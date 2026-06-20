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РФ обстреляла Харьков КАБами: люди оказались под завалами, есть погибшие

Мария Николишин
20 июня 2026, 07:37обновлено 20 июня, 08:40
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На данный момент число пострадавших в результате удара составляет 9 человек.
РФ обстреляла Харьков КАБами: люди оказались под завалами, есть погибшие
Последствия удара по Харькову / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

  • Россия нанесла удар КАБами по Холодногорскому району Харькова
  • Попадания зафиксированы в частном секторе
  • Один человек погиб, девять получили ранения

В ночь на 20 июня российские войска нанесли удар КАБами по Харькову. В результате атаки зафиксировано попадание в частный жилой сектор, под завалами одного из домов оказалась женщина. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, оккупанты атаковали Холодногорский район города.

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"В результате удара вражеского КАБа зафиксировано попадание в частный жилой сектор. В одном из домов под завалами оказалась женщина", — говорится в сообщении.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сначала было известно о пяти пострадавших. Впоследствии уточнили, что травмы получили 60-летний и 49-летний мужчины, 54-летняя и 87-летняя женщины, а также 6-летний ребенок. Позже за медицинской помощью обратился еще один 66-летний мужчина.

"Число пострадавших в результате взрыва в Холодногорском районе возросло до 9. Пятеро человек госпитализированы, еще четверо получили медицинскую помощь на месте", — написал он.

В 07:17 Терехов сообщил, что, к сожалению, в ходе поисково-спасательных работ под завалами разрушенного дома обнаружили тело погибшего человека.

На месте удара работают спасатели, экстренные службы и медики, продолжается ликвидация последствий обстрела.

РФ обстреляла Харьков КАБами: люди оказались под завалами, есть погибшие
КАБ / Инфографика: Главред

В 08:24 в ГСЧС сообщили, что в Холодногорском районе Харькова в результате удара РФ один человек погиб, 9 пострадали, среди них — двое детей.

"В результате попадания поврежден двухэтажный жилой дом. Все пострадавшие госпитализированы. Работы по разбору завалов продолжаются. На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, кинологи, сотрудники Национальной полиции, медики, волонтеры и коммунальные службы. Психологи оказывают помощь местным жителям", — подчеркнули спасатели.

  • Удар по Харькову 20 июня
    Удар по Харькову 20 июня фото: ГСЧС
  • Удар по Харькову 20 июня
    Удар по Харькову 20 июня фото: ГСЧС
  • Удар по Харькову 20 июня
    Удар по Харькову 20 июня фото: ГСЧС
  • Удар по Харькову 20 июня
    Удар по Харькову 20 июня фото: ГСЧС
  • Удар по Харькову 20 июня
    Удар по Харькову 20 июня фото: ГСЧС
  • Удар по Харькову 20 июня
    Удар по Харькову 20 июня фото: ГСЧС
  • Удар по Харькову 20 июня
    Удар по Харькову 20 июня фото: ГСЧС
Угроза массированного удара по Украине

Мониторинговые каналы писали, что российская оккупационная армия ведет последние приготовления к нанесению массированного ракетного удара по территории Украины.

Известно, что среди определенных потенциальных целей находится один из крупнейших торгово-развлекательных центров в столице.

"Не исключено, что точечные удары будут нанесены и по другим крупным городам Украины, которые находятся в зоне досягаемости баллистических ракет", — добавили мониторы.

Удары по Украине — последние новости

Как сообщал Главред, 19 июня российские оккупанты нанесли удар по Краматорску. Россияне обстреляли СТО, автомойку и многоквартирный жилой район города. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

19 июня российская оккупационная армия также обстреляла Харьков КАБами. Повреждено более сорока частных домов. В результате обстрела пострадали пять человек, среди которых трое детей.

В то же время аналитики Института изучения войны заявили, что Россия уже готовит почву для новых ударов по Украине. В Кремле даже нашли способ оправдать будущую масштабную атаку.

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О персоне: Игорь Терехов

Терехов Игорь Александрович — украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Мэр Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года — председателем фракции партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков", пишет Википедия.

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