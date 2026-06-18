Летели дроны и баллистика: РФ ночью атаковала Украину – где гремели взрывы

Информация о последствиях атаки и возможных разрушениях уточняется.

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Россия ночью атаковала Украину баллистическими ракетами и дронами / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны России

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РФ атаковала Украину баллистикой и дронами

В частности, взрывы прогремели в Киеве

В Полтаве сообщалось о перебоях с электро- и водоснабжением

В ночь на 18 июня оккупационные войска РФ атаковали украинские города ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы.

В частности, взрывы прогремели в Киеве и Полтаве, в Полтаве сообщалось о перебоях с электро- и водоснабжением.

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Около полуночи Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северного направления. В 00:58 ракетная угроза была снята, однако уже в 01:22 военные вновь сообщили о пусках нескольких баллистических ракет в направлении Киева и Полтавской области.

Вскоре после этого в Киеве раздалась серия взрывов. Взрывы также были слышны в Полтаве.

Что известно о ситуации в Полтаве

По данным корреспондентов "Суспильного", в Полтаве в течение ночи прогремело как минимум шесть взрывов.

Секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова сообщила, что в городе возникли перебои с электро- и водоснабжением. В то же время, по её словам, информации о повреждении жилых домов в оперативные службы не поступало.

Где еще была угроза

В течение ночи Воздушные силы сообщали об угрозе баллистических ракет и ударных беспилотников в Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской областях и Запорожье.

Также военные сообщали о применении россиянами управляемых авиабомб на отдельных направлениях.

По сообщениям мониторинговых каналов, взрывы этой ночью также раздавались в Чернигове, Сумах, Ахтырке, Очакове, в Одесской области, в Запорожье и в Киевской области, в частности в районе Борисполя.

Как сработала ПВО

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 18 июня противовоздушной обороной было сбито 216 воздушных целей. В частности, уничтожено 4 баллистические ракеты типа "Искандер-М"/С-400 и 212 вражеских беспилотников различных типов — "Shahed", "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы.

Всего противник применил 7 баллистических ракет и 239 ударных и имитационных БПЛА, запущенных с территории РФ и временно оккупированных территорий Украины.

В Воздушных силах уточняют, что зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 26 ударных беспилотников в девяти точках. Еще в семи точках обнаружено падение обломков.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Воздушные удары по Украине — последние новости

Как ранее писал Главред, в ночь на 16 июня российские войска атаковали беспилотниками Балаклею в Харьковской области. Под удар попали жилая застройка и гражданская инфраструктура. Пострадали 8 человек, среди них двое детей.

Кроме того, в ночь на 15 июня армия страны-агрессора РФ нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по территории Киевской области. В частности, в Броварском районе поврежден многоэтажный жилой дом, три легковых автомобиля и складские помещения.

В то же время начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что массированная атака на Украину 15 июня отличалась от предыдущих российских ударов. Отличие заключается в том, что вместо крылатых ракет "Калибр" враг применил "Искандер-К".

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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