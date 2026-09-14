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Стекло будет еще долго сиять: простой секрет мытья окон без разводов

Мария Николишин
14 сентября 2026, 19:15
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Время суток, количество моющего средства и материал салфетки влияют на результат в большей степени, чем само качество моющего раствора.
Стекло будет еще долго сиять: простой секрет мытья окон без разводов
Как правильно мыть окна дома / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Когда лучше всего мыть окна
  • Чем заменить магазинное средство для стекол

Чистые окна могут кардинально изменить облик дома, но добиться результата без разводов обычно довольно сложно. Пятна от воды, пыль и чрезмерное использование моющих средств могут сделать стекло грязным даже после тщательной очистки.

Главред решил разобраться, почему после мытья на окнах остаются разводы.

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Почему появляются разводы на окнах

Пятна на стекле после мытья появляются не из-за плохого средства, а из-за солнца: прямые лучи ускоряют испарение воды и раствора, и они успевают высохнуть раньше, чем поверхность успевают протереть, пишет evz.ro.

Оптимальное время для работы - пасмурный день без дождя или утренние и вечерние часы, когда стекло не нагревается.

Вторая типичная ошибка - количество химии. Избыток моющего средства не делает окна чище, а наоборот оставляет пленку, которая притягивает пыль и оставляет заметные следы уже через несколько дней.

Для регулярного ухода достаточно теплой воды с несколькими каплями средства для мытья посуды. Альтернатива - раствор воды с белым уксусом, который тоже подходит для стекла.

Перед началом работы раствор рекомендуется протестировать на небольшом участке - особенно если стекло имеет специальное покрытие или производитель рекомендует конкретные средства. Уксус не подходит для поверхностей, чувствительных к кислоте, а смешивать разные моющие растворы между собой нельзя.

Чем стоит протирать окна после мытья

Материал, которым протирают стекло, влияет на равномерность результата не меньше, чем сам раствор. Микрофибра впитывает воду и удаляет грязь, почти не оставляя ворса на поверхности.

Оптимальная схема - две салфетки: одна для мытья и удаления грязи, вторая - чистая и сухая для финальной полировки. Салфетку нельзя стирать с кондиционером для белья, так как смягчитель оставляет следы как на волокнах, так и на стекле.

Движения должны быть равномерными, а воде нельзя давать высохнуть самостоятельно.

Как правильно мыть окна для идеального блеска
Как правильно мыть окна для идеального блеска / Инфографика: Главред

Чего не стоит делать с окнами

Рамы и подоконники моют до стекол, а не после них. В обратном порядке пыль и грязь с них снова попадают на уже вымытую поверхность.

Сначала убирают пыль, затем используют влажную тряпку и средство, подходящее для материала рамы, и только потом тщательно протирают участки вокруг стекла.

Как и когда лучше мыть окна – видео:

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Об источнике: Evenimentul Zilei

EVZ.ro (Evenimentul Zilei) - одно из крупнейших румынских новостных изданий, основанное в 1992 году. Изначально газета выходила в печатном формате и быстро стала одним из самых популярных ежедневных изданий страны. Сегодня EVZ работает преимущественно как онлайн-платформа, публикуя новости о политике, экономике, обществе, международных событиях, истории и культуре.

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