Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Какие АЗС Россия может атаковать следующими: назван главный критерий

Юрий Берендий
14 сентября 2026, 21:46
google news Подпишитесь
на нас в Google
Удары по АЗС не приведут к дефициту, но есть риск, что удары по заправкам возобновятся.
Какие АЗС Россия может атаковать следующими: назван главный критерий
Нападения на АЗС - эксперт предупредил, какие заправки будет выбирать РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Россия может начать с атак на государственные АЗС
  • ИИ и спутники помогают РФ выбирать цели
  • Удары по АЗС не вызовут дефицита топлива

Страна-агрессор Россия может начать новую волну ударов по украинским АЗС с государственных заправок, а впоследствии переключиться на другие объекты, которые легко идентифицировать с воздуха. В то же время атаки на АЗС не должны привести к дефициту топлива или резкому росту цен. Об этом сообщил эксперт нефтегазовой отрасли и президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук в интервью Главреду.

"Что касается перечня АЗС, который сейчас обсуждают, то здесь на самом деле есть определенная логика с точки зрения России. Ведь "Укрнафта" - это государственная инфраструктура. А если восстанавливать государственную инфраструктуру, то нужно где-то брать деньги, в частности из бюджета. Или компания будет тратить собственные средства на восстановление, и, соответственно, поступления в бюджет уменьшатся. Поэтому я склоняюсь к мнению, что они начнут с государственных АЗС, а затем перейдут к другим АЗС, которые очень хорошо выглядят и легко распознаются искусственным интеллектом", - отметил Косянчук.

видео дня

Отдельным фактором остается международный контекст. По словам эксперта, российская сторона может избегать ударов по объектам, связанным со странами, с которыми Москва не хочет обострять отношения, хотя гарантировать такой сценарий невозможно.

"Возможно, SOCAR не будут трогать, чтобы не создавать себе дополнительных проблем в отношениях с Азербайджаном. Но это не факт", - подчеркнул Косянчук.

В то же время сам факт поражения заправки не означает её полного уничтожения. Основные резервуары и часть коммуникаций расположены под землёй, тогда как наиболее уязвимыми остаются внешние конструкции, которые можно восстановить.

"Однако уничтожить АЗС - не так уж и просто, потому что там подземные коммуникации, резервуары находятся под землей. Уничтожается внешняя структура - операторская, колонки, навесы. Это как раз те вещи, которые быстро восстанавливаются", - пояснил эксперт.

Проблема заключается в том, что вложения в восстановление могут оказаться преждевременными. Поврежденную станцию можно отстроить, но при нынешней интенсивности воздушных атак существует риск повторного поражения.

"Каждый здесь решает сам: восстанавливать сейчас или подождать какого-то другого периода, когда спадет эта напряженность в небе. Ведь велика вероятность того, что если мы сегодня вложим деньги, восстановим колонки, навес и прочее, то завтра сюда снова что-то прилетит", - сказал Косянчук.

Среди факторов, которые могут упростить поиск таких объектов, эксперт называет современные технологии наведения и разведки. Отдельную угрозу представляют быстрые реактивные беспилотники, которые сложнее перехватывать.

"Россияне всё чаще используют искусственный интеллект и спутниковое сопровождение. То есть они видят, куда бьют, или искусственный интеллект определяет, как выглядит АЗС, и уже сам выбирает цель. А учитывая, что в последнее время они очень часто применяют реактивные "Шахиды", которые развивают очень высокую скорость и которые очень трудно сбить, я думаю, что эта их тактика будет продолжаться. И мы должны это осознавать", - предупредил Косянчук.

Меры физической защиты самих станций, по мнению эксперта, не гарантируют достаточной безопасности. Поэтому во время воздушной тревоги главным способом снизить риск для людей остается удаление от объекта.

"Некоторые заправки уже применяли противоракетные сетки и другие средства, но я не думаю, что они могут дать существенный эффект. Поэтому нужно помнить о предупреждениях, которые делали правительство и эксперты: в период тревоги не следует находиться вблизи АЗС", - отметил Косянчук.

Он привёл пример удара по АЗС в Голосеевском районе Киева, где работники станции не пострадали, однако ранения получили люди, находившиеся неподалёку. Эксперт призвал не оставаться возле заправок во время воздушной опасности.

"В случае попадания в АЗС в Голосеевском районе работники станции не пострадали, а люди, находившиеся неподалеку от этой заправки, получили ранения. То есть нужно держаться подальше от таких объектов. Не ждите возле заправки, лучше отойдите куда-нибудь в сторону. Это самое меньшее, что мы можем сделать для собственной безопасности", - подчеркнул Косянчук.

Несмотря на риски для отдельных объектов, топливный рынок обладает значительным запасом прочности благодаря широкой географии импорта. Поставки поступают из нескольких европейских направлений, что снижает зависимость от отдельных логистических узлов.

"Удары по АЗС - это неприятно, это больно, это убыточно, но это не критично. То есть это не приведет ни к скачку цен, ни к какому-либо дефициту", - заявил эксперт.

По его словам, сегодня топливо поступает в Украину из Румынии, Молдовы, Литвы и других направлений. В то же время слабым местом остается не столько наличие самого топлива, сколько кадровое обеспечение перевозок.

"Единственное, что есть проблемы с водителями бензовозов. Водителя бензовоза вы просто так на улице не найдёте. Он должен быть специально обучен, получить ADR, получить документы, которые позволяют ему перевозить это топливо по Европе", - рассказал Косянчук.

Ситуацию осложняет уничтожение украинской нефтепереработки и отсутствие крупных запасов топлива внутри страны. По словам эксперта, создавать значительные резервы нефтепродуктов также опасно из-за риска ударов по местам хранения.

"Европа уже привыкла к тому, что Украина будет импортировать максимальное количество нефтепродуктов, потому что, к сожалению, у нас собственная нефтепереработка уничтожена. Крупных нефтебаз у нас уже нет. А если и есть, то мы их не заполняем, потому что если сегодня какую-то нефтебазу залить достаточным количеством нефтепродуктов, то завтра туда уже что-то прилетит", - сказал Косянчук.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары по Украине и цены на бензин - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, оккупанты определили более 20 возможных целей среди автозаправочных станций в Киеве. По данным мониторинговых каналов, перечень включает заправки на левом и правом берегах столицы.

"Укрнафта" ввела временное приостановление работы своих АЗС на период воздушной тревоги. Компания призвала клиентов срочно покидать территорию станций в случае сигнала и сослалась на официальное решение.

Эксперт по топливу Дмитрий Леушкин прогнозировал рост цен на дизельное топливо в Украине. Он высказал прогноз, что цена на дизель до 107–108 гривен может стать реальностью в ближайшее время. Леушкин также отметил, что бензин будет стоить на 5–7 гривен меньше дизельного топлива и не превысит 100 гривен.

Читайте также:

О персоне: Леонид Косянчук

Леонид Васильевич Косянчук - украинский эксперт в сфере нефтепродуктов, бизнесмен и общественный деятель. Президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины.

Родился в 1954 году. Имеет высшее образование. В 1986–1988 годах участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С конца 1980-х годов работает в нефтегазовой отрасли, в частности возглавлял украинско-израильскую компанию "Минора", которая занималась поставками нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы. В 1997 году стал президентом ОАО "Нафтоэнергоинвест", специализировавшегося на фондовом рынке и торговле ценными бумагами.

В 2006–2007 годах возглавлял департамент нефти и газа в Министерстве топлива и энергетики Украины. В украинских СМИ активно комментирует ситуацию на рынке топлива в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
АЗС бензин цена бензина новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Подозрение Кривоносу и отставка Кравченко: подробности громкого скандала

Подозрение Кривоносу и отставка Кравченко: подробности громкого скандала

21:08Аналитика
Украина готова не бить по России, но есть нюанс — Зеленский раскрыл детали переговоров

Украина готова не бить по России, но есть нюанс — Зеленский раскрыл детали переговоров

19:25Война
Трамп объявил энергетическое перемирие в войне РФ с Украиной и назвал условия

Трамп объявил энергетическое перемирие в войне РФ с Украиной и назвал условия

18:17Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-студентки за 32 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-студентки за 32 с

Батарейки снова заработают — простой трюк с лимонным соком

Батарейки снова заработают — простой трюк с лимонным соком

Китайский гороскоп на завтра, 15 сентября: Козлам - неожиданность, Свиньям - терпение

Китайский гороскоп на завтра, 15 сентября: Козлам - неожиданность, Свиньям - терпение

Мыши и крысы забудут дорогу домой: копеечное средство из кухни против грызунов

Мыши и крысы забудут дорогу домой: копеечное средство из кухни против грызунов

Привлечь богатство в дом: 3 продукта, которые всегда должны быть на кухне

Привлечь богатство в дом: 3 продукта, которые всегда должны быть на кухне

Последние новости

22:11

Помидоры ещё цветут в сентябре: что нужно сделать, чтобы плоды успели созреть

22:10

Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке: раскрыта опасностьВидео

21:52

Сахар больше не понадобится: какое растение с подоконника подсластит чай и кофе

21:46

Какие АЗС Россия может атаковать следующими: назван главный критерий

21:15

Яблоки не испортятся до весны: агроном назвал простые правила хранения урожаяВидео

Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в УкраинеЦены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине
21:08

Подозрение Кривоносу и отставка Кравченко: подробности громкого скандалаФото

21:06

Стоимость дизеля и бензина резкон подскочит: эксперт назвал новые цены

19:54

Всего два простых ингредиента: неприятный запах исчезнет моментальноВидео

19:25

Украина готова не бить по России, но есть нюанс — Зеленский раскрыл детали переговоров

Реклама
19:17

Выглядит странно, но работает: зачем медные предметы натирают кетчупомВидео

19:15

Стекло будет еще долго сиять: простой секрет мытья окон без разводовВидео

18:55

США могут посадить Путина за стол переговоров: раскрыт неожиданный сценарий

18:41

Яйца будут свежими до 5 недель: названо идеальное место и условия храненияВидео

18:34

РФ готовит новые ракеты для ударов по Украине: "Флеш" назвал критический срок

18:17

Трамп объявил энергетическое перемирие в войне РФ с Украиной и назвал условия

18:07

Привычные ершики для унитаза теряют популярность: чем их заменяют в 2026 году

17:48

"Проблема во мне": Матвиенко оказалась на грани развода с Мирзояном

17:42

Опытные хозяйки натирают обувь ластиком — для чего

17:34

Еще один урожай до морозов: когда и как сеять редис в сентябреВидео

17:31

Пыль на мебели не будет оседать неделями: простой трюк во время уборки

Реклама
17:27

Зеленский принял решение после скандала с выездом генпрокурора Кравченко

17:05

Распад Великобритании: три нации заявили о "неизбежных изменениях" и подписали сделку

16:57

Прослужат всю осень: стилист показала 5 удобных вещей для ежедневных образовВидео

16:55

Цена может достичь 105 грн за литр: когда дизель пересечет психологическую черту

16:53

Урожай появится раньше: что можно посеять на огороде в сентябре

16:22

Опытные хозяйки добавляют немного уксуса при варке свеклы: для чего

16:20

В Кремле сделали циничное заявление после атаки на поезд возле Польши

16:17

Встреча Зеленского и Путина в Майами: какой план у Кремля и что изменят переговоры

15:58

В украинском языке нет СМИ, ВНЗ и ГОСТ: какие привычные аббревиатуры стоит забыть

15:55

"Готовим борщ": звезда сериала "Великолепный век" оскандалился в РФ

15:35

Доллар резко взлетел вверх, а евро обвалился: новый курс валют на 15 сентября

15:12

Засор в раковине исчезнет за минуту: сантехник поделился простым труком с бутылкой

15:04

Не только Киев: Россия готовит удар по западу Украины, какие города станут целями

14:55

Большинство ошибается: как долго на самом деле можно хранить мясо в морозилке

14:45

"Это чистая политика и борьба за влияние" — политолог об обмене ударами между Генпрокуратурой, НАБУ и САП

14:26

Тест на IQ: нужно найти число 35 среди 85 за 9 секунд

14:16

Россияне имеют новые продвижения на ключевых участках фронта: раскрыты детали

13:49

Лимонная кислота лишь называется лимонной: из чего ее на самом деле производят

13:46

Сладкий персик вырастет из косточки: садовница показала пошаговый метод посадки

13:35

"Отдаешь чужому мужчине": Сумская и Борисюк удивили признанием о дочери

Реклама
12:56

Сентябрь покажет характер: какие регионы зальет дождями и когда ждать бабьего лета

12:55

Батарейки снова заработают — простой трюк с лимонным соком

12:47

"Выбрала идеального отца": Гросу высказалась о муже и втором ребенке

12:28

Что сделать со спатифиллумом в сентябре: 7 шагов для подготовки цветка к зимеВидео

12:02

Мыши и крысы забудут дорогу домой: копеечное средство из кухни против грызунов

11:56

Швы между плиткой мгновенно станут белоснежными: поможет простое домашнее средство

11:54

Китайский гороскоп на завтра, 15 сентября: Козлам - неожиданность, Свиньям - терпение

11:48

Прямо в баре: бойфренда Хайден Пенеттьери задержала полиция

11:42

РФ накопила дроны и готовит новую волну атак: Игнат рассказал, какие регионы под угрозой

11:31

Зачем втыкать зубочистки в торт: рабочий лайфхак для спасения десерта

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять