Какие АЗС Россия может атаковать следующими: назван главный критерий

Удары по АЗС не приведут к дефициту, но есть риск, что удары по заправкам возобновятся.

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Нападения на АЗС - эксперт предупредил, какие заправки будет выбирать РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

Россия может начать с атак на государственные АЗС

ИИ и спутники помогают РФ выбирать цели

Удары по АЗС не вызовут дефицита топлива

Страна-агрессор Россия может начать новую волну ударов по украинским АЗС с государственных заправок, а впоследствии переключиться на другие объекты, которые легко идентифицировать с воздуха. В то же время атаки на АЗС не должны привести к дефициту топлива или резкому росту цен. Об этом сообщил эксперт нефтегазовой отрасли и президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук в интервью Главреду.

"Что касается перечня АЗС, который сейчас обсуждают, то здесь на самом деле есть определенная логика с точки зрения России. Ведь "Укрнафта" - это государственная инфраструктура. А если восстанавливать государственную инфраструктуру, то нужно где-то брать деньги, в частности из бюджета. Или компания будет тратить собственные средства на восстановление, и, соответственно, поступления в бюджет уменьшатся. Поэтому я склоняюсь к мнению, что они начнут с государственных АЗС, а затем перейдут к другим АЗС, которые очень хорошо выглядят и легко распознаются искусственным интеллектом", - отметил Косянчук.

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Отдельным фактором остается международный контекст. По словам эксперта, российская сторона может избегать ударов по объектам, связанным со странами, с которыми Москва не хочет обострять отношения, хотя гарантировать такой сценарий невозможно.

"Возможно, SOCAR не будут трогать, чтобы не создавать себе дополнительных проблем в отношениях с Азербайджаном. Но это не факт", - подчеркнул Косянчук.

В то же время сам факт поражения заправки не означает её полного уничтожения. Основные резервуары и часть коммуникаций расположены под землёй, тогда как наиболее уязвимыми остаются внешние конструкции, которые можно восстановить.

"Однако уничтожить АЗС - не так уж и просто, потому что там подземные коммуникации, резервуары находятся под землей. Уничтожается внешняя структура - операторская, колонки, навесы. Это как раз те вещи, которые быстро восстанавливаются", - пояснил эксперт.

Проблема заключается в том, что вложения в восстановление могут оказаться преждевременными. Поврежденную станцию можно отстроить, но при нынешней интенсивности воздушных атак существует риск повторного поражения.

"Каждый здесь решает сам: восстанавливать сейчас или подождать какого-то другого периода, когда спадет эта напряженность в небе. Ведь велика вероятность того, что если мы сегодня вложим деньги, восстановим колонки, навес и прочее, то завтра сюда снова что-то прилетит", - сказал Косянчук.

Среди факторов, которые могут упростить поиск таких объектов, эксперт называет современные технологии наведения и разведки. Отдельную угрозу представляют быстрые реактивные беспилотники, которые сложнее перехватывать.

"Россияне всё чаще используют искусственный интеллект и спутниковое сопровождение. То есть они видят, куда бьют, или искусственный интеллект определяет, как выглядит АЗС, и уже сам выбирает цель. А учитывая, что в последнее время они очень часто применяют реактивные "Шахиды", которые развивают очень высокую скорость и которые очень трудно сбить, я думаю, что эта их тактика будет продолжаться. И мы должны это осознавать", - предупредил Косянчук.

Меры физической защиты самих станций, по мнению эксперта, не гарантируют достаточной безопасности. Поэтому во время воздушной тревоги главным способом снизить риск для людей остается удаление от объекта.

"Некоторые заправки уже применяли противоракетные сетки и другие средства, но я не думаю, что они могут дать существенный эффект. Поэтому нужно помнить о предупреждениях, которые делали правительство и эксперты: в период тревоги не следует находиться вблизи АЗС", - отметил Косянчук.

Он привёл пример удара по АЗС в Голосеевском районе Киева, где работники станции не пострадали, однако ранения получили люди, находившиеся неподалёку. Эксперт призвал не оставаться возле заправок во время воздушной опасности.

"В случае попадания в АЗС в Голосеевском районе работники станции не пострадали, а люди, находившиеся неподалеку от этой заправки, получили ранения. То есть нужно держаться подальше от таких объектов. Не ждите возле заправки, лучше отойдите куда-нибудь в сторону. Это самое меньшее, что мы можем сделать для собственной безопасности", - подчеркнул Косянчук.

Несмотря на риски для отдельных объектов, топливный рынок обладает значительным запасом прочности благодаря широкой географии импорта. Поставки поступают из нескольких европейских направлений, что снижает зависимость от отдельных логистических узлов.

"Удары по АЗС - это неприятно, это больно, это убыточно, но это не критично. То есть это не приведет ни к скачку цен, ни к какому-либо дефициту", - заявил эксперт.

По его словам, сегодня топливо поступает в Украину из Румынии, Молдовы, Литвы и других направлений. В то же время слабым местом остается не столько наличие самого топлива, сколько кадровое обеспечение перевозок.

"Единственное, что есть проблемы с водителями бензовозов. Водителя бензовоза вы просто так на улице не найдёте. Он должен быть специально обучен, получить ADR, получить документы, которые позволяют ему перевозить это топливо по Европе", - рассказал Косянчук.

Ситуацию осложняет уничтожение украинской нефтепереработки и отсутствие крупных запасов топлива внутри страны. По словам эксперта, создавать значительные резервы нефтепродуктов также опасно из-за риска ударов по местам хранения.

"Европа уже привыкла к тому, что Украина будет импортировать максимальное количество нефтепродуктов, потому что, к сожалению, у нас собственная нефтепереработка уничтожена. Крупных нефтебаз у нас уже нет. А если и есть, то мы их не заполняем, потому что если сегодня какую-то нефтебазу залить достаточным количеством нефтепродуктов, то завтра туда уже что-то прилетит", - сказал Косянчук.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

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О персоне: Леонид Косянчук Леонид Васильевич Косянчук - украинский эксперт в сфере нефтепродуктов, бизнесмен и общественный деятель. Президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины. Родился в 1954 году. Имеет высшее образование. В 1986–1988 годах участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С конца 1980-х годов работает в нефтегазовой отрасли, в частности возглавлял украинско-израильскую компанию "Минора", которая занималась поставками нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы. В 1997 году стал президентом ОАО "Нафтоэнергоинвест", специализировавшегося на фондовом рынке и торговле ценными бумагами. В 2006–2007 годах возглавлял департамент нефти и газа в Министерстве топлива и энергетики Украины. В украинских СМИ активно комментирует ситуацию на рынке топлива в Украине.

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