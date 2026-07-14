Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

ВРУ поддержала продление военного положения и мобилизации в Украине: новые сроки

Анна Косик
14 июля 2026, 13:16
google news Подпишитесь
на нас в Google
Большинство депутатов поддержало продление военного положения и всеобщей мобилизации на определенные сроки.
вру, голосование
В Раде состоялись важные голосования / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, telegram.me/yzheleznyak

Главное:

  • Депутаты проголосовали за продление военного положения
  • За то, чтобы всеобщая мобилизация продолжалась до конца октября, выступили 311 народных депутатов

Сегодня, 14 июля, в Верховной Раде Украины проходит пленарное заседание, в ходе которого депутаты уже провели ряд важных голосований. В частности, народные избранники поддержали продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

Как сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram, парламент поддержал законопроект №15401 о продлении военного положения еще на 90 дней. "За" проголосовали 313 депутатов, "против" выступили 2 народных депутата, а 21 человек не принимал участия в голосовании.

видео дня

Военное положение планируется продлить со 2 августа до 31 октября 2026 года. Это уже 20-й раз, когда нынешний созыв голосовал по этому вопросу.

Голосование за продление военного положения в Украине
Голосование за продление военного положения в Украине / фото: telegram.me/yzheleznyak

Также 311 голосов "за" получил законопроект №15402 о продлении всеобщей мобилизации на такой же срок, как и военное положение. То есть до 31 октября текущего года.

"Против" проголосовали 2 депутата, воздержался от голосования 1 народный избранник, а не голосовали вовсе еще 23 парламентария.

Голосование за продление общей мобилизации в Украине
Голосование за продление общей мобилизации в Украине / фото: telegram.me/yzheleznyak

Когда в Украине могут отменить военное положение

Главред писал, что по словам нардепа Егора Чернева, отмена военного положения в Украине возможна раньше определенного срока, если война завершится к этому времени.

Верховная Рада Украины, ВРУ, Рада
ВРУ / Инфографика: Главред

То есть продление военного положения на 90 дней не означает, что его не смогут отменить раньше. Если Украина достигнет мира в этой войне раньше, то Верховная Рада сможет своими голосами поддержать прекращение военного положения в любое время.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Украина и Германия сформировали совместную рабочую группу, которая занимается вопросом возвращения в Украину граждан мобилизационного возраста, незаконно выехавших за границу.

Ранее сообщалось, что в Украине готовятся приостановить бронирование от мобилизации через приложение "Дія". Соответствующее решение уже принято на уровне Ставки верховного главнокомандующего, однако официально его еще не объявили.

Накануне стало известно, что юноши 2009 года рождения имеют время до 31 июля, чтобы встать на воинский учет дистанционно через приложение "Резерв+". После этой даты пройти процедуру онлайн уже не получится.

Больше новостей:

О персоне: Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
мобилизация война в Украине Верховная Рада военное положение новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Верховная Рада отправила правительство Свириденко в отставку — кто возглавит Кабмин

Верховная Рада отправила правительство Свириденко в отставку — кто возглавит Кабмин

15:16Политика
Украина уничтожила корабль ФСБ РФ "Изумруд": среди экипажа есть погибшие и раненые

Украина уничтожила корабль ФСБ РФ "Изумруд": среди экипажа есть погибшие и раненые

14:33Война
"Корецкий станет улучшенной версией Гончарука": Клочок — о возможном новом премьере

"Корецкий станет улучшенной версией Гончарука": Клочок — о возможном новом премьере

14:31Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
"Как хотела мама": Тина Кароль заговорила о личной жизни сына и его профессии

"Как хотела мама": Тина Кароль заговорила о личной жизни сына и его профессии

Пенсии перепишут по новой формуле: для кого выплаты могут вырасти почти вдвое

Пенсии перепишут по новой формуле: для кого выплаты могут вырасти почти вдвое

Бронирование от мобилизации могут приостановить: СМИ раскрыли детали решения

Бронирование от мобилизации могут приостановить: СМИ раскрыли детали решения

"Пусть убираются за Урал": Мадяр объяснил, почему Крымский мост еще не разрушен

"Пусть убираются за Урал": Мадяр объяснил, почему Крымский мост еще не разрушен

"Рыдаю всю ночь": Камалия пережила измену возлюбленного с подругой

"Рыдаю всю ночь": Камалия пережила измену возлюбленного с подругой

Последние новости

15:06

Почему нужно всегда застилать кровать по утрам: мольфар дал неожиданный совет

14:59

Лорак на неудачном фото засветила беременный живот

14:33

Украина уничтожила корабль ФСБ РФ "Изумруд": среди экипажа есть погибшие и раненые

