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Король Чарльз потерял близкого человека и родственную душу

Алена Кюпели
13 сентября 2026, 22:59
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Давина появилась в жизни тогда еще принца Чарльза в 1970-е годы.
Чарльз III
Чарльз III потерял близкого друга/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Кратко:

  • Какие планы были у Чарльза
  • Почему этот брак стал невозможным

В Великобритании умерла Давина Шеффилд - женщина, которую в свое время называли "родственной душой" короля Карла III и возможной будущей королевой.

Как пишет Radar Online, аристократка скончалась в возрасте 75 лет после непродолжительной болезни. Сообщается, что в последние дни она была рядом со своими сыновьями.

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Давина появилась в жизни тогда еще принца Чарльза в 1970-е годы и быстро стала одной из самых обсуждаемых женщин в его окружении. Их роман считался серьезным, а сама Шеффилд - идеальной кандидаткой в жены наследника престола.

король Чарльз III
Король Чарльз III якобы имел другие планы на жизнь / ua.depositphotos.com

Инсайдеры утверждали, что между ними была особая связь, из-за чего в прессе ее даже называли "той самой". Однако отношения внезапно рухнули после скандала: в СМИ попали откровенные подробности ее прошлого романа, что по тогдашним королевским правилам сделало брак невозможным.

После разрыва с Чарльзом Давина практически исчезла из публичной жизни. Позже она вышла замуж, родила троих сыновей и старалась держаться подальше от внимания прессы.

Ее смерть вновь напомнила об одной из самых драматичных историй в личной жизни британского монарха - романе, который, по мнению многих, мог полностью изменить ход королевской истории.

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Ранее Главред сообщал, что 13-летний принц Джордж впервые появился в официальных портретах в форме Итонского колледжа - и сразу поразил тем, как сильно повзрослел.

Ранее также стало известно о том, что вокруг принца Уильяма разгорается новый скандал: инсайдеры утверждают, что он якобы пытается контролировать утечки информации и даже распространяет дезинформацию, чтобы вычислить "шпионов" в королевском дворце.

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О персоне: король Чарльз ІІІ

Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

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