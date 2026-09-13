Король Чарльз потерял близкого человека и родственную душу

Давина появилась в жизни тогда еще принца Чарльза в 1970-е годы.

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Чарльз III потерял близкого друга/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Кратко:

Какие планы были у Чарльза

Почему этот брак стал невозможным

В Великобритании умерла Давина Шеффилд - женщина, которую в свое время называли "родственной душой" короля Карла III и возможной будущей королевой.

Как пишет Radar Online, аристократка скончалась в возрасте 75 лет после непродолжительной болезни. Сообщается, что в последние дни она была рядом со своими сыновьями.

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Давина появилась в жизни тогда еще принца Чарльза в 1970-е годы и быстро стала одной из самых обсуждаемых женщин в его окружении. Их роман считался серьезным, а сама Шеффилд - идеальной кандидаткой в жены наследника престола.

Король Чарльз III якобы имел другие планы на жизнь / ua.depositphotos.com

Инсайдеры утверждали, что между ними была особая связь, из-за чего в прессе ее даже называли "той самой". Однако отношения внезапно рухнули после скандала: в СМИ попали откровенные подробности ее прошлого романа, что по тогдашним королевским правилам сделало брак невозможным.

После разрыва с Чарльзом Давина практически исчезла из публичной жизни. Позже она вышла замуж, родила троих сыновей и старалась держаться подальше от внимания прессы.

Ее смерть вновь напомнила об одной из самых драматичных историй в личной жизни британского монарха - романе, который, по мнению многих, мог полностью изменить ход королевской истории.

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