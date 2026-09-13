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Покупка за бесценок из секонд-хенда удивила коллекционеров: цена поразила

Константин Пономарев
13 сентября 2026, 18:06
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Мужчина купил серебряное блюдо за 6 долларов, а клеймо на обороте раскрыло его происхождение и возможную стоимость находки из секонд-хенда.
Блюдо из секонд-хенда оказалось ценным
Блюдо из секонд-хенда оказалось ценным / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Во сколько раз реальная стоимость посуды превысила цену покупки
  • Почему находка за 6 долларов заинтересовала коллекционеров
  • Что помогло распознать ценное серебро

Энтони Финни Колаюта купил серебряное блюдо в секонд-хенде всего за 6 долларов (примерно 267 гривен). После изучения маркировки выяснилось, что находка была изготовлена известной нью-йоркской компанией в середине XX века, а стоимость содержащегося в ней серебра может в десятки раз превышать цену покупки.

Мужчина сразу предположил, что перед ним изделие из стерлингового серебра, однако определить его возраст и производителя на месте не смог. Об этом он рассказал в одном из видео в TikTok.

видео дня

Разгадку удалось найти благодаря едва заметной маркировке на обороте. Под буквой "M" было выбито слово "sterling", а рядом находилась цифра "02". Колаюта сфотографировал клейма и опубликовал снимки в интернете, попросив коллекционеров помочь с идентификацией предмета.

Одно слово помогло установить происхождение блюда

Пользователи TikTok выяснили, что маркировка принадлежит компании Mueck-Carey Co. - производителю серебряной посуды, работавшему в Нью-Йорке в 1940–1950-х годах. Позднее права на товарный знак перешли к Towle Silversmiths.

Подтверждение удалось обнаружить и на сайте Sterling Flatware Fashions, посвященном истории серебряных столовых приборов. Там были опубликованы изображения клейм, совпадающих с отметками на найденном блюде.

Разгадку удалось найти благодаря едва заметной маркировке на обороте
Разгадку удалось найти благодаря едва заметной маркировке на обороте / Фото: tiktok.com/@squashthecabal

После покупки Колаюта почистил изделие и увидел под налетом "прекрасную" тонировку. По его словам, она придала винтажному предмету еще более выразительный вид. Историей находки мужчина поделился в TikTok, где блюдо быстро привлекло внимание любителей антиквариата.

Находка за 6 долларов может стоить сотни

Вес блюда составляет около 9,3 унции. По подсчетам Колаюты, стоимость содержащегося в нем серебра при переплавке может достигать до 600 долларов (примерно 26 600 гривен).

Сам мужчина назвал неожиданную покупку находкой с вероятностью "один шанс на миллион".

Находка за 6 долларов может стоить сотни
Находка за 6 долларов может стоить сотни / Фото: tiktok.com/@squashthecabal

Стерлинговое серебро представляет собой сплав, в котором содержится 92,5% чистого серебра. Остальная часть обычно приходится на медь или другие металлы, повышающие прочность изделия. Поэтому даже без учета возраста, производителя и качества работы подобные предметы могут иметь заметную базовую стоимость.

Однако коллекционная цена блюда потенциально может оказаться выше стоимости драгоценного металла. Изделия Mueck-Carey Co. представляют интерес для ценителей американского серебра середины XX века.

Ранее Главред писал о том, что супруги нашли в старом доме целые пачки денег. Старая банка под лестницей оказалась тайником с купюрами 1970-х. Супруги нашли более 1000 фунтов стерлингов, забытые в доме.

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TikTok

TikTok - популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

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