14:31

"Корецкий станет улучшенной версией Гончарука": Клочок — о возможном новом премьере

14:29

Не отравляет урожай и уничтожает вредителей: чем обработать огород в июле, наилучший методВидео

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
14:27

Брату звезды "Ворониных" грозит пожизненное за зверское убийство

14:23

Куст, которого украинцы боялись веками: какое растение никогда не сажали возле дома

14:17

Кривонос незаконно стал директором НАБУ — его назначили по результатам "независимого" конкурса с нарушением закона Кучерявенко, — бывший прокурор САП

14:12

Для чего необходимо второе отверстие в раковине: сантехники раскрыли секретВидео

Реклама
14:09

Сам ездит на автобусе: уникальную собаку-пассажира заметили в Полтаве

14:09

"Психически непреодолимая болезнь": Киркоров публично опозорился на сцене

13:51

Как хранить чашки после мытья: многие узнают правду слишком поздно

13:46

"Россиянам пора улепетывать": Курносова предупредила о мрачном будущем КрымаВидео

13:16

Какие фамилии выдают потомков запорожских казаков: их носят тысячи украинцевВидео

13:16

ВРУ поддержала продление военного положения и мобилизации в Украине: новые сроки

13:10

Дроны на Подмосковье: украинского артиста обвинили в подготовке атаки

12:56

Украина начинает переговоры по 6 кластеру о вступлении в ЕС: что требует Брюссель

12:49

Звезда российского сериала "Кухня" бросила своего сына

12:47

Чаще других срывают джекпот: названы два самых удачливых знака зодиака

12:39

Горят два НПЗ, поражены танкеры, сухогрузы и буксир: Украина мощно атаковала РФ

Реклама
12:28

Без кошек и похорон: что происходит в самом необычном городе мираВидео

12:09

Как стирать тюль, чтобы он был как новый: большинство упускает один важный этапВидео

11:59

Китайский гороскоп на завтра, 15 июля: Собакам - осторожность, Быкам - экономия

11:51

Никакой не "чемодан": как правильно назвать твердую дорожную сумку на украинском

11:45

В Украину возвращается жара: синоптик рассказала, насколько повысится температура

11:35

"Золотой ключ к окончанию войны": как Крым стал главной уязвимостью РФ - Politico

11:16

Молоко против мучнистой росы: как спасти огурцы и помидоры без химииВидео

11:06

"Худеем еще или хватит": Цибульская раскрыла свой вес после похудения

10:47

Крабовый салат совершенно по-новому: рецепт летнего блюда за 10 минут

10:47

Звезды выбрали счастливчиков: три знака зодиака дождались своего часа

10:19

Какие люди обладают большим и добрым сердцем: даты рождения с "душой святого"

10:18

Впервые за месяц: ПВО сбило большинство баллистики, летевшей на Киев

10:00

"Оно не забывается": беглец Винник раскрыл сочувствующих ему звезд

09:52

Россия бьет по Киеву новым опасным оружием: в ISW раскрыли замысел врага

09:34

Один цвет может испортить весь ремонт: как не стоит красить стены в домеВидео

09:34

В Донецке прогремели мощные взрывы: уничтожен большой склад боеприпасов врагаВидео

08:48

Запутанный тест по ПДД на внимательность: куда водителю разрешено проехатьВидео

08:26

В РФ пылают НПЗ, взрывы прогремели сразу в двух регионах: что известно

08:23

Обострение в Ормузском проливе: Иран атаковал два танкера, среди раненых есть украинцы

07:48

РФ ударила баллистикой по Киеву: где вспыхнули пожары и каковы последствияФото

Реклама
07:14

Дроны атаковали Крым, в Севастополе - блэкаут, Крымский мост перекрыт: детали

07:08

Казарин: годы молчания о мобилизации вывели правых ветеранов на улицы Львовамнение

05:55

"Рыдаю всю ночь": Камалия пережила измену возлюбленного с подругой

05:30

Настоящее счастье уже рядом: какие знаки зодиака вот-вот окажутся в центре удачи

04:41

Из-за чего не брали на работу в КГБ и милицию СССР: ответ удивит многих

04:12

Обычный кофе станет в разы вкуснее: какой ингредиент нужно добавить

03:33

Правая или левая нога — откуда взялось выражение "встал не с той ноги"

03:11

Гороскоп на завтра, 15 июля: Львам — радость, Весам — развитие

02:30

С ними бесполезно дискутировать: три знака зодиака, которые всегда выиграют в споре

01:52

Ликвидация Путина: генерал СБУ раскрыл сценарий с развалом РФ

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости Полтавы
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять