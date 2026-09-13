Многолетний нагар исчезнет на глазах: одно средство, и сковорода будет как новая

Женщина показала, как избавиться от накопившегося за долгие годы слоя жира с помощью обычной бытовой химии и кипятка.

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Как очистить сковороду от нагара / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как избавиться от застарелого нагара без агрессивного трения

Какие сковородки нельзя чистить таким методом

Старый жир и нагар на сковороде, которые портят ее внешний вид, - это распространенная проблема. Кроме того, многие агрессивные химические средства не всегда справляются с таким загрязнением.

Главред решил разобраться, как очистить сковороду от застарелого жира.

видео дня

Чем можно очистить сковороду от нагара

Автор канала "Советы для дома" в своем видео на YouTube рассказала, что застарелый нагар и многолетний слой жира на сковороде можно удалить без агрессивного трения губкой - достаточно одной таблетки для посудомоечной машины и кипятка.

По ее словам, метод подходит для сковородок, на которых за годы использования образовался толстый слой жира и нагара, который не поддается обычной губке. Перед началом процедуры хозяйка объясняет, с чего стоит начать.

"Все, что нам понадобится для очистки, - это вот такие таблетки. Я беру одну и, не вынимая ее из упаковки, измельчаю", - сказала женщина.

Измельчённую таблетку заливают кипятком в миске, размешивают до полного растворения, после чего смесь переливают в емкость со сковородой, залитой горячей водой так, чтобы она была полностью покрыта.

Сколько таблеток нужно для чистки сковороды

Количество средства зависит от степени загрязнения посуды. Для сковороды с многолетним нагаром одной таблетки часто оказывается недостаточно.

"Давайте уточним насчет количества таблеток. Если у вас сковорода такая же грязная, как у меня, то, конечно, одной таблетки для очистки вряд ли хватит. В этом случае вам понадобится еще одна, а может, даже две таблетки", - отметила эксперт.

Сколько кипятить сковороду, чтобы удалить жир и нагар

Продолжительность кипячения - ключевой момент процедуры, и хозяйка советует не торопиться с этим этапом.

"Раствор уже почти закипел. Подожду, пока он начнет нормально кипеть, и дам ему минут 20, чтобы он размягчил жир и нагар на сковороде. Ну а вообще время кипячения будет зависеть от того, насколько толстый слой жира и нагара на вашей сковороде", - пояснила автор канала.

Эффект достигается благодаря химическому составу средства, которое постепенно разрушает стойкие загрязнения.

"Таблетка отлично работает. В ее составе есть щелочные компоненты и вещества, которые помогают расщеплять и удалять жир, а также удерживать загрязнения в воде", - добавила она.

После первого кипячения размягченный нагар легко снимается ножом или скребком, а сковороду повторно погружают в раствор еще на 10 минут, чтобы дочистить внутренние стенки и дно.

Как сделать любую сковороду "антипригарной" / Инфографика: Главред

На каких сковородках нельзя использовать метод с таблеткой

Несмотря на эффективность метода, он подходит не для всей посуды. Хозяйка предупреждает о нескольких важных ограничениях.

"Во-первых, обязательно работайте в перчатках. Раствор получается довольно агрессивным для кожи. Во-вторых, не используйте этот способ на сковородках с антипригарным покрытием. Кипячение и агрессивные средства могут повредить покрытие", - предупреждает авторка канала.

Как быстро очистить грязную сковороду от старого жира и нагара - видео:

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Об источнике: Советы для дома Советы для дома - украинский YouTube-канал, цель которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить чистящие средства своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, как указано в описании канала.

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