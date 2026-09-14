Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Польша готовится к реальному вторжению РФ, Туск сделал заявление: детали

Анна Ярославская
14 сентября 2026, 06:52
google news Подпишитесь
на нас в Google
Премьер Польши созвал экстренное совещание в Центре правительственной безопасности после ударов РФ по Ягодину.
Путин, Туск, военные РФ
Польша не исключает ударов РФ по своей территории / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Кратко:

  • Туск не исключает эскалации РФ против Польши
  • Ближайшие недели будут периодом интенсивных действий РФ
  • Дрон попал в 800 м от границы
  • Варшава подняла F-16 и объявила тревогу

Варшава допускает, что дальнейшая эскалация со стороны Москвы может перекинуться на польскую территорию. Об этом премьер-министр Дональд Туск заявил 13 сентября на экстренном совещании с участием представителей МВД, Министерства национальной обороны и силовых структур, созванном после российских ударов по станции Ягодин возле польской границы, сообщает RMF24.

Премьер выразил надежду, что наихудший сценарий не реализуется, однако не исключил нападения со стороны России с использованием еще более специализированной техники.

видео дня

"В ближайшие недели и месяцы Россия будет проводить очень интенсивные действия. Мы не можем исключить, что эта эскалация затронет и нашу территорию", - заявил Туск.

По словам главы правительства, о возможном обострении польские спецслужбы и союзники предупреждали еще до воскресного инцидента. Он напомнил, что попытки парализовать работу пунктов пропуска фиксировали ранее в Молдове, а российский план предусматривал дезорганизацию и уничтожение украинских пограничных переходов, пишет Polsat News.

Что произошло ночью возле Дорогуска

Во время массированной атаки в ночь на 13 сентября один беспилотник попал в заправочную станцию примерно в 800 метрах от границы в районе перехода Дорогуск - Ягодин, где загорелись два грузовика. Другой дрон поразил локомотив пассажирского поезда сообщением Киев - Варшава в двух километрах от Польши. Пострадавших нет.

Польская армия подняла в воздух истребители F-16, вертолеты и самолет радиолокационной разведки SAAB. На Люблинщине включили сирены и разослали оповещения RCB.

Оперативное командование видов вооруженных сил сообщило, что нарушения воздушного пространства Республики Польша не зафиксировано, а временно приостановленное пограничное оформление возобновили, информирует Interia.

Новая техника, которую не сбивают на сто процентов

Отдельно Туск обратил внимание на типы беспилотников, которые РФ применила в этот раз. Вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш уточнил, что польские системы обнаружили над западом Украины более десятка реактивных аппаратов Герань-5.

"Атаки этой ночью показывают, что россияне готовы использовать более опасное оборудование, чем когда-либо ранее. Я имею в виду реактивные дроны. Их дальность и точность вызывают тревогу", - подчеркнул премьер.

Туск признал, что даже Украина, которая хорошо подготовлена к противодействию беспилотникам, не способна на 100% эффективно их сбивать. Из-за этого он поручил проверить защищенность критической инфраструктуры.

"Поэтому мы должны осознавать, что Россия имеет такие возможности. Поэтому я также буду ждать информации о том, насколько мы готовы к возможному использованию беспилотников и связанным с этим попыткам сорвать нашу деятельность - будь то на железных дорогах или на рабочих местах", - добавил Туск.

дрон
Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Дипломатический трек премьер обсудил с главой МИД Радославом Сикорским, который возвращался из Киева в Варшаву. Правительство будет искать способы побудить союзников к решительной реакции, отмечает TVP Info.

"Мы рассмотрим, как мобилизовать наших союзников для решительного ответа. Мы не хотим принимать решения, основываясь на эмоциях, но нет сомнений в том, что мы должны быть готовы к совместному ответу. Ночные атаки демонстрируют, что россияне готовы использовать более опасную военную технику, чем раньше", - подчеркнул Туск.

Война России и НАТО - новости

Как писал Главред, американская разведка допускает вероятность военного нападения страны-агрессора России на страну НАТО в период с осени 2026 года по 2029-й. Однако существует и второй сценарий, согласно которому Москва ограничится диверсиями и запугиванием - и именно такая гибридная кампания является той войной, к которой стремится Кремль и которую он может себе позволить.

