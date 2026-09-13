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Дизель приближается к рекордной отметке: что будет с ценами на АЗС дальше

Мария Николишин
13 сентября 2026, 16:40
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Президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов рассказал, какие факторы оказывают давление на цены на топливо и стоит ли готовиться к дефициту.
Дизель приближается к рекордной отметке: что будет с ценами на АЗС дальше
Цена на дизельное топливо приближается к отметке 100 гривен / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

  • Нефть в мире уже стоит дороже 100 долларов
  • Дизельное топливо в Украине вплотную приблизилось к отметке 100 грн/л
  • АЗС практически работают в убыток

Дизельное топливо в Украине вплотную приблизилось к отметке 100 гривен за литр, а быстрого перелома в ценовой ситуации в ближайшее время ожидать не стоит. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт нефтегазовой отрасли, президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук.

По его словам, ключевым фактором, определяющим стоимость топлива в Украине, остается конъюнктура мирового рынка нефти.

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"На сегодняшний день ситуация такова, что лично я не надеюсь на то, что она кардинально изменится. Мы видим, что нефть на мировых рынках уже превысила отметку в 100 долларов", - отметил Косянчук.

Он добавил, что в публичном пространстве звучат прогнозы о возможном завершении войны и стабилизации рынка уже этой осенью, но полагаться на такие ожидания не стоит.

"Есть публикации о том, что после 20-х чисел сентября, после выборов в Соединенных Штатах, ситуация может измениться и войну удастся закончить. Но Трамп уже обещал это много раз", - заметил эксперт.

Что происходит с ценами на дизельное топливо в Украине

На внутреннем рынке динамика цен на топливо также не дает поводов для оптимизма. Косянчук приводит конкретные цифры, которые показывают, насколько близко украинцы подошли к психологически важному рубежу.

"Мы видим, что премиальные сети повысили цену на дизельное топливо до 97,9 гривны за литр. То есть до тех пресловутых 100 гривен за литр уже не так и далеко. Хотя средняя цена дизельного топлива сегодня составляет 93 гривни", - рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что слишком низкая в нынешних условиях маржа ставит под сомнение рентабельность продажи топлива для части заправок.

"А 89,5 гривни - это уже ориентировочная себестоимость на границе. Добавьте еще 4,5 гривни на доставку, и получится, что по цене, например, 93,8 гривни АЗС уже практически работает в убыток и не получает от продажи дизельного топлива даже средств для содержания собственной инфраструктуры", - пояснил Косянчук.

К чему стоит готовиться водителям

Эксперт подчеркивает, что критической является не столько сама цифра на ценниках, сколько изменение поведения водителей на заправках.

"На мой взгляд, психологический предел, или такая "красная линия", как сейчас модно говорить, наступит тогда, когда мы будем ездить по городу и искать, где купить это дизельное топливо", - убежден Косянчук.

Он напомнил, что подобную ситуацию рынок уже переживал в начале полномасштабного вторжения.

"И будет так же, как в 2022 году. Мы не спрашивали, какая цена на дизельное топливо. Мы спрашивали: сколько вы можете налить? Особенно когда эвакуировали детей из Киева. Вот это для меня и есть психологический рубеж", - говорит эксперт.

Впрочем, дефицита топлива в ближайшей перспективе Косянчук не прогнозирует - проблема, по его словам, лежит в другой плоскости.

"Но сейчас я не вижу, что будет какой-то дефицит. И я думаю, что отметку в 100 гривен за литр дизельного топлива мы преодолеем. Это создаст определенные проблемы, в частности для операторов рынка, ведь даже их предельные цены не рассчитаны на такие цифры", - подытожил эксперт.

Дизель приближается к рекордной отметке: что будет с ценами на АЗС дальше
Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Может ли Украину охватить топливный кризис

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявил, что Россия начала новую волну запугивания украинцев, атакуя заправочные станции и пытаясь спровоцировать панику среди водителей.

По его словам, враг, вероятно, не сможет массово атаковать АЗС в столице с помощью "Шахедов".

"В Киеве на сегодняшний день 250 станций, в области - 570. В сумме это составляет более 800 станций. Нереально вывести из строя или достичь какого-то критического процента", - убежден эксперт.

Он добавил, что даже подвергшиеся атаке заправки вскоре возобновляют работу, поэтому топливного кризиса или скачка цен ожидать не стоит.

Дизель приближается к рекордной отметке: что будет с ценами на АЗС дальше
Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорил, что дизель и бензин в Украине могут подорожать еще на 3 гривни за литр до конца следующей недели.

Также известно, что украинским водителям не стоит рассчитывать на новую волну удешевления топлива. Резерв для снижения цен на АЗС уже исчерпан.

Кроме того, сеть автозаправочных комплексов компании "Укрнафта" вводит временное приостановление работы своих станций на период воздушной тревоги. Такое решение принято на фоне угрозы российских ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

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О персоне: Леонид Косянчук

Леонид Васильевич Косянчук - украинский эксперт в сфере нефтепродуктов, бизнесмен и общественный деятель. Президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины.

В 2006–2007 годах возглавлял департамент нефти и газа в Министерстве топлива и энергетики Украины. В украинских СМИ активно комментирует ситуацию на рынке топлива в Украине.

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