Утюг больше не будет пачкать одежду: как быстро очистить его от накипи и грязи

Если утюг давно не чистили, загрязнения могут оставлять заметные следы даже на только что выстиранной одежде.

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Утюг оставляет коричневые пятна на одежде / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему утюг оставляет коричневые пятна и следы на одежде

Как очистить утюг от накипи внутри и загрязнений на подошве

Какую воду заливать в резервуар, чтобы накипь образовывалась медленнее

Остатки коричневых полос на светлой одежде после глажки - это сигнал о том, что утюг нуждается в очистке. Чаще всего виновником является известковый накипь, который образуется внутри резервуара и выходит вместе с паром через отверстия. В жёсткой воде содержится больше кальция и магния, поэтому осадок быстрее накапливается и забивает каналы.

Главред расскажет, как правильно ухаживать за утюгом, чтобы он работал безупречно даже спустя годы.

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Почему утюг оставляет следы на одежде

Помимо минеральных отложений, причиной пятен может быть неправильный режим глажения, пишет Deccoria. Синтетические ткани при слишком высокой температуре плавятся и прилипают к подошве, образуя тонкий обгоревший слой. Подобный эффект дают остатки кондиционера для белья, которые оседают на волокнах и пригорают под действием тепла. Со временем этот слой смешивается с накипью из паровых отверстий и переносится на одежду. Если не реагировать сразу, он проникает в микроцарапины на поверхности подошвы и становится еще сложнее для удаления.

Как очистить утюг изнутри

Многие современные модели обладают функцией самоочистки. Для этого достаточно наполнить резервуар чистой водой, нагреть утюг до максимальной температуры и запустить режим очистки. Грязная вода с осадком выходит через отверстия, а подошву после процедуры следует протереть влажной тряпкой.

Домашний способ - использование лимонной кислоты или уксуса. Но перед этим стоит проверить инструкцию производителя: в моделях с антинакипным покрытием запрещено заливать что-либо, кроме воды. Если ограничений нет, растворите лимонную кислоту в воде и залейте в резервуар. Затем прогладьте несколько слоев старой хлопчатобумажной ткани, чтобы растворённые остатки вышли вместе с паром. Завершите процедуру промывкой бака чистой водой.

Как очистить подошву

Для тефлоновых и керамических поверхностей рекомендуем использовать специальный воск в палочках. Его наносят на тёплую, но не горячую подошву, после чего вытирают мягкой тканью. Если пятно свежее, достаточно влажной тряпки с каплей жидкого моющего средства без абразивных частиц. Категорически нельзя использовать уксус, металлические щетки или агрессивные чистящие средства, так как они повреждают покрытие. После очистки подошву рекомендуем промыть чистой водой и хорошо высушить.

Какую воду выбрать для глажки

Чтобы избежать повторного образования накипи, важно правильно подобрать воду. Лучший вариант - дистиллированная или деминерализованная, ведь она не содержит кальция и магния.

После каждой глажки резервуар нужно опорожнять и оставлять утюг в вертикальном положении. Если вода останется внутри, она постепенно испарится, а минералы осядут на стенках, ускоряя образование накипи.

Смотрите видео о том, как быстро очистить утюг от накипи:

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