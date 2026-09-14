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РФ сбросила бомбы на Изюм: разрушены жилые дома, пострадал младенец

Анна Ярославская
14 сентября 2026, 08:45
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Взрывные ранения получили 56-летний мужчина и 34-летняя женщин. У 2-месячной девочки - острая реакция на стресс.
Атака на Изюм в ночь на 14 сентября 2026
Атака на Изюм в ночь на 14 сентября 2026 - что известно о последствиях / Коллаж: Главред, фото: t.me/synegubov

Ключевые факты:

  • Войска РФ атаковали Изюм КАБами в ночь на 14 сентября
  • Пострадали 2-месячный ребенок, 56-летний мужчина и 34-летняя женщина
  • В городе разрушены и повреждены частные дома и автомобили

В ночь на 14 сентября российская оккупационная армия атаковала КАБами Изюм в Харьковской области. Воздушные Силы сообщали незадолго до этого об опасности авиабомб в Харьковской области.

Как сообщил глава Харьковского ОВА Олег Синегубов, в результате удара КАБами в Изюме пострадали двое взрослых и 2-месячный ребенок.

видео дня

"56-летний мужчина, 34-летняя женщина и 2-месячный ребенок пострадали в г. Изюм в результате вражеского удара КАБ", - написал чиновник.

Синегубов также рассказал о разрушенных домах, домовладениях и авто.

"Разрушены 4 частных домовладения, повреждены 5 частных домов и повреждены легковые автомобили", - отметил глава ОВА.

Известно, что на местах попаданий работают профильные службы.

Инфографика КАБ, инфографика
Что такое КАБ / Инфографика: Главред

Позже Синегубов уточнил, что за прошедшие сутки под вражеские удары попал Харьков и 7 населенных пунктов Харьковской области.

В результате обстрелов пострадали 4 человека, в том числе младенец.

"В г. Изюм получили взрывные ранения 56-летний мужчина и 34-летняя женщина, получила острую реакцию на стресс 2-месячная девочка; на трассе между с. Безруки и пос. Слатино Дергачевской общины ранен 39-летний мужчина", - сообщил глава ОВА.

Враг атаковал БПЛА Киевский район Харькова и активно применял по Харьковщине разные виды вооружения:

  • 10 КАБ;
  • 3 БпЛА типа "Молния";
  • 2 fpv-дрона;
  • 152 БпЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • В Купянском районе поврежден многоквартирный дом.
  • В Изюмском районе поврежден частный дом, автомобиль (с. Красная Заря), 9 домов, 10 автомобилей (г. Изюм);
  • В Харьковском районе поврежден автомобиль.
  • Атака на Изюм в ночь на 14 сентября 2026
    Атака на Изюм в ночь на 14 сентября 2026 Фото: t.me/synegubov
  • Атака на Изюм в ночь на 14 сентября 2026
    Атака на Изюм в ночь на 14 сентября 2026 Фото: t.me/synegubov
  • Атака на Изюм в ночь на 14 сентября 2026
    Атака на Изюм в ночь на 14 сентября 2026 Фото: t.me/synegubov
  • Атака на Изюм в ночь на 14 сентября 2026
    Атака на Изюм в ночь на 14 сентября 2026 Фото: t.me/synegubov
  • Атака на Изюм в ночь на 14 сентября 2026
    Атака на Изюм в ночь на 14 сентября 2026 Фото: t.me/synegubov

Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, утром 12 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате вражеской атаки поврежден многоэтажный жилой дом. Есть пострадавшие.

9 сентября оккупанты нанесли первый удар по АЗС в Киеве. В результате вспыхнул пожар. Ранены четыре человека, троих пострадавших госпитализировали.

11 сентября в Киеве прогремели взрывы. Сначала в столице объявили "желтый" уровень воздушной тревоги, позже его подняли до "красного". Столичные власти сообщили об атаке на АЗС в двух районах - Днепровском и Оболонском.

В ночь на 11 сентября российская оккупационная армия атаковали складские помещения на Киевщине. В результате ударов возник пожар в Бучанском районе.

РФ подготовила 3000 дронов для атак по Украине

Россия, вероятно, планирует задействовать 2500–3000 нереактивных беспилотников для нанесения ударов по западным областям Украины. Именно такое количество БПЛА "Герань-2" в настоящее время готово к применению. Об этом сообщил мониторинговый канал "єРадар". Новые атаки с использованием дронов враг планирует осуществить в течение следующих 24 часов.

"По нашему мнению, в течение суток будет задействовано около 1000 БПЛА", - подчеркнули мониторы.

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О персоне: Олег Синегубов

Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

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