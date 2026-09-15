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Тест на IQ: нужно найти бриллиант среди жемчужин за 18 секунд

Руслана Заклинская
15 сентября 2026, 12:41
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На первый взгляд эта головоломка кажется простой, однако найти спрятанный бриллиант будет непросто.
Тест на IQ: нужно найти бриллиант среди жемчужин за 18 секунд
Нужно найти бриллиант среди жемчужин / Фото: F. Hinds

Оптические головоломки помогают проверить внимательность, наблюдательность и скорость восприятия информации. На первый взгляд задача может показаться простой, однако среди большого количества одинаковых предметов спрятался один, который нужно заметить как можно быстрее.

Как пишет The Sun, в этой головоломке нужно найти бриллиант, спрятанный среди жемчужин. На выполнение задания дается всего 18 секунд.

На изображении много жемчужин разного размера и оттенков, из-за чего найти бриллиант может быть непросто. Ваша задача - внимательно рассмотреть картинку и как можно быстрее заметить драгоценный камень.

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Тест на IQ: нужно найти бриллиант среди жемчужин за 18 секунд
Нужно найти бриллиант среди жемчужин / Фото: F. Hinds

Попробуйте установить таймер на 18 секунд и внимательно просмотреть всё изображение. Не торопитесь и не отвлекайтесь на блеск жемчужин, которые могут затруднить поиск.

Сосредоточьте внимание на нижней половине изображения. Если алмаз всё ещё не удалось найти, внимательно присмотритесь к области вокруг серой жемчужины справа.

Оптические головоломки могут помочь тренировать концентрацию и внимательность. В то же время подобные задания не являются научным тестом на уровень интеллекта или остроту зрения - это, прежде всего, развлечение, которое проверяет наблюдательность.

Если вам не удалось найти правильный ответ за отведенное время, его можно проверить ниже. Бриллиант расположен в нижней половине изображения и окружен жемчужинами разных оттенков серого.

Тест на IQ: нужно найти бриллиант среди жемчужин за 18 секунд
Ответ на головоломку / Фото: F. Hinds

Ранее Главред рассказывал о других оптических головоломках, в одной из которых нужно было найти число 35 среди 85 за 9 секунд.

Также можно проверить свою наблюдательность в тесте, где нужно было найти пиццу среди овощей за 13 секунд.

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Об источнике: The Sun

The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

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