Страна-агрессор Россия может рискнуть и попытаться оккупировать страны Балтии за считанные дни, как ранее планировала сделать это со столицей Украины. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов убежден в том, что все теракты и провокации в Европе проходят по единому плану и замыслу Кремля.

"Это нужно России, чтобы раскачать ситуацию, создать хаос на территории ЕС и расколоть Евросоюза и НАТО. Европейцы этого не понимают и думают, что где-то там спецслужбы России проводят какие-то диверсионно-разведывательные действия. Каждый раз, когда спецслужбы европейских стран начинают расследование очередного теракта, обязательно находят торчащие оттуда "уши" Кремля", - сказал он.

Эксперт раскрыл сценарий агрессии РФ против НАТО

Эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский прокомментировал вероятность военной провокации РФ против стран НАТО.

"Мне кажется, Россия полноценного полномасштабного военного вторжения в страны Балтии не планирует. Российские оперативные планы всегда включали фактически ведение гибридной войны в странах Балтии. Потому что цель России - не оккупация какой-то конкретной территории, а демонстрация неспособности НАТО оказать поддержку одной из стран-членов Альянса, несмотря на обязательство коллективной обороны", - сказал он в интервью Главреду.

По мнению эксперта, РФ будет стремиться создать достаточно серьезную угрозу, по которой всем будет понятно, что она исходит от России, но которая при этом позволит другим странам НАТО под разными предлогами не оказывать поддержку какой-то из стран Балтии, подвергшейся российской агрессии.

"Наиболее очевидный вариант, о котором я говорю с конца 2022 года, - это даже не сухопутная агрессия, а создание воздушного коридора над так называемым Сувалкским коридором. То есть над кратчайшим расстоянием от Беларуси до Калининградской области. Под предлогом того, что Калининградская область де-факто заблокирована, российскому эксклаву угрожают страны НАТО, Финляндия и Швеция вступили в НАТО, сообщение по Балтике ненадежное и так далее", - не исключил он.

Другие новости:

О персоне: Иван Преображенский

Иван Преображенский – российский политолог, публицист и журналист. Кандидат политических наук, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы.

Специализируется на внутренних политических процессах в России, структуре российской власти, роли Кремля, международных отношениях. Часто в медиа выступает с аналитикой, разоблачающей методы управления в России, логику принятия решений в Кремле и манипуляции общественным мнением.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Туск новости Польши Польша герань война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Будет ли новое наступление на Киев: генерал НАТО раскрыл стратегию России

Будет ли новое наступление на Киев: генерал НАТО раскрыл стратегию России

07:54Война
Польша готовится к реальному вторжению РФ, Туск сделал заявление: детали

Польша готовится к реальному вторжению РФ, Туск сделал заявление: детали

06:52Мир
Канада на фоне конфликта с США может помочь Украине деньгами - FT

Канада на фоне конфликта с США может помочь Украине деньгами - FT

00:23Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Квашеная капуста получится хрустящей и сочной: сколько соли добавить на 1 кг

Квашеная капуста получится хрустящей и сочной: сколько соли добавить на 1 кг

Озимый лук и чеснок отблагодарят щедрым урожаем: что нужно сделать с грядкой

Озимый лук и чеснок отблагодарят щедрым урожаем: что нужно сделать с грядкой

Конец двухлетнего ада: 4 знака зодиака ждет долгожданный успех

Конец двухлетнего ада: 4 знака зодиака ждет долгожданный успех

Что приобрести на случай отключения электричества: список техники на зиму

Что приобрести на случай отключения электричества: список техники на зиму

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-студентки за 32 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-студентки за 32 с

Последние новости

08:23

РФ разрушила один из крупнейших заводов керамики в Украине: сколько займет восстановление

08:10

Рекордные потери транспорта РФ: Коваленко рассказал, как логистика оккупантов оказалась в кризисемнение

07:54

Будет ли новое наступление на Киев: генерал НАТО раскрыл стратегию России

06:52

Польша готовится к реальному вторжению РФ, Туск сделал заявление: детали

05:11

От аспирина до трехдневной варки: какие привычки консервации времен СССР следует забыть

Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в УкраинеЦены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине
04:44

Привлечь богатство в дом: 3 продукта, которые всегда должны быть на кухне

04:09

Кофе больше не будет горьким или разбавленным: сколько ложек нужно на чашку

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-студентки за 32 с

03:33

Посадка цветов и зелени осенью: как подготовить сад к предстоящему сезону

Реклама
02:30

Пора отпустить прошлое: четыре знака зодиака сделают важный шаг вперед

00:23

Канада на фоне конфликта с США может помочь Украине деньгами - FT

13 сентября, воскресенье
23:19

Три знака зодиака окажутся в плену любви: впереди романтический период

22:59

Король Чарльз потерял близкого человека и родственную душу

22:37

Борис Джонсон сделал заявление после удара РФ по поезду у польской границы

22:23

РФ подготовила ракеты для нового обстрела: какие области под угрозой удара

21:43

Зеленский ввел санкции против Юлии Мендель: она ему ответила

21:39

Не ошибка производителя: почему некоторые колеса имеют два вентиля

21:07

РФ наращивает производство реактивных дронов: эксперт предупредил о новом вызове

20:29

На фронте погиб известный актер и музыкант: где и когда пройдет прощание

19:55

Многолетний нагар исчезнет на глазах: одно средство, и сковорода будет как новаяВидео

Реклама
19:34

Гороскоп Таро на завтра 14 сентября: Рыбам - усилия, Девам - забота о себе

19:22

Кровавый ритуал: Кейт Миддлтон запретила детям участвовать в странной традиции

19:18

"Открыли ящик Пандоры": в Кремле признали, что РФ бьет по всему подряд в Украине

19:12

Импланты и филлеры: дочь Трампа заподозрили в серьезных процедурах

19:10

Россия наносит удары по АЗС не просто так: Коваленко рассказал, что скрывает Кремльмнение

19:09

Новая угроза для двух областей Украины: РФ хочет изменить тактику наступления

19:01

Дата рождения может подсказать путь к успеху: что скрывает ваше число

18:40

Вселенная приблизится к финалу: ученые пояснили, что произойдет с космосом

18:29

Борис Джонсон был в поезде во время эвакуации пассажиров из-за дронов РФ - Der SpiegelВидео

18:17

Озимый лук и чеснок отблагодарят щедрым урожаем: что нужно сделать с грядкойВидео

18:06

Покупка за бесценок из секонд-хенда удивила коллекционеров: цена поразила

17:31

Песню 1990 года придумали как шутку после смерти музыканта - она стала хитомВидео

17:30

Зачем мясо после жарки опускают в холодную воду: работает ли этот лайфхак

17:26

Удары нужно прекратить: Трамп выдвинул Зеленскому жесткий ультиматумВидео

17:26

Не выбрасывайте чайный пакетик: им можно очистить почти всю ванную

17:13

Землю ждет солнечный удар: к чему готовиться уже 14 сентября

16:54

Финансовый гороскоп на 14–20 сентября: Стрельцам — шанс, Козерогам — перемены

16:51

Турист купил целое село в Испании "за копейки": зачем ему 44 пустых дома

16:47

Украинская ведущая похвасталась роскошной покупкой

16:40

Дизель приближается к рекордной отметке: что будет с ценами на АЗС дальше

Реклама
16:34

Сад погибнет ещё до весны: какая ошибка мешает укоренению деревьев

16:27

Бытовая техника в СССР была роскошью: за что советские семьи отдавали несколько зарплат

16:11

Почему 14 сентября нельзя гулять в лесу: какой церковный праздник

16:08

Стиральная машина будет чистой и без запаха: сколько соды нужно насыпать в барабан

16:03

Не 30 сентября: когда теперь отмечают День Веры, Надежды и Любви

15:50

Украину накроет первое бабье лето: когда температура подскочит до +29 градусов

15:41

На что ловить карася осенью в холодной воде: наживка удивит опытных рыбаковВидео

15:08

РФ может усилить удары по западу Украины: какие объекты под прицелом

14:52

Войска РФ продвинулись на важном участке фронта: где ситуация обостряется

14:36

Обрезка только навредит: какие растения точно не стоит трогать в сентябре

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять