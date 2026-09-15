Что произойдет, если зажать ноль на пульте: функция, о которой знают не все

В пультах к некоторым телевизорам есть функция, о которой знают далеко не все пользователи.

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Зачем нажимать кнопку "0" на пульте телевизора / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Что произойдет после нажатия кнопки 0 на пульте

Как настроить быстрый доступ к каналам и HDMI

На каких телевизорах работает эта функция

Пульты дистанционного управления для Smart TV могут иметь функции, о которых знают далеко не все пользователи. Некоторые кнопки позволяют не только переключать каналы или регулировать громкость, но и быстро открывать нужные приложения.

Главред узнал, что произойдет, если нажать и удерживать кнопку 0 на пульте телевизора в течение трех секунд.

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Что будет, если зажать кнопку 0 на пульте

Как пишет El Cronista, согласно документации LG, на телевизорах, совместимых с пультом Magic Remote, нажатие и удерживание кнопки 0 в течение трех секунд открывает меню "Быстрый доступ".

Эта функция позволяет назначать цифровым кнопкам от 1 до 8 определённые программы, каналы или другие функции. После этого достаточно нажать соответствующую цифру, чтобы быстро открыть нужный сервис.

Для чего нужен "Быстрый доступ"

Функция может быть полезна тем, кто часто пользуется одними и теми же программами или устройствами. Например, одну кнопку можно назначить для быстрого запуска Netflix, другую - для YouTube, а ещё одну - для перехода на определённый HDMI-вход, к которому подключена игровая консоль.

Таким образом, пользователю не нужно каждый раз открывать главное меню телевизора и искать нужную программу.

Работает ли это на всех телевизорах

Эта функция не является универсальной. Она доступна на совместимых телевизорах LG с webOS, которые используют фирменный пульт Magic Remote.

На телевизорах других производителей кнопка 0 может выполнять другую функцию или вообще не иметь такого быстрого доступа. В частности, эта возможность не является стандартной для пультов Samsung с Tizen, а также Android TV, Google TV и Hisense с VIDAA.

В то же время на совместимых моделях LG кнопки с 1 по 8 можно настраивать, а кнопка 9 зарезервирована системой для быстрой справки.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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