользуется популярностью из-за исторических и культурных различий в питании. Гречка в США исторически использовалась преимущественно в качестве корма для скота.
Military.com привёл сравнение систем денежного обеспечения военных США и Украины. В статье о разнице в зарплатах военных указано, что в США базовая оплата зависит от звания и стажа и индексируется ежегодно. В частности, с 1 апреля 2025 года для низших званий (E‑1–E‑4) было введено повышение окладов на 14,5%, при этом рекрут (E‑1) получает $2 319 в месяц.
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Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"
"Затерянный мир" - это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории.
Новый сезон программы посвящён войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует тёмные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.
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