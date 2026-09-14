Польша готовится к реальному вторжению РФ, Туск сделал заявление: детали

Премьер Польши созвал экстренное совещание в Центре правительственной безопасности после ударов РФ по Ягодину.

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Польша не исключает ударов РФ по своей территории / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Кратко:

Туск не исключает эскалации РФ против Польши

Ближайшие недели будут периодом интенсивных действий РФ

Дрон попал в 800 м от границы

Варшава подняла F-16 и объявила тревогу

Варшава допускает, что дальнейшая эскалация со стороны Москвы может перекинуться на польскую территорию. Об этом премьер-министр Дональд Туск заявил 13 сентября на экстренном совещании с участием представителей МВД, Министерства национальной обороны и силовых структур, созванном после российских ударов по станции Ягодин возле польской границы, сообщает RMF24.

Премьер выразил надежду, что наихудший сценарий не реализуется, однако не исключил нападения со стороны России с использованием еще более специализированной техники.

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"В ближайшие недели и месяцы Россия будет проводить очень интенсивные действия. Мы не можем исключить, что эта эскалация затронет и нашу территорию", - заявил Туск.

По словам главы правительства, о возможном обострении польские спецслужбы и союзники предупреждали еще до воскресного инцидента. Он напомнил, что попытки парализовать работу пунктов пропуска фиксировали ранее в Молдове, а российский план предусматривал дезорганизацию и уничтожение украинских пограничных переходов, пишет Polsat News.

Что произошло ночью возле Дорогуска

Во время массированной атаки в ночь на 13 сентября один беспилотник попал в заправочную станцию примерно в 800 метрах от границы в районе перехода Дорогуск - Ягодин, где загорелись два грузовика. Другой дрон поразил локомотив пассажирского поезда сообщением Киев - Варшава в двух километрах от Польши. Пострадавших нет.

Польская армия подняла в воздух истребители F-16, вертолеты и самолет радиолокационной разведки SAAB. На Люблинщине включили сирены и разослали оповещения RCB.

Оперативное командование видов вооруженных сил сообщило, что нарушения воздушного пространства Республики Польша не зафиксировано, а временно приостановленное пограничное оформление возобновили, информирует Interia.

Новая техника, которую не сбивают на сто процентов

Отдельно Туск обратил внимание на типы беспилотников, которые РФ применила в этот раз. Вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш уточнил, что польские системы обнаружили над западом Украины более десятка реактивных аппаратов Герань-5.

"Атаки этой ночью показывают, что россияне готовы использовать более опасное оборудование, чем когда-либо ранее. Я имею в виду реактивные дроны. Их дальность и точность вызывают тревогу", - подчеркнул премьер.

Туск признал, что даже Украина, которая хорошо подготовлена к противодействию беспилотникам, не способна на 100% эффективно их сбивать. Из-за этого он поручил проверить защищенность критической инфраструктуры.

"Поэтому мы должны осознавать, что Россия имеет такие возможности. Поэтому я также буду ждать информации о том, насколько мы готовы к возможному использованию беспилотников и связанным с этим попыткам сорвать нашу деятельность - будь то на железных дорогах или на рабочих местах", - добавил Туск.

Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Дипломатический трек премьер обсудил с главой МИД Радославом Сикорским, который возвращался из Киева в Варшаву. Правительство будет искать способы побудить союзников к решительной реакции, отмечает TVP Info.

"Мы рассмотрим, как мобилизовать наших союзников для решительного ответа. Мы не хотим принимать решения, основываясь на эмоциях, но нет сомнений в том, что мы должны быть готовы к совместному ответу. Ночные атаки демонстрируют, что россияне готовы использовать более опасную военную технику, чем раньше", - подчеркнул Туск.

Война России и НАТО - новости

Как писал Главред, американская разведка допускает вероятность военного нападения страны-агрессора России на страну НАТО в период с осени 2026 года по 2029-й. Однако существует и второй сценарий, согласно которому Москва ограничится диверсиями и запугиванием - и именно такая гибридная кампания является той войной, к которой стремится Кремль и которую он может себе позволить.

Страна-агрессор Россия может рискнуть и попытаться оккупировать страны Балтии за считанные дни, как ранее планировала сделать это со столицей Украины. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов убежден в том, что все теракты и провокации в Европе проходят по единому плану и замыслу Кремля.

"Это нужно России, чтобы раскачать ситуацию, создать хаос на территории ЕС и расколоть Евросоюза и НАТО. Европейцы этого не понимают и думают, что где-то там спецслужбы России проводят какие-то диверсионно-разведывательные действия. Каждый раз, когда спецслужбы европейских стран начинают расследование очередного теракта, обязательно находят торчащие оттуда "уши" Кремля", - сказал он.

Эксперт раскрыл сценарий агрессии РФ против НАТО

Эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский прокомментировал вероятность военной провокации РФ против стран НАТО.

"Мне кажется, Россия полноценного полномасштабного военного вторжения в страны Балтии не планирует. Российские оперативные планы всегда включали фактически ведение гибридной войны в странах Балтии. Потому что цель России - не оккупация какой-то конкретной территории, а демонстрация неспособности НАТО оказать поддержку одной из стран-членов Альянса, несмотря на обязательство коллективной обороны", - сказал он в интервью Главреду.

По мнению эксперта, РФ будет стремиться создать достаточно серьезную угрозу, по которой всем будет понятно, что она исходит от России, но которая при этом позволит другим странам НАТО под разными предлогами не оказывать поддержку какой-то из стран Балтии, подвергшейся российской агрессии.

"Наиболее очевидный вариант, о котором я говорю с конца 2022 года, - это даже не сухопутная агрессия, а создание воздушного коридора над так называемым Сувалкским коридором. То есть над кратчайшим расстоянием от Беларуси до Калининградской области. Под предлогом того, что Калининградская область де-факто заблокирована, российскому эксклаву угрожают страны НАТО, Финляндия и Швеция вступили в НАТО, сообщение по Балтике ненадежное и так далее", - не исключил он.

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О персоне: Иван Преображенский Иван Преображенский – российский политолог, публицист и журналист. Кандидат политических наук, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы. Специализируется на внутренних политических процессах в России, структуре российской власти, роли Кремля, международных отношениях. Часто в медиа выступает с аналитикой, разоблачающей методы управления в России, логику принятия решений в Кремле и манипуляции общественным мнением.

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