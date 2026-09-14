Прямо в баре: бойфренда Хайден Пенеттьери задержала полиция

Скандально известного бойфренда актрисы задержали прямо в баре

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Хайден Панеттьери умерла / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Хайден Панеттьери

Кратко:

За что задержали мужчину

Что известно о ситуации в целом

Бойфренд актрисы Хайден Панеттьери - Брайан Хикерсон - оказался в центре нового скандала после инцидента с полицией в Южной Каролине.

По данным TMZ, мужчину задержали после конфликта в одном из баров в городе Гринвилл. Очевидцы утверждают, что он вместе с братом несколько часов употреблял алкоголь, после чего ситуация переросла в агрессивную ссору с другими посетителями.

видео дня

На место прибыли полицейские: Хикерсона заковали в наручники, однако официальных обвинений ему в итоге не предъявили и вскоре отпустили. При этом его брат был арестован за нарушение общественного порядка.

Особое внимание привлекло поведение Хикерсона во время задержания: на видео видно, как он эмоционально кричит и упоминает смерть Панеттьери, обвиняя полицию в утечке информации.

Брайан Хикерсон - бойфренд Хайден Панеттьери / скрин из видео

Инцидент произошел спустя всего несколько недель после трагической гибели актрисы, которую нашли без сознания в августе. Причины ее смерти до сих пор официально не объявлены, расследование продолжается.

Отношения пары ранее уже неоднократно становились поводом для обсуждений: они были нестабильными и сопровождались громкими скандалами, включая обвинения в насилии.

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О персоне: Хайден Панетьерри Хайден Панеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.

С 2009 года Хайден встречалась с боксёром Владимиром Кличко, а их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.

У бывшей пары есть дочь - Кайя-Евдокия Кличко

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