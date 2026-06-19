Россияне били по гражданским: в Краматорске есть погибшие и много пострадавших

Что известно:
- РФ дважды за день ударила по Краматорску
- В результате атаки погибли и пострадали люди
Российские оккупанты ударили по Краматорску. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Об этом рассказали начальник Краматорской МВА Александр Гончаренко и глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Враг дважды за день обстреляли город. В результате первой атаки под обстрел попал многоквартирный спальный район города.
Из-за атаки погибла женщина 1948 года рождения. Также были ранены женщина 1938 года рождения и двое мужчин 1956 и 1983 годов рождения. Они находятся в тяжелом состоянии.
Повторный обстрел Краматорска был в 12:15. Россияне ударили по СТО и автомойке. В результате этого обстрела погибла женщина 1984 года рождения. Также был ранен парень 2007 года рождения.
Таким образом, в результате обстрела погибли минимум два человека, еще шесть были ранены.
Какую новую опасность несут "Шахеды" — мнение эксперта
Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, Россия в последнее время активизировала атаки на Украину с применением управляемых беспилотников.
Угроза заключается в том, что оператор видит то же, что и дрон. Россияне используют эти дроны для поражения движущихся целей, например, локомотивов поездов.
Массированный удар по Украине – что известно
Как сообщал Главред, массированная ракетная атака страны-агрессора РФ в ночь на 15 июня затронула почти все районы Киева. Известно о как минимум 35 раненых. Среди них – два ребенка 5 и 6 лет, а также беременная женщина. 5 человек погибли.
Также российская оккупационная армия около 30 раз атаковала пять районов Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией, ракетами и авиабомбами. Разрушены предприятия, колледж и инфраструктура.
Кроме того, российские оккупанты атаковали Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра". Один из "Шахедов" попал в алтарную часть Успенского собора — Стефановский придел. Во время повторной атаки была повреждена Башня Иоанна Кушника.
Читайте также:
- В Сумах прогремела серия взрывов: под ударом оказался терминал Новой почты
- Летели дроны и баллистика: РФ ночью атаковала Украину – где гремели взрывы
- "Тушки" поднялись в воздух: Россия готовит удар по Украине, что известно
О персоне: Вадим Филашкин
Вадим Филашкин - украинский государственный деятель, председатель Донецкой областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года. В прошлом - заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред