РФ сбросила бомбы на Изюм: разрушены жилые дома, пострадал младенец

Ключевые факты:
- Войска РФ атаковали Изюм КАБами в ночь на 14 сентября
- Пострадали 2-месячный ребенок, 56-летний мужчина и 34-летняя женщина
- В городе разрушены и повреждены частные дома и автомобили
В ночь на 14 сентября российская оккупационная армия атаковала КАБами Изюм в Харьковской области. Воздушные Силы сообщали незадолго до этого об опасности авиабомб в Харьковской области.
Как сообщил глава Харьковского ОВА Олег Синегубов, в результате удара КАБами в Изюме пострадали двое взрослых и 2-месячный ребенок.
"56-летний мужчина, 34-летняя женщина и 2-месячный ребенок пострадали в г. Изюм в результате вражеского удара КАБ", - написал чиновник.
Синегубов также рассказал о разрушенных домах, домовладениях и авто.
"Разрушены 4 частных домовладения, повреждены 5 частных домов и повреждены легковые автомобили", - отметил глава ОВА.
Известно, что на местах попаданий работают профильные службы.
Позже Синегубов уточнил, что за прошедшие сутки под вражеские удары попал Харьков и 7 населенных пунктов Харьковской области.
В результате обстрелов пострадали 4 человека, в том числе младенец.
"В г. Изюм получили взрывные ранения 56-летний мужчина и 34-летняя женщина, получила острую реакцию на стресс 2-месячная девочка; на трассе между с. Безруки и пос. Слатино Дергачевской общины ранен 39-летний мужчина", - сообщил глава ОВА.
Враг атаковал БПЛА Киевский район Харькова и активно применял по Харьковщине разные виды вооружения:
- 10 КАБ;
- 3 БпЛА типа "Молния";
- 2 fpv-дрона;
- 152 БпЛА (тип устанавливается).
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- В Купянском районе поврежден многоквартирный дом.
- В Изюмском районе поврежден частный дом, автомобиль (с. Красная Заря), 9 домов, 10 автомобилей (г. Изюм);
- В Харьковском районе поврежден автомобиль.
Атаки РФ по Украине - новости
Как писал Главред, утром 12 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате вражеской атаки поврежден многоэтажный жилой дом. Есть пострадавшие.
9 сентября оккупанты нанесли первый удар по АЗС в Киеве. В результате вспыхнул пожар. Ранены четыре человека, троих пострадавших госпитализировали.
11 сентября в Киеве прогремели взрывы. Сначала в столице объявили "желтый" уровень воздушной тревоги, позже его подняли до "красного". Столичные власти сообщили об атаке на АЗС в двух районах - Днепровском и Оболонском.
В ночь на 11 сентября российская оккупационная армия атаковали складские помещения на Киевщине. В результате ударов возник пожар в Бучанском районе.
РФ подготовила 3000 дронов для атак по Украине
Россия, вероятно, планирует задействовать 2500–3000 нереактивных беспилотников для нанесения ударов по западным областям Украины. Именно такое количество БПЛА "Герань-2" в настоящее время готово к применению. Об этом сообщил мониторинговый канал "єРадар". Новые атаки с использованием дронов враг планирует осуществить в течение следующих 24 часов.
"По нашему мнению, в течение суток будет задействовано около 1000 БПЛА", - подчеркнули мониторы.
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О персоне: Олег Синегубов
Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.
Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.
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