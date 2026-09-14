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РФ накопила дроны и готовит новую волну атак: Игнат рассказал, какие регионы под угрозой

Дарья Пшеничник
14 сентября 2026, 11:42
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Военно-воздушные силы предупреждают, что в течение дня может быть много тревог, а дроны будут прилетать несколькими волнами.

Шахед, Игнат
Враг готовит новую волну ударов по Украине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот

Главное из новости:

видео дня
  • Враг готовит удары с севера и востока
  • Одесская область уже подвергается атакам беспилотников
  • В августе РФ запустила 2800 реактивных дронов

Россия готовит новую волну ударов по Украине сразу с нескольких направлений, а атаки могут продолжаться в течение всего дня. В настоящее время беспилотники наносят удары по Одесской области, однако угроза сохраняется и для других областей, заявил в эфире телемарафона пресс-секретарь Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина.

Разведывательные данные свидетельствуют, что направления наступления ударных средств могут измениться уже в ближайшее время.

"Есть информация, что враг может атаковать сегодня и с севера, и с востока", - сказал Игнат.

По его словам, противник накопил значительный арсенал беспилотников с двигателями внутреннего сгорания - нереактивных. Именно этот тип ударных средств применяется наиболее активно в последнее время, и под ударами оказались западные регионы страны.

Сколько целей удается обезвредить

Для нейтрализации угрозы задействованы авиация, зенитные комплексы, наземные огневые группы и вся комплексная система противовоздушной обороны. Впрочем, полностью перекрыть все направления физически невозможно из-за огромной площади страны, признает пресс-секретарь.

"Эти показатели близки к 90–100 процентам, но, к сожалению, остаются эти 10 процентов", - сказал он.

Часть беспилотников всё же долетает до логистических маршрутов, железных дорог и других объектов. Показатель уничтожения бензиновых "Шахедов" остаётся высоким, тогда как в отношении реактивных аппаратов он заметно ниже - такие цели значительно сложнее для перехвата.

Почему в ход пошли бензиновые "Шахеды"

Смена типа ударных средств имеет вполне практическое объяснение - противник пытается сломать логику работы украинской обороны.

"Враг всегда планирует какую-то неожиданную операцию, чтобы застать врасплох нашу противовоздушную оборону, используя различные типы боеприпасов", - отметил Игнат.

В конце августа россияне массово применяли реактивные дроны, пытаясь засыпать ими Киев и область. Именно на этот месяц пришелся рекорд - 2800 таких беспилотников, тогда как в июле их зафиксировали 1500, а в июне - всего 350.

Игнат предполагает, что основные запасы реактивных аппаратов были израсходованы именно в августе. Поэтому сейчас враг запускает несколько волн обычных "Шахедов" и наносит удары прежде всего по западным регионам - реактивные дроны в большинстве случаев не способны преодолевать такое расстояние.

"Ожидается, что эти атаки могут продолжаться в течение сегодняшнего дня", - предупредил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что находиться в укрытиях нужно даже при ударах нереактивных целей: они поступают несколькими волнами, поэтому тревог в течение суток может быть много.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Россия накопила тысячи дронов для нанесения ударов

Мониторинговые каналы ранее предупреждали, что Россия, вероятно, планирует задействовать 2500–3000 нереактивных беспилотников для нанесения ударов по западным областям Украины.

Отмечается, что именно такое количество БПЛА "Герань-2" в настоящее время готово к применению.

"По нашему мнению, в течение суток будет задействовано около 1000 БПЛА", - подчеркнули наблюдатели.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 13 сентября российские войска массированно атаковали западные области Украины ударными беспилотниками. В частности, в Тернопольской области зафиксировано попадание по объекту транспортной инфраструктуры и промышленному помещению. Известно об одном пострадавшем.

Также РФ нанесла удар вблизи международного пункта пропуска "Ягодин" в Волынской области. После удара на территории АЗС вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил саму заправку и грузовые автомобили, которые находились поблизости.

В то же время мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил, что западные области Украины могут чаще попадать под вражеские удары.

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Об персоне: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

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