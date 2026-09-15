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Увольнение генпрокурора Кравченко: Рада провела голосование, результаты

Анна Косик
15 сентября 2026, 12:59
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Депутат Верховной Рады сообщил, сколько избранников поддержали отставку главы ОГП.
Увольнение генпрокурора Кравченко: Рада провела голосование, результаты
Ни один из депутатов не проголосовал против увольнения Кравченко / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/yzheleznyak

Главное:

  • В Раде состоялось голосование за увольнение генпрокурора Кравченко
  • Депутаты большинством голосов поддержали отставку чиновника

Верховная Рада Украины поддержала законопроект №16064 об отставке Руслана Кравченко с поста Генерального прокурора. Об этом сообщил украинский народный депутат Ярослав Железняк.

Отдали свои голоса "за" такое решение 317 народных избранников. Еще 23 не участвовали в голосовании.

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Верховная Рада Украины, ВРУ, Рада
Верховная Рада Украины / Инфографика: Главред

Заметим, что неизвестно, кто исполняет обязанности генпрокурора с момента отстранения Кравченко от должности президентом Владимиром Зеленским.

В то же время, представители оппозиции во время заседания ВРУ предложили вернуть схему избрания генпрокурора на конкурсной основе.

Почему Зеленский отстранил Кравченко

Главред писал, что на фоне расследования НАБУ и САП схемы "крышевания" мошеннических колл-центров, в которой фигурировало должностное лицо Офиса генпрокурора, Руслан Кравченко начал публично обвинять руководителя НАБУ Семена Кривоноса и заявил о политическом давлении.

После этого президент Украины заявил, что для действующего генерального прокурора остался только один возможный сценарий развития событий – уход с должности.

"Именно это я ему и сказал. Украина видела все причины. Если он считает это политическим давлением, пусть так и называет. Прошу парламентариев поддержать это увольнение безотлагательно", - заявил глава государства 14 сентября.

Увольнение Кравченко - что известно

Напомним, Главред писал, что 7 сентября Руслан Кравченко заявил, что подал заявление о своей отставке с должности генерального прокурора и назвал это политическим шагом. Кравченко объяснил, что не желает, чтобы должность генпрокурора "использовали как инструмент политического противостояния".

Через несколько дней Кравченко подписал сообщение о подозрении директору Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу. Квалификацию инкриминируемых главе антикоррупционного органа действий генпрокурор перечислил публично, отметив наличие собранной доказательной базы.

После этого Кравченко выехал из Украины и Владимир Зеленский отстранил его от должности генерального прокурора из-за скандала вокруг его выезда за границу.

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О персоне: Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

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