Многолетний нагар исчезнет на глазах: одно средство, и сковорода будет как новая

Вы узнаете:
- Как избавиться от застарелого нагара без агрессивного трения
- Какие сковородки нельзя чистить таким методом
Старый жир и нагар на сковороде, которые портят ее внешний вид, - это распространенная проблема. Кроме того, многие агрессивные химические средства не всегда справляются с таким загрязнением.
Главред решил разобраться, как очистить сковороду от застарелого жира.
Чем можно очистить сковороду от нагара
Автор канала "Советы для дома" в своем видео на YouTube рассказала, что застарелый нагар и многолетний слой жира на сковороде можно удалить без агрессивного трения губкой - достаточно одной таблетки для посудомоечной машины и кипятка.
По ее словам, метод подходит для сковородок, на которых за годы использования образовался толстый слой жира и нагара, который не поддается обычной губке. Перед началом процедуры хозяйка объясняет, с чего стоит начать.
"Все, что нам понадобится для очистки, - это вот такие таблетки. Я беру одну и, не вынимая ее из упаковки, измельчаю", - сказала женщина.
Измельчённую таблетку заливают кипятком в миске, размешивают до полного растворения, после чего смесь переливают в емкость со сковородой, залитой горячей водой так, чтобы она была полностью покрыта.
Сколько таблеток нужно для чистки сковороды
Количество средства зависит от степени загрязнения посуды. Для сковороды с многолетним нагаром одной таблетки часто оказывается недостаточно.
"Давайте уточним насчет количества таблеток. Если у вас сковорода такая же грязная, как у меня, то, конечно, одной таблетки для очистки вряд ли хватит. В этом случае вам понадобится еще одна, а может, даже две таблетки", - отметила эксперт.
Сколько кипятить сковороду, чтобы удалить жир и нагар
Продолжительность кипячения - ключевой момент процедуры, и хозяйка советует не торопиться с этим этапом.
"Раствор уже почти закипел. Подожду, пока он начнет нормально кипеть, и дам ему минут 20, чтобы он размягчил жир и нагар на сковороде. Ну а вообще время кипячения будет зависеть от того, насколько толстый слой жира и нагара на вашей сковороде", - пояснила автор канала.
Эффект достигается благодаря химическому составу средства, которое постепенно разрушает стойкие загрязнения.
"Таблетка отлично работает. В ее составе есть щелочные компоненты и вещества, которые помогают расщеплять и удалять жир, а также удерживать загрязнения в воде", - добавила она.
После первого кипячения размягченный нагар легко снимается ножом или скребком, а сковороду повторно погружают в раствор еще на 10 минут, чтобы дочистить внутренние стенки и дно.
На каких сковородках нельзя использовать метод с таблеткой
Несмотря на эффективность метода, он подходит не для всей посуды. Хозяйка предупреждает о нескольких важных ограничениях.
"Во-первых, обязательно работайте в перчатках. Раствор получается довольно агрессивным для кожи. Во-вторых, не используйте этот способ на сковородках с антипригарным покрытием. Кипячение и агрессивные средства могут повредить покрытие", - предупреждает авторка канала.
Как быстро очистить грязную сковороду от старого жира и нагара - видео:
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Об источнике: Советы для дома
Советы для дома - украинский YouTube-канал, цель которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить чистящие средства своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, как указано в описании канала.
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