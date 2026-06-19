Россияне били по гражданским: в Краматорске есть погибшие и много пострадавших

Российские оккупанты дважды за день атаковали Краматорск.

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РФ атаковала Краматорск / Коллаж: Главред, фото: Вадим Филашкин

Что известно:

РФ дважды за день ударила по Краматорску

В результате атаки погибли и пострадали люди

Российские оккупанты ударили по Краматорску. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Об этом рассказали начальник Краматорской МВА Александр Гончаренко и глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Враг дважды за день обстреляли город. В результате первой атаки под обстрел попал многоквартирный спальный район города.

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Из-за атаки погибла женщина 1948 года рождения. Также были ранены женщина 1938 года рождения и двое мужчин 1956 и 1983 годов рождения. Они находятся в тяжелом состоянии.

Повторный обстрел Краматорска был в 12:15. Россияне ударили по СТО и автомойке. В результате этого обстрела погибла женщина 1984 года рождения. Также был ранен парень 2007 года рождения.

Таким образом, в результате обстрела погибли минимум два человека, еще шесть были ранены.

Какую новую опасность несут "Шахеды" — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, Россия в последнее время активизировала атаки на Украину с применением управляемых беспилотников.

Угроза заключается в том, что оператор видит то же, что и дрон. Россияне используют эти дроны для поражения движущихся целей, например, локомотивов поездов.

Массированный удар по Украине – что известно

Как сообщал Главред, массированная ракетная атака страны-агрессора РФ в ночь на 15 июня затронула почти все районы Киева. Известно о как минимум 35 раненых. Среди них – два ребенка 5 и 6 лет, а также беременная женщина. 5 человек погибли.

Также российская оккупационная армия около 30 раз атаковала пять районов Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией, ракетами и авиабомбами. Разрушены предприятия, колледж и инфраструктура.

Кроме того, российские оккупанты атаковали Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра". Один из "Шахедов" попал в алтарную часть Успенского собора — Стефановский придел. Во время повторной атаки была повреждена Башня Иоанна Кушника.

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О персоне: Вадим Филашкин Вадим Филашкин - украинский государственный деятель, председатель Донецкой областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года. В прошлом - заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации, пишет Википедия.

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