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РФ наращивает производство реактивных дронов: эксперт предупредил о новом вызове

Мария Николишин
13 сентября 2026, 21:07
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Одновременно противник наращивает силы пилотируемой авиации и формирует мобильные огневые группы, оснащенные ПЗРК.
РФ наращивает производство реактивных дронов: эксперт предупредил о новом вызове
Россия наращивает производство реактивных дронов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, defence-ua.com

Главное из заявления эксперта:

  • РФ производит до 1000 реактивных дронов ежемесячно
  • Кремль строит малую систему ПВО по образцу Украины
  • Для перехвата целей задействуют Су-34, Су-35 и Ми-28

Страна-агрессор Россия вышла на выпуск до тысячи реактивных беспилотников ежемесячно и параллельно перестраивает собственную систему противовоздушной обороны по украинской модели. Об этом заявил авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире Ранок.LIVE.

"Мы видим, что количество, по разным оценкам, производимых реактивных дронов достигает 1000 единиц в месяц. И это, наверное, один из самых серьезных вызовов", - подчеркнул он.

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По его словам, параллельно противник меняет подход к защите собственного неба. Вместо того чтобы делать ставку исключительно на стационарные комплексы, в России формируют разветвленную сеть недорогих средств поражения низколетящих целей - мобильные расчеты с крупнокалиберными пулеметами и переносными зенитно-ракетными комплексами.

"Россия тоже, к сожалению, не стоит на месте. Она совершенствует работу своей системы противовоздушной обороны. Россия фактически пытается внедрить опыт Украины по построению малой системы ПВО", - отметил эксперт.

Он добавил, что еще одним элементом этой тактики стало более активное использование боевых самолетов для охоты на воздушные цели.

"Также Россия расширяет масштабы применения пилотируемой авиации, то есть вертолетов Ми-28, самолетов Су-34 и Су-35 для перехвата воздушных целей", - подчеркнул Долинце.

Как РФ изменила тактику ударов по Киеву

Военный обозреватель Денис Попович заявил, что Россия в последние дни изменила сам принцип организации воздушных атак. Новая схема позволяет поддерживать практически непрерывный режим воздушной угрозы.

"В последние несколько дней Россия изменила тактику воздушных ударов по Киеву. От массированных ударов с использованием сотен дронов россияне перешли к дозированным запускам. На столицу летят по три–пять реактивных БПЛА, но летят почти каждый час, погружая город в постоянное состояние воздушной тревоги", - отметил он.

По его словам, новая схема создает нагрузку не только на военную систему защиты. Постоянные сигналы тревоги останавливают транспорт, влияют на работу учреждений, торговых центров и предприятий, а также вынуждают бизнес работать в условиях постоянной неопределенности.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 13 сентября российские войска массированно атаковали западные области Украины ударными беспилотниками. В частности, в Тернопольской области зафиксировано попадание по объекту транспортной инфраструктуры и промышленному зданию. Известно об одном пострадавшем.

Также РФ нанесла удар вблизи международного пункта пропуска "Ягодин" в Волынской области. После удара на территории АЗС разразился масштабный пожар. Огонь охватил саму заправку и грузовые автомобили, находившиеся поблизости.

В то же время мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил, что западные области Украины могут чаще подвергаться вражеским ударам.

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О персоне: Богдан Долинце

Богдан Долинце - украинский эксперт в сфере транспорта и авиационной отрасли. Специализируется на вопросах развития авиаперевозок, логистики, инфраструктуры и топливного обеспечения транспортного сектора. Регулярно комментирует ситуацию на рынке авиатоплива, тенденции в европейской и мировой авиации, а также влияние геополитических факторов на перевозки.

Выступает в СМИ в качестве аналитика по вопросам функционирования транспортных систем, в частности в контексте кризисных явлений, сбоев в цепочках поставок и изменений спроса на пассажирские и грузовые перевозки. В своих оценках уделяет внимание экономическим последствиям для перевозчиков и пассажиров, а также перспективам адаптации рынка к новым условиям.

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