Летели дроны и баллистика: РФ ночью атаковала Украину – где гремели взрывы

Главное:
- РФ атаковала Украину баллистикой и дронами
- В частности, взрывы прогремели в Киеве
- В Полтаве сообщалось о перебоях с электро- и водоснабжением
В ночь на 18 июня оккупационные войска РФ атаковали украинские города ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы.
В частности, взрывы прогремели в Киеве и Полтаве, в Полтаве сообщалось о перебоях с электро- и водоснабжением.
Около полуночи Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северного направления. В 00:58 ракетная угроза была снята, однако уже в 01:22 военные вновь сообщили о пусках нескольких баллистических ракет в направлении Киева и Полтавской области.
Вскоре после этого в Киеве раздалась серия взрывов. Взрывы также были слышны в Полтаве.
Что известно о ситуации в Полтаве
По данным корреспондентов "Суспильного", в Полтаве в течение ночи прогремело как минимум шесть взрывов.
Секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова сообщила, что в городе возникли перебои с электро- и водоснабжением. В то же время, по её словам, информации о повреждении жилых домов в оперативные службы не поступало.
Где еще была угроза
В течение ночи Воздушные силы сообщали об угрозе баллистических ракет и ударных беспилотников в Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской областях и Запорожье.
Также военные сообщали о применении россиянами управляемых авиабомб на отдельных направлениях.
По сообщениям мониторинговых каналов, взрывы этой ночью также раздавались в Чернигове, Сумах, Ахтырке, Очакове, в Одесской области, в Запорожье и в Киевской области, в частности в районе Борисполя.
Как сработала ПВО
По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 18 июня противовоздушной обороной было сбито 216 воздушных целей. В частности, уничтожено 4 баллистические ракеты типа "Искандер-М"/С-400 и 212 вражеских беспилотников различных типов — "Shahed", "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы.
Всего противник применил 7 баллистических ракет и 239 ударных и имитационных БПЛА, запущенных с территории РФ и временно оккупированных территорий Украины.
В Воздушных силах уточняют, что зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 26 ударных беспилотников в девяти точках. Еще в семи точках обнаружено падение обломков.
Воздушные удары по Украине — последние новости
Как ранее писал Главред, в ночь на 16 июня российские войска атаковали беспилотниками Балаклею в Харьковской области. Под удар попали жилая застройка и гражданская инфраструктура. Пострадали 8 человек, среди них двое детей.
Кроме того, в ночь на 15 июня армия страны-агрессора РФ нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по территории Киевской области. В частности, в Броварском районе поврежден многоэтажный жилой дом, три легковых автомобиля и складские помещения.
В то же время начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что массированная атака на Украину 15 июня отличалась от предыдущих российских ударов. Отличие заключается в том, что вместо крылатых ракет "Калибр" враг применил "Искандер-К".
Читайте также:
- "Не Донбасс и не Крым": удар по Лавре показал главную цель Кремля в войне, что известно
- "Что-то произойдет": Трамп заинтриговал заявлением о войне в Украине
- НПЗ добивают: дроны атаковали Москву, над городом — огонь и клубы черного дыма
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред