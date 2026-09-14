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Подозрение Кривоносу и отставка Кравченко: подробности громкого скандала

Мария Николишин
14 сентября 2026, 21:08
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В НАБУ и САП связывают действия Кравченко с расследованием по делу "Карфаген".
Подозрение Кривоносу и отставка Кравченко: подробности громкого скандала
Что известно об отстранении Кравченко / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Кравченко подписал подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса
  • Генеральный прокурор уехал за границу, а Зеленский его отстранил
  • Комитет Рады единогласно поддержал увольнение Кравченко
  • В НАБУ назвали подозрение реакцией на операцию "Карфаген"

Генеральный прокурор Руслан Кравченко подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и покинул Украину, а уже через несколько часов президент Владимир Зеленский отстранил его от должности. В НАБУ и САП назвали действия Кравченко попыткой политизировать расследование по делу "Карфаген".

Главред выяснил, что происходит вокруг Кравченко и что говорят в НАБУ и САП.

видео дня

Какое подозрение подписал генпрокурор Кравченко в отношении директора НАБУ

14 сентября Руслан Кравченко записал видеообращение, в котором сообщил о подписании процессуального решения в отношении руководителя Национального антикоррупционного бюро. По его словам, собранная доказательная база дала основания квалифицировать действия директора НАБУ Семена Кривоноса сразу по двум статьям.

"Я подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса. Я подозреваю его в подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в фиктивном усыновлении с целью искусственного создания оснований для уклонения от ответственности в суде", - заявил Кравченко.

Кроме того, генпрокурор анонсировал ещё одно процессуальное решение - в отношении лица из ближайшего окружения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Ей, по версии Кравченко, вменяют давление на судей Высшего антикоррупционного суда, предложения неправомерной выгоды и содействие в уклонении от мобилизации. Материалы этих дел генеральный прокурор пообещал обнародовать в ближайшее время.

Подозрение Кривоносу и отставка Кравченко: подробности громкого скандала
Подозрение Кривоносу / фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

Кравченко выехал из Украины

Одновременно с заявлениями о подозрении в адрес директора НАБУ стало известно, что сам Руслан Кравченко находится за пределами страны.

"Сейчас нахожусь в зарубежной командировке, в рамках которой запланирован ряд встреч, во время которых намерен проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов, признаки концентрации неконтролируемого ими влияния и риски, которые такая практика создает для государственного суверенитета, верховенства права и демократических институтов", - написал Кравченко.

Как Кравченко оформил себе командировку в Париж

Журналисты "Суспильного" получили от собственных источников информацию о том, что командировку Кравченко оформил себе самостоятельно, а официальным поводом должно было стать участие в слушаниях парламентской сети ПАСЕ.

По данным издания, документ предусматривал пребывание генпрокурора за границей в течение пяти дней, начиная с 13 сентября 2026 года, а до пункта назначения Кравченко намеревался добраться на автомобиле.

В пресс-службе Парламентской ассамблеи Совета Европы при этом сообщили, что ни сам Кравченко, ни его представители не будут участвовать в заседании профильной сети по вопросам положения детей в Украине.

Каким был ответ Зеленского Кравченко

Президент Владимир Зеленский в обращении подчеркнул, что для действующего генерального прокурора остался лишь один возможный сценарий развития событий - освобождение от должности.

"Именно это я ему и сказал. Украина видела все причины. Если он считает это политическим давлением, пусть так и называет. Прошу парламентариев поддержать это увольнение безотлагательно", - заявил глава государства.

Как комитет Рады проголосовал за увольнение Кравченко

После публичного заявления президента вопрос перешел в практическую парламентскую плоскость. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, уточнив, что профильный комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел президентское представление об увольнении генпрокурора.

По словам депутата, во время голосования решение поддержали все семнадцать членов комитета, а голосов "против" или "воздержался" зафиксировано не было.

Теперь окончательное решение о судьбе Кравченко должна принять Верховная Рада на пленарном заседании во вторник, 15 сентября.

Зеленский подписал указ об отстранении Кравченко

Офис президента сообщил, что Владимир Зеленский подписал указ № 905/2026 об отстранении Руслана Кравченко от исполнения обязанностей генерального прокурора.

Согласно документу, основанием для решения стала часть вторая статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения".

Подозрение Кривоносу и отставка Кравченко: подробности громкого скандала
Отстранение Кравченко / фото: скриншот

Что ответили в НАБУ на подозрение со стороны Кравченко

В ответ на обвинения директор НАБУ Семен Кривонос во время брифинга для журналистов заявил, что бюро еще с июля 2025 года знало о подготовке атаки на антикоррупционную систему, а нынешнее подозрение назвал реакцией на операцию "Карфаген".

"Мы знали, что готовится такая же атака", - сказал Кривонос.

По словам директора НАБУ, во время планирования операции "Карфаген" в бюро понимали вероятность ответного удара, поэтому продолжили досудебное расследование в штатном режиме.

В то же время способ обнародования подозрения - через видеообращение в Telegram - Кривонос назвал не имеющим ничего общего со стандартной процессуальной практикой.

"Сегодня мы стали свидетелями непонятного изобретения - Telegram-подозрения", - заявил он.

Директор НАБУ добавил, что бумажного документа ему никто не вручал, а в бюро или САП соответствующие материалы никто не привозил.

"Это наше официальное заявление. Мы остаемся на той позиции, которую озвучили", - сказал Кривонос.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко связал атаку на ведомство именно с делом "Карфаген". Он подчеркнул, что среди членов его семьи никто не получал уведомления о подозрении, и пообещал сообщить дополнительно, если текст документа все-таки поступит.

На вопрос журналистов, есть ли в материалах дела доказательства против самого генпрокурора, глава САП ответил сдержанно.

"Мы не будем анонсировать подозрения", - ответил Клименко.

Что известно об операции "Карфаген"

Еще 4 сентября стало известно, что НАБУ и САП проводят следственные действия по делу о преступной организации, которую, по версии следствия, возглавляет чиновник Офиса генпрокурора.

По данным следствия, он еще в середине 2025 года сформировал группировку из представителей руководящих структурных подразделений ведомства, привлекая к ней сотрудников прокуратуры и приближенных лиц.

В НАБУ и САП утверждают, что участники организации систематически получали неправомерную выгоду за то, чтобы не препятствовать деятельности мошеннических колл-центров, обманывавших граждан Украины и иностранцев.

По версии следствия, полученные средства легализовали путем покупки недвижимости, драгоценностей и другого имущества на сумму свыше 20 миллионов гривен, а ещё более 10 миллионов гривен разместили на счетах близких лиц, выдавая эти деньги за доходы от предпринимательской деятельности.

  • НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП
    НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП фото: НАБУ
  • НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП
    НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП фото: НАБУ
  • НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП
    НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП фото: НАБУ
  • НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП
    НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП фото: НАБУ
  • НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП
    НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП фото: НАБУ
  • НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП
    НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП фото: НАБУ
  • НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП
    НАБУ разоблачило схему во главе с должностным лицом ОГП фото: НАБУ

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Об источнике: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) - центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, на который возлагаются функции предупреждения, выявления, пресечения, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности, а также предотвращение совершения новых. Бюро занимается противодействием коррупционным и другим уголовным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами и представляющим угрозу национальной безопасности, пишет Википедия.

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