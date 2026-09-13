Покупка за бесценок из секонд-хенда удивила коллекционеров: цена поразила

Мужчина купил серебряное блюдо за 6 долларов, а клеймо на обороте раскрыло его происхождение и возможную стоимость находки из секонд-хенда.

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Блюдо из секонд-хенда оказалось ценным / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Во сколько раз реальная стоимость посуды превысила цену покупки

Почему находка за 6 долларов заинтересовала коллекционеров

Что помогло распознать ценное серебро

Энтони Финни Колаюта купил серебряное блюдо в секонд-хенде всего за 6 долларов (примерно 267 гривен). После изучения маркировки выяснилось, что находка была изготовлена известной нью-йоркской компанией в середине XX века, а стоимость содержащегося в ней серебра может в десятки раз превышать цену покупки.

Мужчина сразу предположил, что перед ним изделие из стерлингового серебра, однако определить его возраст и производителя на месте не смог. Об этом он рассказал в одном из видео в TikTok.

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Разгадку удалось найти благодаря едва заметной маркировке на обороте. Под буквой "M" было выбито слово "sterling", а рядом находилась цифра "02". Колаюта сфотографировал клейма и опубликовал снимки в интернете, попросив коллекционеров помочь с идентификацией предмета.

Одно слово помогло установить происхождение блюда

Пользователи TikTok выяснили, что маркировка принадлежит компании Mueck-Carey Co. - производителю серебряной посуды, работавшему в Нью-Йорке в 1940–1950-х годах. Позднее права на товарный знак перешли к Towle Silversmiths.

Подтверждение удалось обнаружить и на сайте Sterling Flatware Fashions, посвященном истории серебряных столовых приборов. Там были опубликованы изображения клейм, совпадающих с отметками на найденном блюде.

Разгадку удалось найти благодаря едва заметной маркировке на обороте / Фото: tiktok.com/@squashthecabal

После покупки Колаюта почистил изделие и увидел под налетом "прекрасную" тонировку. По его словам, она придала винтажному предмету еще более выразительный вид. Историей находки мужчина поделился в TikTok, где блюдо быстро привлекло внимание любителей антиквариата.

Находка за 6 долларов может стоить сотни

Вес блюда составляет около 9,3 унции. По подсчетам Колаюты, стоимость содержащегося в нем серебра при переплавке может достигать до 600 долларов (примерно 26 600 гривен).

Сам мужчина назвал неожиданную покупку находкой с вероятностью "один шанс на миллион".

Находка за 6 долларов может стоить сотни / Фото: tiktok.com/@squashthecabal

Стерлинговое серебро представляет собой сплав, в котором содержится 92,5% чистого серебра. Остальная часть обычно приходится на медь или другие металлы, повышающие прочность изделия. Поэтому даже без учета возраста, производителя и качества работы подобные предметы могут иметь заметную базовую стоимость.

Однако коллекционная цена блюда потенциально может оказаться выше стоимости драгоценного металла. Изделия Mueck-Carey Co. представляют интерес для ценителей американского серебра середины XX века.

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