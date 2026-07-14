ВРУ поддержала продление военного положения и мобилизации в Украине: новые сроки

Большинство депутатов поддержало продление военного положения и всеобщей мобилизации на определенные сроки.

https://glavred.info/ukraine/vru-podderzhala-prodlenie-voennogo-polozheniya-i-mobilizacii-v-ukraine-novye-sroki-10780493.html Ссылка скопирована

В Раде состоялись важные голосования / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, telegram.me/yzheleznyak

Главное:

Депутаты проголосовали за продление военного положения

За то, чтобы всеобщая мобилизация продолжалась до конца октября, выступили 311 народных депутатов

Сегодня, 14 июля, в Верховной Раде Украины проходит пленарное заседание, в ходе которого депутаты уже провели ряд важных голосований. В частности, народные избранники поддержали продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

Как сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram, парламент поддержал законопроект №15401 о продлении военного положения еще на 90 дней. "За" проголосовали 313 депутатов, "против" выступили 2 народных депутата, а 21 человек не принимал участия в голосовании.

видео дня

Военное положение планируется продлить со 2 августа до 31 октября 2026 года. Это уже 20-й раз, когда нынешний созыв голосовал по этому вопросу.

Голосование за продление военного положения в Украине / фото: telegram.me/yzheleznyak

Также 311 голосов "за" получил законопроект №15402 о продлении всеобщей мобилизации на такой же срок, как и военное положение. То есть до 31 октября текущего года.

"Против" проголосовали 2 депутата, воздержался от голосования 1 народный избранник, а не голосовали вовсе еще 23 парламентария.

Голосование за продление общей мобилизации в Украине / фото: telegram.me/yzheleznyak

Когда в Украине могут отменить военное положение

Главред писал, что по словам нардепа Егора Чернева, отмена военного положения в Украине возможна раньше определенного срока, если война завершится к этому времени.

ВРУ / Инфографика: Главред

То есть продление военного положения на 90 дней не означает, что его не смогут отменить раньше. Если Украина достигнет мира в этой войне раньше, то Верховная Рада сможет своими голосами поддержать прекращение военного положения в любое время.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Украина и Германия сформировали совместную рабочую группу, которая занимается вопросом возвращения в Украину граждан мобилизационного возраста, незаконно выехавших за границу.

Ранее сообщалось, что в Украине готовятся приостановить бронирование от мобилизации через приложение "Дія". Соответствующее решение уже принято на уровне Ставки верховного главнокомандующего, однако официально его еще не объявили.

Накануне стало известно, что юноши 2009 года рождения имеют время до 31 июля, чтобы встать на воинский учет дистанционно через приложение "Резерв+". После этой даты пройти процедуру онлайн уже не получится.

Больше новостей:

О персоне: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред