Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Утюг больше не будет пачкать одежду: как быстро очистить его от накипи и грязи

Инна Ковенько
13 сентября 2026, 14:18
google news Подпишитесь
на нас в Google
Если утюг давно не чистили, загрязнения могут оставлять заметные следы даже на только что выстиранной одежде.
Утюг больше не будет пачкать одежду: как быстро очистить его от накипи и грязи
Утюг оставляет коричневые пятна на одежде / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему утюг оставляет коричневые пятна и следы на одежде
  • Как очистить утюг от накипи внутри и загрязнений на подошве
  • Какую воду заливать в резервуар, чтобы накипь образовывалась медленнее

Остатки коричневых полос на светлой одежде после глажки - это сигнал о том, что утюг нуждается в очистке. Чаще всего виновником является известковый накипь, который образуется внутри резервуара и выходит вместе с паром через отверстия. В жёсткой воде содержится больше кальция и магния, поэтому осадок быстрее накапливается и забивает каналы.

Главред расскажет, как правильно ухаживать за утюгом, чтобы он работал безупречно даже спустя годы.

видео дня

Почему утюг оставляет следы на одежде

Помимо минеральных отложений, причиной пятен может быть неправильный режим глажения, пишет Deccoria. Синтетические ткани при слишком высокой температуре плавятся и прилипают к подошве, образуя тонкий обгоревший слой. Подобный эффект дают остатки кондиционера для белья, которые оседают на волокнах и пригорают под действием тепла. Со временем этот слой смешивается с накипью из паровых отверстий и переносится на одежду. Если не реагировать сразу, он проникает в микроцарапины на поверхности подошвы и становится еще сложнее для удаления.

Как очистить утюг изнутри

Многие современные модели обладают функцией самоочистки. Для этого достаточно наполнить резервуар чистой водой, нагреть утюг до максимальной температуры и запустить режим очистки. Грязная вода с осадком выходит через отверстия, а подошву после процедуры следует протереть влажной тряпкой.

Домашний способ - использование лимонной кислоты или уксуса. Но перед этим стоит проверить инструкцию производителя: в моделях с антинакипным покрытием запрещено заливать что-либо, кроме воды. Если ограничений нет, растворите лимонную кислоту в воде и залейте в резервуар. Затем прогладьте несколько слоев старой хлопчатобумажной ткани, чтобы растворённые остатки вышли вместе с паром. Завершите процедуру промывкой бака чистой водой.

Как очистить подошву

Для тефлоновых и керамических поверхностей рекомендуем использовать специальный воск в палочках. Его наносят на тёплую, но не горячую подошву, после чего вытирают мягкой тканью. Если пятно свежее, достаточно влажной тряпки с каплей жидкого моющего средства без абразивных частиц. Категорически нельзя использовать уксус, металлические щетки или агрессивные чистящие средства, так как они повреждают покрытие. После очистки подошву рекомендуем промыть чистой водой и хорошо высушить.

Какую воду выбрать для глажки

Чтобы избежать повторного образования накипи, важно правильно подобрать воду. Лучший вариант - дистиллированная или деминерализованная, ведь она не содержит кальция и магния.

После каждой глажки резервуар нужно опорожнять и оставлять утюг в вертикальном положении. Если вода останется внутри, она постепенно испарится, а минералы осядут на стенках, ускоряя образование накипи.

Смотрите видео о том, как быстро очистить утюг от накипи:

Читайте также:

Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

Ресурс ориентирован на широкую аудиторию - от новичков до опытных пользователей - и ежемесячно привлекает миллионы читателей, помогая им создавать уютный дом и ухоженный сад.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лайфхак утюг одежда
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ может усилить удары по западу Украины: какие объекты под прицелом

РФ может усилить удары по западу Украины: какие объекты под прицелом

15:08Украина
Войска РФ продвинулись на важном участке фронта: где ситуация обостряется

Войска РФ продвинулись на важном участке фронта: где ситуация обостряется

14:52Фронт
В Кремле заговорили о трехсторонних переговорах по Украине: где они могут состояться

В Кремле заговорили о трехсторонних переговорах по Украине: где они могут состояться

13:13Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Дуэтом с Лорак": Настя Каменских появилась на росТВ

"Дуэтом с Лорак": Настя Каменских появилась на росТВ

Сколько раз можно пользоваться одним полотенцем: важное правило гигиены

Сколько раз можно пользоваться одним полотенцем: важное правило гигиены

Свекла останется свежей до самой весны: когда выкапывать и как хранить овощ

Свекла останется свежей до самой весны: когда выкапывать и как хранить овощ

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке шеф-повара за 52 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке шеф-повара за 52 с

Квашеная капуста получится хрустящей и сочной: сколько соли добавить на 1 кг

Квашеная капуста получится хрустящей и сочной: сколько соли добавить на 1 кг

Последние новости

15:08

РФ может усилить удары по западу Украины: какие объекты под прицелом

14:52

Войска РФ продвинулись на важном участке фронта: где ситуация обостряется

14:36

Обрезка только навредит: какие растения точно не стоит трогать в сентябре

14:18

Утюг больше не будет пачкать одежду: как быстро очистить его от накипи и грязи

14:14

Прогулка с металлоискателем завершилась находкой века: сколько стоит клад

Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в УкраинеЦены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине
13:56

Что приобрести на случай отключения электричества: список техники на зиму

13:43

Впервые за 6 лет: Селин Дион феерично вернулась на сцену и не сдержала эмоцийВидео

13:34

Зачем бросать дрожжи в унитаз вечером: забытый народный лайфхак

13:16

Китайский гороскоп на завтра, 14 сентября: Змеям - расходы, Кроликам - приключения

Реклама
13:15

Зачем ложка в барабане стиральной машины: решение распространенной проблемы

13:15

Обычный ламинат уходит в прошлое: какое покрытие покоряет интерьеры в 2026 году

13:13

В Кремле заговорили о трехсторонних переговорах по Украине: где они могут состояться

12:59

Жалко волосы: эксперт назвала главные ошибки при уходе за волосами

12:49

Секрет испанского сантехника: обычная бутылка очистит слив за пару секундВидео

12:29

РФ сделала циничное заявление после массированной атаки по Украине: что выдумали оккупанты

11:56

Отнюдь не "ясень": как правильно назвать дерево на украинском языке

11:36

Квашеная капуста получится хрустящей и сочной: сколько соли добавить на 1 кг

11:27

Прощай, прошлое: 3 знака зодиака, чья личная жизнь изменится с 13 сентября

11:07

Конец двухлетнего ада: 4 знака зодиака ждет долгожданный успех

10:53

Защита от бед и приток денег в дом: как проводить древний ритуал с мылом

Реклама
10:14

В Кремле исключили встречю Зеленского и Путина на саммите G20: какое условие выдвигают

10:03

РФ обстреляла АЗС у границы с Польшей: вспыхнул масштабный пожар - первые детали

08:45

РФ массированно атакует запад Украины: в нескольких областях раздаются взрывы, есть раненый

08:41

В Татарстане прогремели взрывы: под ударом дронов мог оказаться НПЗ в НижнекамскеВидео

08:10

Украина 30 лет искала себя: Андрусив о том, как новая идеология может всё изменитьмнение

07:47

В чем кроется ключ к победе Украины над РФ: бывший министр США дал ответ

05:32

Зацветут пышным ковром: как и когда правильно сажать гиацинты осеньюВидео

04:23

Как за 10 минут приготовить капусту для голубцов – хитрый трюк от повара

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке шеф-повара за 52 с

03:41

Тест на IQ: нужно найти пиццу среди овощей за 13 секунд

03:03

Изобретатели были против: какое слово должно было заменить привычное "алло"

01:40

Космос преподнес жуткую загадку: астрономы столкнулись с пугающим открытием

12 сентября, суббота
23:48

Зеленский "поспорил" насчет санкций против РФ: в чем разногласие с Парижем

23:02

Четыре даты рождения любят жизнь в одиночестве: что делает их счастливыми

22:46

Нужно ли закрывать крышку унитаза: ученые дали неожиданный ответВидео

22:31

Трехсторонние переговоры о мире: Буданов назвал сроки нового раунда

22:13

"Человек из 2198 года" напугал предсказанием: какая трагедия все изменит

21:52

У Трампа сделали заявление о переговорах Украины, США и РФ: какой вопрос главный

21:39

Ошибка на день рождения: почему нельзя дарить деньги

21:27

Унитаз может быть грязнее, чем кажется: все дело в детали, о которой забываютВидео

Реклама
20:28

РФ бьет сотнями дронов, есть жертвы и "прилеты": детали массированной атакиВидео

20:19

Женщина купила платье за бесценок: находка принесет ей стократную прибыльВидео

19:24

Запах и плесень исчезнут: как быстро очистить уплотнитель стиральной машиныВидео

19:10

Сколько раз можно пользоваться одним полотенцем: важное правило гигиеныВидео

19:10

5000 долларов за поддержку Трампа: Денисенко раскрыл план перед выборамимнение

18:58

Бесполезная трата денег: 5 средств для уборки, которые не покупают клинеры

18:48

Украина разгромила РФ в первом в истории морском бою дронов - уникальные кадры

18:30

Большинство делает это слишком рано: когда на самом деле отбивные нужно солить

18:23

"Готовы к переговорам": в РФ назвали циничное условие встречи Зеленского и Путина

18:11

Риск возгорания и ожогов: 5 приборов, которые нельзя ставить рядом с плитой

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости Ровно
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять