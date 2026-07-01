В Украине создадут Украинский национальный пантеон: Рада поддержала закон

Главное из новости:
- Рада приняла закон о Национальном пантеоне
- Мемориальный комплекс построят в Киеве
- Там будут почтены шесть категорий выдающихся украинцев
Верховная Рада Украины дала "зеленый свет" масштабному проекту по увековечению национальной памяти. В среду, 1 июля, парламент принял в первом чтении и в целом законопроект №15360 о создании Украинского национального пантеона. За решение проголосовали 287 народных депутатов, о чем сообщил парламентарий Ярослав Железняк.
Инициатива создания мемориала принадлежит президенту Владимиру Зеленскому, который внес соответствующий документ в Раду несколькими днями ранее - 28 июня, в День Конституции Украины.
Каким будет Украинский пантеон
Новый мемориальный комплекс появится в Киеве и будет полностью общедоступным. Визуальный проект пантеона будет выбран по результатам открытого конкурса, а заказчиком работ выступит Кабинет Министров Украины. При этом строительство, охрана и дальнейшее содержание мемориального комплекса будут осуществляться исключительно за счет средств государственного бюджета.
Пантеон будет иметь особый правовой статус. Его цель - чествование выдающихся деятелей, внесших исключительный исторический вклад в завоевание, восстановление и развитие украинской независимости, армии, культуры, науки, языка и гражданского общества.
Кого именно почтят в мемориале
Согласно тексту закона, право на увековечение в пантеоне получат представители шести ключевых категорий лиц:
- Правители исторических эпох: главы государств или приравненные к ним лица времен Руси, Русского королевства, Гетманщины (Запорожского воинства), УНР, ЗУНР, Украинского государства и Карпатской Украины.
- Президенты Украины: все главы современного государства, за исключением тех, кто был отстранен от должности в установленном порядке.
- Исторические полководцы: главнокомандующие и лидеры вооруженных сил УНР и Украинской Галицкой армии (УГА).
- Современные военачальники: главнокомандующие Вооружёнными Силами Украины во время войны за независимость страны.
- Государственные деятели: лица, внесшие исключительный вклад в восстановление независимости и общее развитие Украины.
- Мировые таланты: лауреаты Нобелевской премии (по науке или литературе), а также выдающиеся деятели науки и культуры мирового уровня, которые были гражданами Украины, родились или проживали на ее территории, либо имели с ней тесную связь.
Последние решения Верховной Рады - новости по теме
Как писал Главред, Верховная Рада поддержала законопроект №6506-1, который усиливает социальные гарантии спасателей и полицейских. Он предусматривает установление минимального уровня денежного обеспечения в размере 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, обновленную систему надбавок за выслугу лет и структуру выплат.
Ранее депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении законопроект №15111-д, который вводит новую систему налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы типа Bolt, Uklon, Glovo, Uber и Airbnb.
Кроме того, 28 мая в парламенте был ратифицирован Меморандум с ЕС о предоставлении Украине 90 миллиардов евро. Данное решение поддержали 298 депутатов, 1 народный депутат воздержался от голосования, а ещё 11 чиновников не принимали в нём участия.
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О личности: Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.
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