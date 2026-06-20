Сколько украинцев выехали из Украины за границу — в Раде назвали точную цифру

Омбудсмен Лубинец назвал число украинских беженцев и поблагодарил мир за поддержку.

https://glavred.info/ukraine/skolko-ukraincev-vyehali-iz-ukrainy-za-granicu-v-rade-nazvali-tochnuyu-cifru-10774349.html Ссылка скопирована

Сколько украинцев выехали из Украины за границу — Лубинец назвал точное число / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Лубинец:

Из-за российской агрессии более 5,7 млн украинцев выехали за границу

Украина благодарна каждому государству, открывшему двери для беженцев

Более 5,7 млн украинцев были вынуждены покинуть страну из-за полномасштабной войны. Эта цифра остается одним из самых масштабных последствий российской агрессии и отражает масштабы вынужденной миграции. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

видео дня

По его словам, 20 июня в мире отмечают Всемирный день беженцев. Для Украины эта дата имеет особое значение, ведь миллионы граждан были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от войны. Омбудсмен обратил внимание на масштаб этого явления и на человеческое измерение статистики.

"По данным УВКБ ООН, более 5,7 млн украинцев из-за вооруженной агрессии против Украины были вынуждены уехать за границу. За этой цифрой — опыт, который разделил жизнь миллионов на "до" и "после". Это тысячи километров между самыми близкими людьми, ежедневные телефонные звонки с вопросом "Как вы?" и колоссальная сила жить дальше, сохраняя Украину в сердце", — сообщил Дмитрий Лубинец.

Отдельно омбудсмен отметил поддержку, которую украинцы получили от других стран после начала полномасштабного вторжения. Он подчеркнул, что убежище за рубежом стало для многих возможностью почувствовать безопасность в самый тяжелый период.

"Мы искренне благодарны каждому государству, каждой общине и каждому человеку, которые открыли свои двери для украинцев в самое тяжелое время. Вы вернули им чувство безопасности и человеческого достоинства. И мы точно знаем: мы вернемся. Восстановим. Обнимем своих. Потому что где бы мы ни были — наш дом всегда там, где Украина", — подытожил он.

Что ждет украинских беженцев — комментарий народного депутата

Народный депутат от "Слуги народа" и член комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак признал, что одной из ключевых проблем остается низкая мотивация граждан возвращаться в Украину в условиях войны, передает ТСН.

По его словам, призывы к возвращению с целью помощи государству вряд ли дадут ожидаемый результат. Он также считает, что принудительные меры не станут эффективным инструментом, в том числе и в контексте мобилизационных процессов. Даже в случае введения специальных механизмов возвращения часть украинцев все равно будет пытаться избежать возвращения.

Политик объясняет это тем, что многие люди уже потратили значительные ресурсы, чтобы выехать и обустроить жизнь за рубежом, а также не готовы возвращаться в условия военного времени.

Кицак также предупредил, что возможные попытки принудительного возвращения могут лишь ухудшить демографическую ситуацию и вызвать новые перемещения украинцев в пределах Евросоюза. По его мнению, в случае более активного сотрудничества отдельных европейских стран с Украиной по вопросу возвращения мужчин люди просто будут переезжать в более безопасные для себя государства.

"Такой подход может не принести желаемого результата, а вызовет новую волну миграции по Европе. Даже несколько случаев такого принудительного возвращения могут ухудшить ситуацию, и люди начнут переезжать из стран, которые будут сотрудничать с Украиной и депортировать людей. Но в любом случае таким образом пополнить ряды Вооруженных Сил не получится", — подытожил он.

ТОП-4 главные причины депортации украинцев из стран ЕС / Главред — инфографика

Украинские беженцы в Европе — последние новости по теме

Напомним, ранее в Чехии состоялся пересмотр законодательства, связанного с украинскими беженцами. Местные источники сообщали, что запланированные изменения в отношении украинских беженцев в Чехии существенно изменят текущую ситуацию в этом секторе. В настоящее время официальные стороны анализируют первые результаты.

Отметим, в свежем сводке УВКБ ООН сообщили о результатах прогноза возвращения украинских беженцев после завершения войны. По данным ведомства, прогнозируемое возвращение украинских беженцев позволит существенно ослабить напряжение в вопросах миграции и стабилизировать ситуацию.

Как ранее сообщал Главред, Ирландия объявила о продлении временных разрешений для граждан Украины. В ходе выступления было подчеркнуто, что запланированные важные изменения для беженцев из Украины существенно изменят действующие правила и условия для всех сторон.

Другие новости:

О персоне: Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года в Волновахе, Донецкая область) — украинский юрист и политик. В 2010–2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинеца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред